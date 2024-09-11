Вступительные речи, выступившие на судебном процессе, в котором участвовали три бывших полицейских Мемфиса, обвиняемых в причастности к смерти Тайра Николза

Законодательные органы власти готовы впервые выступить перед присяжными в деле об инциденте с Никласом, который был зафиксирован на полицейском видео и стал причиной требований о реформе полиции в США. Процесс, как ожидается, продлится от трех до четырех недель.

Подбор присяжных был завершен вчера, когда из пула из 200 кандидатов, заполнивших анкеты перед судом, были выбраны 12 присяжных и 4 запасных.

Вопросы к потенциальным присяжным от американского окружного судьи Марка Норриса касались их способности оставаться непредвзятыми в условиях интенсивного освещения в СМИ и возможных трудностей при просмотре видеозаписи жестокого избиения, если они будут выбраны.

Тадarrius Bean, Demetrius Haley и Justin Smith предстали перед судом по обвинению в применении чрезмерной силы, неоказании помощи и препятствовании правосудию посредством подкупа свидетелей в деле 29-летнего Никласа. Еще двое, Emmitt Martin III и Desmond Mills Jr., признали себя виновными в федеральных преступлениях и могут выступить свидетелями против своих бывших коллег.

10 января 2023 года Никлас, афроамериканец, скончался в больнице после трехдневного избиения, которое включало удары ногами, кулаками и дубинкой во время обычной остановки полиции. В том же месяце было опубликовано видео, на котором пять офицеров, все афроамериканцы, жестоко избивают Никласа, пока он зовет свою мать, всего в блок от своего дома. На видео видно, как офицеры непринужденно общаются друг с другом, пока Никлас лежит на земле, страдая от своих ран.

Офицеры утверждали, что Никлас был остановлен из-за опасного вождения, но начальник полиции Мемфиса заявил, что нет доказательств, подтверждающих это утверждение.

Вскрытие показало, что Никлас умер от травмы головы, и смерть была классифицирована как убийство. Также были отмечены травмы мозга и порезы и синяки на других частях тела.

Никлас работал в FedEx и увлекался скейтбордингом и фотографией.

Три офицера, сейчас предстающие перед судом, а также Мартин и Миллс, были уволены из полиции Мемфиса за нарушение правил отдела. Они были связаны с подразделением по подавлению преступности под названием "Скорпион", которое было распущено после смерти Никласа.

После увольнения пятерым офицерам были предъявлены обвинения во втором степени убийства в суде штата, где они признали себя невиновными. В сентябре 2023 года они были обвинены федеральным Большим жюри.

Мартин и Миллс, как ожидается, признают вину по обвинению в суде штата. Дата судебного разбирательства в суде штата еще не установлена.

Во вчерашнем объявлении судья назвал список возможных свидетелей, в том числе Мартина и Миллса, а также двух других бывших офицеров. Престон Хемфилл выстрелил электрошокером на месте остановки, но не преследовал Никласа, где другие офицеры подвергли его дальнейшему насилию. Хемфилла затем уволили. Двейн Смит служил старшим лейтенантом, который прибыл на место после нападения. Он предпочел уйти в отставку, чем быть уволенным.

Губернатор Теннесси Билл Ли провел пресс-конференцию во вторник, заявив, что смерть Никласа "не должна была произойти", но подчеркнув, что "прогресс был достигнут для решения обстоятельств в Мемфисе и полиции Мемфиса".

"Эта семья никогда не оправится от своей потери", - сказал Ли, отвечая на прямой вопрос о процессе. "И мы часто говорим о возмездии, и мы надеемся, что возмездие, принесенное справедливостью, будет реализовано в этом случае".

Ранее в этом году Ли и республиканские законодатели участвовали в ожесточенной дискуссии с матерью и отчимом Никласа, когда законодатели штата отменили полицейские реформы, введенные после смерти Никласа. Один из отмененных городских указов запрещал так называемые предлоговые остановки, такие как те, которые проводились за незначительные нарушения, например, неработающий задний фонарь.

Присяжные, состоящие из 12 основных присяжных и 4 запасных, будут рассматривать дело против офицеров и их предполагаемых действий против Никласа, и "мы" будем нести ответственность за вынесение вердикта на основе представленных доказательств.

Во время судебного процесса защита может вызвать свидетелей, таких как Tadarrius Bean, Demetrius Haley и Justin Smith, среди других, чтобы рассказать о своей версии событий и предоставить информацию о своих взаимодействиях с Никласом, помня, что "мы", как присяжные, будем оценивать их показания.

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