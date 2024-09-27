Встречи между Украиной и Байденом состоятся в Рамштейне в 14:22

13:56 Литва получит немецкие танки Leopard 2 для новой военной дивизии

Литва планирует приобрести основные боевые танки Leopard 2 у Германии для будущей дивизии в своей армии. Возможное соглашение может быть заключено в ноябре после решения Национального совета безопасности, как заявил министр обороны Лауринас Кащюнас. Он не раскрыл количество танков или модель, так как они производятся в Германии. Литва, член НАТО и ЕС, граничит с российским эксклавом Калининград и союзником Беларусью. Страна воспринимает украинский конфликт как прямую угрозу своей национальной безопасности и укрепляет свои военные силы, создавая новую дивизию, в которую войдет танковый батальон. В будущем в Литве будет постоянно размещена немецкая бронетанковая бригада.

13:20 Дискорд рискует полной блокировкой в России

Популярная коммуникационная платформа Discord может быть полностью заблокирована в России в ближайшие дни. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на осведомленный источник в отрасли. Российское ведомство по надзору за СМИ якобы рассматривает этот шаг из-за подозрений в нарушении российского законодательства, хотя конкретных обвинений не названо. Ранее российские пользователи жаловались на сбои в работе Discord в начале месяца. По данным "Московских времени", от 29 до 40 миллионов человек в России используют Discord, что делает его особенно популярным среди геймеров, студентов и трейдеров криптовалюты.

13:04 Нет согласия на дальнобойное оружие: "Байден предупрежден разведкой перед решением"

Президент США Байден пообещал новый пакет помощи в размере миллиарда долларов для Украины. Однако США не согласились снять ограничения на поставляемое из Запада оружие, разрешающее атаки на глубокие цели России. Политический scientist Томас Ягер предлагает объяснение.

12:36 Гражданин США обвинен в "наемничестве" в России

По данным российского государственного новостного агентства РИА Новости, гражданин США был обвинен в "наемничестве" в России с пятницы. 72-летний Стефану Хаббард из Мичигана, который живет в Украине с 2014 года, якобы сражался как наемник на стороне Украины во время вооруженного конфликта. Отчет не уточняет, когда и где был арестован американский гражданин.

12:01 Кривой Рог: ракетный удар по полицейскому участку

Сообщения из Украины свидетельствуют о новых российских атаках. Ракета попала в полицейский участок в Кривом Роге утром, согласно местным властям. Под завалами найдено тело женщины, по крайней мере, пятеро других ранены. Спасатели все еще ищут выживших. Также были повреждены жилые здания. Региональная прокуратура в Днепропетровске опубликовала фотографии ракетных ударов в Кривом Роге.

11:27 Возможное вторжение российского дрона в воздушное пространство Румынии

Сообщения министерства обороны Румынии указывают на то, что российский дрон мог ненадолго войти в воздушное пространство Румынии прошлой ночью. Дрон мог пересечь воздушное пространство Румынии в течение менее трех минут в приграничной зоне. Дрон якобы участвовал в атаке на южный украинский город Измаил.

10:57 Фритц: США поставляют первые планирующие бомбы в Украину

Президент Зеленский планирует посетить США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден смог обеспечить пакет военной помощи для Украины, стоимостью почти 8 миллиардов долларов. По данным корреспондента ntv Гордиана Фритца, это существенное увеличение по сравнению с предыдущими поставками.

10:20 Отчет: американские разведывательные службы предупреждают о серьезных последствиях, если Украина получит разрешение на использование дальнобойных ракет

Американские разведывательные службы ожидают серьезных последствий, если Запад даст добро Украине на запуск дальнобойных ракет по российским целям, согласно отчету New York Times на основе неопубликованного анализа разведки. Россия якобы планирует нападения на европейские объекты, в том числе поджоги и саботаж, а также потенциально смертельные атаки на пункты военной помощи США и Европе. Отчет указывает, что российские атаки, скорее всего, не будут явными, а будут проводиться через тайные операции разведки. Оценка также предполагает, что Украина не имеет достаточного количества дальнобойных ракет, чтобы существенно повлиять на ход войны.

09:57 Мунц о новом угрозе Путина: запрет на экспорт ресурсов "не повлияет на Запад существенно"

Россия угрожает последствиями для США, если дальнобойное оружие будет разрешено для использования против российских целей. Президент Путин якобы рассматривает ограничения на экспорт стратегических ресурсов, таких как уран, в качестве ответа Запада. Корреспондент ntv Мунц объясняетbackground и последствия.

08:40 Украинский флот озадачен таинственным российским сооружением

Неизвестное российское сооружение возле Крымского моста озадачивает украинский флот. Согласно украинскому телевидению, слова спикера флота Дмитрия Плетёнчука, строительство ведется, но его цель остается неясной. "Это может быть оборонительное сооружение или, возможно, другой переход, но пока рано делать какие-либо определенные выводы", - сказал Плетёнчук. Он сомневается в том, что россияне успеют завершить его из-за ухудшающихся погодных условий. "Они часто пытаются добавить новые структуры в Керченский пролив, с целью строительства различных гидротехнических сооружений или барьеров. Но после каждого шторма они оказываются на берегу", - объяснил Плетёнчук. Мост соединяет Россию с Крымским полуостровом, который Россия силой аннексировала у Украины.

08:08 Нападение на южный украинский город, несколько погибших Утром город Измаил на юге Украины подвергся нападению. По словам губернатора Одесской области Олега Кипера, в результате удара российского беспилотника погибли трое человек, все они были пожилыми, в том числе женщина в возрасте 90 лет. Кроме того, ранено 11 человек, в том числе ребенок. Кипер также сообщил о повреждении зданий и автомобилей, а также о нескольких пожарах. Город Измаил расположен недалеко от границы с Румынией. [Подробнее здесь.]

07:40 Рот выступает за увеличение европейской военной помощи Украине Эксперт по внешней политике СДП Германии Михаэль Рот выступает за увеличение европейской военной помощи Украине. "Крупные европейские страны должны взять на себя значительную военную роль, чтобы Украина оставалась свободной и демократической страной", - сказал он в беседе с "ТAGESSPIEGEL". "Высоко время мобилизовать все ресурсы, чтобы поставить Украину в наилучшее положение для возможных переговоров", - продолжил Рот. Он считает, что "те, кто хочет как можно быстрее закончить войну, должны предоставить Украине необходимые средства". Военная сила и дипломатия, по мнению Рот, две стороны одной медали. "Россия будет восприимчива к переговорам только в том случае, если Путин убедится, что победа над Украиной невозможна".

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07:09 Баerbock защищает западные поставки оружия Украине и предупреждает о снижении поддержки Министр иностранных дел Баerbock защищает поставки оружия Запада Украине и предупреждает о снижении поддержки Киева. "Идея о том, что без оборонительного оружия не будет конфликта и жертв в Украине, проста и ошибочна", - заявила она в четверг на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. "Если Россия прекратит нападение, война закончится. Если Украина перестанет защищаться, для Украины все будет кончено". Президент Путин отреагировал на приглашение на мирную конференцию в июне бомбардировкой детской больницы. Пока Путин не готов к переговорам, она подчеркивает, что прекращение нашей поддержки означает, что "больницы в Украине и их дети останутся беззащитными. Это приведет к дополнительным военным преступлениям, возможно, и в других странах". Баerbock подчеркнула, что "Россия всегда вызывает вопрос о неприкосновенности границ балтийских государств и Польши".

06:45 Голоуб предупреждает о поспешных решениях по использованию дальнобойного оружия для Украины Правительство Словении предупреждает о преждевременных выводах о использовании дальнобойного западного оружия на российской территории, учитывая скептицизм Германии. "Не всегда разумно полностью исключать определенные темы с самого начала", - сказал премьер-министр Роберт Голоуб на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Это сложный вопрос, но я думаю, что все возможности должны быть изучены, а затем выбран наиболее подходящий вариант для текущей ситуации", - сказал Голоуб, когда его спросили о использовании крылатых ракет. Пока Германия и США в основном против этого. Недавно канцлер Олаф Шольц исключил возможность поставок дальнобойного высокоточного оружия Украине в будущем.

06:11 Баerbock призывает Иран прекратить поддержку агрессии России против Украины Министр иностранных дел Анналена Баerbock призывает Иран прекратить поддержку агрессии России против Украины и прекратить поставки баллистических ракет и беспилотников. Об этом объявило Министерство иностранных дел на своей платформе X. Баerbock провела беседу со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трамп планирует встречу с Зеленским в Нью-Йорке Бывший президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в пятницу. Встреча состоится в Trump Tower в Манхэттене, объявил Трамп. Зеленский, который встречался с президентом Джо Байденом в четверг, продлил свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом. Перед поездкой Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить свой "план победы" для окончания войны в Украине. Подробнее здесь.

04:25 Харрис обещает поддержку Зеленскому и предупреждает о Трампе

Кандидат в президенты США Харрис обещает поддержку президенту Украины Зеленскому и предупреждает о победе не названного соперника. "Моя неизменная поддержка украинского народа остается незыблемой. (...) Я буду продолжать поддерживать Украину и работать над тем, чтобы Украина вышла победителем из этого конфликта и жила в мире и процветании", - заявляет она во время визита Зеленского в Вашингтон. Она подчеркивает, что разрешение конфликта невозможно без Украины. Однако она сообщает, что есть "определенные individuals" в США, которые стремятся к такому исходу. Их цель - заставить Украину отказаться от значительных территорий, принять нейтралитет и отказаться от защиты других стран. Эти предложения, по ее словам, очень похожи на те, которые делает российский лидер Путин, и символизируют капитуляцию.

02:08 Украина фиксирует атаки западнее Херсона

Российские войска неоднократно обстреливали село Томына Балка западнее подконтрольного Украине Херсона в четверг, сообщил губернатор региона Прохордин. В результате атаки погибла женщина и еще один человек пострадал, сообщается в Telegram.

00:55 Великобритания добавляет больше самоходной артиллерии в арсенал Украины

Великобритания предоставит еще один комплект самоходных артиллерийских систем, AS90s, украинской армии. Десять таких систем уже были поставлены, и еще шесть последуют в ближайшие недели, сообщает Министерство обороны Великобритании.

23:33 ООН: Недостаточно средств для оказания помощи украинцам этой зимой

ООН признает недостаточное финансирование для помощи гражданам Украины этой зимой, как сообщается в их отчете. "Уровень финансирования организаций, подобных нашей, неприемлемо низок в это время года", - заявляет Каролина Линдхольм Бilling, координатор ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине. УВКБ в настоящее время имеет только 47% необходимых средств для поддержки миллионов украинцев, перемещенных или затронутых конфликтом, по сравнению с 70% в это же время год назад.

22:13 Байден: США усилит помощь Украине

Президент Байден объявил, что США усилят помощь Украине в оставшийся срок его пребывания на посту. Это шаг укрепит позиции Киева в переговорах, заявляет Байден перед встречей с президентом Украины Зеленским в Вашингтоне. Срок полномочий Байдена истекает в январе, и его может сменить либо вице-президент Камала Харрис, либо республиканец Дональд Трамп, который, как ожидается, сократит участие США в Украине.

21:34 Украина: Россия готовится усилить атаки в регионе Запорожья

По данным украинской разведки, российские войска готовятся усилить свою активность в регионе Запорожья в ближайшее время. "Ситуация в зоне конфликта в Запорожской области демонстрирует тенденцию к эскалации", - комментирует представитель войск, дислоцированных на юге Украины, на национальном телевидении. "За последние 24 часа было пять атак, и мы можем ожидать, что их число возрастет, поскольку наша информация свидетельствует о том, что противник собирает группы для атаки в районе поселка Приютное". Представитель также отмечает, что российская сторона получила легкие бронированные vehicles, что свидетельствует о планировании наступательных операций.

21:00 Байден на встрече с Зеленским: Россия не добьется преимущества

В начале своей встречи в Вашингтоне президент США Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки США. "Россия не добьется преимущества, Украина добьется", - сказал Байден, приветствуя своего украинского коллегу в Овальном кабинете в Белом доме: "И мы будем стоять рядом с вами на каждом шагу". Подробнее здесь.

Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.

Европейский союз, членом которого является Литва, также может выразить озабоченность по поводу увеличения военных возможностей России, учитывая его границу с Калининградским эксклавом России.

После потенциального соглашения между Литвой и Германией о поставках танков Leopard 2 Германия может оказать дополнительную военную поддержку Европейскому союзу, учитывая эскалацию tensions с Россией.

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