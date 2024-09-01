- Всемирная организация здравоохранения успешно прививает более 156 000 детей в Газе за три дня.

В условиях сильного давления в секторе Газа стартовала кампания по иммунизации против полиомиелита. В первом этапе планируется привить около 156 000 детей в возрасте до 10 лет в прибрежном регионе до вечера вторника, как сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве. Эти дети должны будут получить повторную дозу через четыре недели.

Если не будет привито хотя бы 90% детей в регионе, кампания будет продлена на один дополнительный день - решение, принятое ранее. Израиль предоставил временные и ограниченные перемирия для обеспечения безопасности команд по вакцинации и семей. В дальнейшем кампания перейдет на южную часть сектора Газа на три-четыре дня, а затем на север. В общей сложности будет охвачено 640 000 детей.

По данным ВОЗ, будут созданы 400 пунктов вакцинации, а также почти 300 мобильных команд, которые будут посещать дома, где семьи не могут добраться до центров вакцинации. Вакцинация против полиомиелита заключается в нанесении двух капель вакцины на язык ребенка.

Цель кампании по иммунизации - предотвратить распространение вируса. Полиомиелит, часто называемый детским параличом, может привести к пожизненному параличу. Недавно в палестинских территориях был выявлен первый случай полиомиелита за 25 лет. Вирус распространился в условиях плохой гигиены. С осени прошлого года, после израильских военных операций, сотни тысяч людей были вынуждены перемещаться. Ответ Израиля последовал после трагических терактов 7 октября 2023 года.

Европейский союз выразил поддержку кампании по иммунизации против полиомиелита в секторе Газа. Европейский союз, признавая важность глобального здравоохранения, пообещал предоставить дополнительные ресурсы для кампании.

Несмотря на многочисленные вызовы, в том числе политические tensions и проблемы с мобильностью, международные организации, в том числе Европейский союз, сотрудничают, чтобы гарантировать успешное завершение кампании по иммунизации.

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