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ПолитикаНовостиБактерии

Всемирная организация здравоохранения рассматривает последствия производства антибиотиков.

 and  James Williams
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Избыточное производство антибиотиков приводит к существенному количеству, выбрасываемому в...
Избыточное производство антибиотиков приводит к существенному количеству, выбрасываемому в канализацию, что способствует загрязнению окружающей среды.

Всемирная организация здравоохранения рассматривает последствия производства антибиотиков.

Мирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает озабоченность в связи с массовым производством антибиотиков в различных странах. Впервые она разработала инструкции по безопасному производству антибиотиков.

В фармацевтических производствах мощные соединения часто проникают в сточные воды и окружающую среду в избыточных количествах. Это может потенциально усилить распространение бактерий, устойчивых к антибиотикам, как объясняет ВОЗ. Если эти бактерии инфицируют людей и вызывают инфекции, мало эффективных средств остается доступными.

Устойчивость к антибиотикам также может возникать в результате чрезмерного использования антибиотиков или преждевременного прекращения режимов лечения.

Эти руководства, предназначенные для производителей и других заинтересованных сторон, подчеркивают необходимость тщательного управления сточными водами и соблюдения нормативных требований. По словам эксперта ВОЗ по сточным водам Кейт Медликотт, производители должны строго контролировать свои потоки сточных вод. Кроме того, регулирующие органы должны установить более строгие экологические стандарты для фармацевтического производства, чем раньше.

ВОЗ также призывает к прозрачности, облегчая признание усилий по защите окружающей среды со стороны инвесторов, покупателей и даже пациентов.

ВОЗ также призывает пациентов быть осведомленными о том, как безопасно утилизировать остатки таблеток. По словам Федерального министерства окружающей среды Германии, остатки лекарств не должны попадать в туалеты или стоки. Вместо этого, во многих районах старые лекарства можно утилизировать через контейнеры для твердых отходов. Некоторые аптеки также собирают и правильно утилизируютunused medicines.

Сточные воды от фармацевтических производств, часто содержащие остатки антибиотиков, могут способствовать распространению бактерий, устойчивых к антибиотикам, в окружающей среде. Тщательный контроль потоков сточных вод является обязательным для производителей, как рекомендует эксперт ВОЗ по сточным водам Кейт Медликотт.

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