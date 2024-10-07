Все чаще немецкие автомобилисты задумываются о покупке автомобилей китайского производства.

По данным недавнего опроса, проведенного клубом ADAC, значительное число немцев готовы вкладывать средства в китайские автомобильные бренды. Об этом стало известно в пятницу из публикации группы Funke.

Примерно 59% респондентов выразили желание приобрести автомобиль китайского производства в принципе. Среди молодых водителей, в возрасте от 30 до 39 лет, 74%, и от 18 до 29 лет, 72%, проявили интерес к покупке автомобиля у китайского производителя. В то же время, только 31% опрошенных старше 70 лет открыты к этой идее. Опрос показал, что 80% респондентов готовы рассмотреть вариант покупки полностью электрического автомобиля китайского производства.

Основной причиной, по которой немцы рассматривают возможность приобретения автомобиля китайского бренда, является его доступная цена, указанная 83% опрошенных. Инновационные технологии (55%) и привлекательный дизайн (37%) также являются важными факторами. Опрос был проведен в июле ADAC Market и Opinion Research, в котором приняли участие 1079 немцев в возрасте 18 лет и старше.

Несмотря на то, что опрос проводился в тихой обстановке, большинство респондентов громко выразили свой интерес к доступным автомобилям китайских брендов. Молодые поколения, в частности те, кому от 18 до 39 лет, активно поддерживают китайские автомобильные бренды, живо обсуждая свои предпочтения в социальных группах.

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