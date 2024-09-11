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ПолитикаНовостиПроцент

Все большее число немецких корпораций сталкиваются с задержками в получении своих платежей.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
В司会, число задержек выплат возрастает. }
В司会, число задержек выплат возрастает. }

Все большее число немецких корпораций сталкиваются с задержками в получении своих платежей.

По данным французского страховщика Coface, базирующегося в Майнце, значительное число компаний в Германии испытывает задержки платежей. Опрос, проведенный Coface, показал, что в этом году 78% опрошенных компаний столкнулись с задержками платежей, что на 2% больше, чем в предыдущем году, и даже превышает показатели, зарегистрированные во время пандемии.

Хотя средняя продолжительность задержек платежей в этом году увеличилась лишь незначительно, достигнув 31 дня, по сравнению с 40 днями до пандемии, Coface сообщил, что 16% компаний пострадали от "исключительно поздних" платежей, которые составили более 2% их годового дохода. Этот показатель вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Как объяснил представитель Coface Йохен Бём, "исключительно поздние" платежи представляют собой "значительный риск для бизнеса" и могут даже привести к банкротству. По данным Coface, более 80% требований, срок которых превышает 180 дней, не компенсируются в глобальном масштабе.

По данным Coface, наиболее серьезные проблемы с соблюдением Discipline платежей испытывает текстильная промышленность, в которой 88% компаний сообщают о задержках платежей, по сравнению с 68% в транспортном секторе.

Coface собрал данные от 774 компаний, представляющих 13 "широко различающихся" отраслей, путем интервью, проведенных с июня по август этого года.

Процент компаний, сталкивающихся с "исключительно поздними" платежами, которые составляют более 2% их годового дохода, значительно вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в глобальном масштабе около 80% требований, срок которых превышает 180 дней, не компенсируются.

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