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ПолитикаНовостиФДП

Временный лидер правительства, Кеммерич, вытесняется из парламента штата.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Хотя доказательств недостаточно, Кеммерих присутствовал на избирательном участке
Хотя доказательств недостаточно, Кеммерих присутствовал на избирательном участке

Временный лидер правительства, Кеммерич, вытесняется из парламента штата.

Томас Л. Кеммерих занимал пост Министра-президента Тюрингии в течение 27 дней благодаря поддержке AfD. Он не будет входить в состав нового ландтага. Его партия FDP потерпела серьезное поражение.

Вечер выборов стал поворотным моментом в политической карьере лидера тюрингской FDP Томаса Л. Кеммериха, возможно, предвещая закат его политической карьеры. Несмотря на его краткое пребывание на посту Министра-президента Свободного государства Тюрингия, Кеммерих не будет переизбран в ландтаг Эрфурта. Предварительные результаты показывают, что его партия FDP еле-еле преодолевает один процентный барьер. В своем избирательном округе Эрфурт II, 59-летний Кеммерих занял шестое место среди семи кандидатов, набрав всего 3,1% голосов. Победа в округе досталась кандидату от ХДС с 33,7%.

Кеммерих привлек внимание всей страны в феврале 2020 года, когда был неожиданно избран Министром-президентом с поддержкой tanto ХДС, как и AfD. Лидер партии Кристиан Линднер и заместитель Вольфганг Кубicki initially поздравили его ("Победил кандидат от демократического центра."), но давление возросло, когда стало ясно, что AfD помогла избрать Министра-президента впервые. Линднер быстро направился в Эрфурт и оказал максимальное давление на вновь назначенного министра-президента FDP, угрожая уйти с поста лидера партии.

Его правление закончилось через 27 дней, когда Кеммерих ушел в отставку под давлением общественности и федеральной партии. Он также отметил постоянную враждебность, с которой он столкнулся в своей личной жизни. С тех пор отношения между федеральной FDP и тюрингской земельной ассоциацией остаются напряженными. Однако они продолжали поддерживать его, сохраняя его пост и кампанию вместе с ним - безрезультатно, как оказалось. Наравне с Кеммерихом, три других члена парламента от FDP также теряют свои места.

До того, как стать членом ландтага Эрфурта с 2009 по 2014 год, Кеммерих briefly served в Бундестаге. Он вернулся в ландтаг в 2019 году.

После своего краткого пребывания на посту Министра-президента политическое будущее Томаса Л. Кеммериха с FDP в Тюрингии кажется неопределенным. Несмотря на поддержку AfD, его партия потерпела серьезное поражение на последних выборах, с трудом преодолевая один процентный барьер.

Несмотря на поражение, FDP продолжает поддерживать Кеммериха, который не вернется в ландтаг Эрфурта из-за результатов выборов.

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