Временный лидер правительства, Кеммерич, вытесняется из парламента штата.

Томас Л. Кеммерих занимал пост Министра-президента Тюрингии в течение 27 дней благодаря поддержке AfD. Он не будет входить в состав нового ландтага. Его партия FDP потерпела серьезное поражение.

Вечер выборов стал поворотным моментом в политической карьере лидера тюрингской FDP Томаса Л. Кеммериха, возможно, предвещая закат его политической карьеры. Несмотря на его краткое пребывание на посту Министра-президента Свободного государства Тюрингия, Кеммерих не будет переизбран в ландтаг Эрфурта. Предварительные результаты показывают, что его партия FDP еле-еле преодолевает один процентный барьер. В своем избирательном округе Эрфурт II, 59-летний Кеммерих занял шестое место среди семи кандидатов, набрав всего 3,1% голосов. Победа в округе досталась кандидату от ХДС с 33,7%.

Кеммерих привлек внимание всей страны в феврале 2020 года, когда был неожиданно избран Министром-президентом с поддержкой tanto ХДС, как и AfD. Лидер партии Кристиан Линднер и заместитель Вольфганг Кубicki initially поздравили его ("Победил кандидат от демократического центра."), но давление возросло, когда стало ясно, что AfD помогла избрать Министра-президента впервые. Линднер быстро направился в Эрфурт и оказал максимальное давление на вновь назначенного министра-президента FDP, угрожая уйти с поста лидера партии.

Его правление закончилось через 27 дней, когда Кеммерих ушел в отставку под давлением общественности и федеральной партии. Он также отметил постоянную враждебность, с которой он столкнулся в своей личной жизни. С тех пор отношения между федеральной FDP и тюрингской земельной ассоциацией остаются напряженными. Однако они продолжали поддерживать его, сохраняя его пост и кампанию вместе с ним - безрезультатно, как оказалось. Наравне с Кеммерихом, три других члена парламента от FDP также теряют свои места.

До того, как стать членом ландтага Эрфурта с 2009 по 2014 год, Кеммерих briefly served в Бундестаге. Он вернулся в ландтаг в 2019 году.

После своего краткого пребывания на посту Министра-президента политическое будущее Томаса Л. Кеммериха с FDP в Тюрингии кажется неопределенным. Несмотря на поддержку AfD, его партия потерпела серьезное поражение на последних выборах, с трудом преодолевая один процентный барьер.

Несмотря на поражение, FDP продолжает поддерживать Кеммериха, который не вернется в ландтаг Эрфурта из-за результатов выборов.

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