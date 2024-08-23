Врача из Мичигана обвиняют в записи и жестоком обращении с различными жертвами, включая несовершеннолетних.

Медицинский работник предстал перед множеством обвинений, заявил шериф на пресс-конференции

Доктор Умаир Эйджazz в настоящее время предстает перед обвинениями в сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетним, съемке обнаженных изображений в нескольких случаях и использовании компьютера для совершения преступлений, как заявил шериф округа Окленд Майкл Бушард на пресс-конференции в один из вторников.

"Этот человек, возможно, один из самых отвратительных, с которыми я когда-либо сталкивался", - заявил Бушард на конференции. "Потому что нет какой-либо определенной категории. Это не ограничивается детьми, не только женщинами, не только мужчинами. Жертвы варьируются от 2-летнего ребенка до взрослой женщины. Объем жертв так велик, а извращенность так глубока, что мы только начинаем понимать это".

Основные доказательства этих обвинений основаны на инциденте, произошедшем в августе 2023 года в школе плавания Goldfish. Видеозаписи, связанные с этим инцидентом, были обнаружены на устройствах, ранее изъятых у Эйджazza, сообщили власти.

"Существующие обвинения, выдвинутые в связи с идентифицированными инцидентами, произошедшими в округе Окленд, на данный момент и вовлекающими четырех разных жертв, связаны со школой плавания и включают 2-летнего ребенка, 4-летнего ребенка и двух взрослых женщин", - объявила прокурор округа Окленд Кэрен Д. Макдональд на пресс-конференции.

Макдональд позже уточнила, что обвинение в сексуальных действиях относится к материалам, найденным на устройстве Эйджazza, а не к инциденту в школе плавания.

Сообщается, что помимо текущих уголовных обвинений, в пресс-релизе офиса шерифа были предъявлены дополнительные обвинения, утверждающие, что Эйджazz, 40 лет, в течение как минимум шести лет использовал скрытые камеры для записи детей в возрасте от 2 лет и женщин разных возрастов в больничных палатах, раздевалках, шкафах, ванных комнатах и спальнях, к которым он имел доступ.

Эйджаз также обвиняется в записи сексуальных контактов с многочисленными больными, которые были либо без сознания, либо спали, или в съемке близких родственников в ванной или во время переодевания, согласно пресс-релизу офиса шерифа.

CNN пыталась получить комментарий от адвоката Эйджazza.

Ранее в этом месяце жена Эйджazza предоставила офису шерифа информацию и материалы, вызывающие беспокойство. Судебные записи округа Окленд показывают, что жена Эйджazza подала заявление о выдаче ордера на Protection Order против своего мужа и запросила единоличное право на проживание в их доме и детей после подачи заявления о разводе в июне.

Власти немедленно исполнили ордера на обыск и изъяли шесть компьютеров, четыре мобильных телефона и 15 внешних накопителей - один из которых содержал 13 000 видеозаписей, - сообщил шериф. Эйджazza задержали детективы во время исполнения ордера на обыск в его доме 8 августа, на день после того, как его жена подала сообщение.

По словам шерифа, некоторые из записей, сделанных Эйджазом, были сделаны в его собственном доме, который он делил со своей женой и двумя маленькими сыновьями.

Эйджazza был заключен под стражу 13 августа в суде района Рокфорд-Хиллс и в настоящее время содержится в тюрьме округа Окленд под залог в размере 2 миллионов долларов, заявил Бушард. Граждане Индии, Эйджazz работал в Соединенных Штатах по визе, сказал шериф. Следующее слушание Эйджazza назначено на 26 августа.

"Это лишь те обвинения, которые мы предъявили на данный момент, и они связаны с жертвами, которых мы можем идентифицировать", - добавила Макдональд, отметив, что власти ожидают найти больше жертв среди тысяч изображений на устройствах.

"В соответствии с информацией от правоохранительных органов, это не было ситуацией, когда камеры были прикреплены или спрятаны в помещении Goldfish, а скорее записи делались с помощью скрытой съемки на теле или вещах, которые подозреваемый приносил и выносил из помещения для занятий плаванием", - заявили в пресс-релизе в школе плавания Goldfish.

"Правоохранительные органы провели тщательный осмотр нашего помещения, чтобы убедиться, что там нет скрытых или прикрепленных камер, и мы придаем приоритет безопасности и конфиденциальности наших членов, сотрудников и гостей, проводя постоянные проверки помещения, как мы всегда делали".

Эйджazz имел право на практику в больнице Генри Форд Макомб в Клинтон Тауншип и больнице Аскенсион Дженезис в Гранд Блэнк Тауншип, но не был сотрудником ни одной из этих организаций, согласно пресс-релизу офиса шерифа. Во время пресс-конференции Бушард призвал любые другие медицинские учреждения, где Эйджazz имел лицензию или работал, связаться с офисом шерифа.

"Мы расстроены этими обвинениями и воспринимаем их очень серьезно. Этот человек никогда не работал в системе здравоохранения Генри Форд, но имел право на практику в различных больницах в этом районе, в том числе в больнице Генри Форд Макомб. Безопасность наших пациентов и сотрудников является нашим главным приоритетом, и мы приняли немедленные меры, чтобы предотвратить его практику в нашей системе здравоохранения", - заявили в пресс-релизе в системе здравоохранения Генри Форд.

CNN также связалась с Аскенсионом для получения комментария.

Шериф оценил, что полное форензическое исследование изъятого материала займет около шести месяцев, а расследование в отношении Эйджazza, скорее всего, выйдет за пределы местных муниципалитетов и будет включать "другие штаты или страны".

"Нарушение детей в безопасных местах, таких как раздевалки во время веселого плавания, или сексуальное насилие над женщинами, восстанавливающимися после медицинских процедур из-за седации, показывает, что его извращенность не имеет границ. Я искренне надеюсь, что в конце этого дела он будет полностью осужден и будет сидеть в тюрьме", - заключил Бушард.

Медицинский работник, доктор Умаир Эйджazz, признал, что он "мы", упомянутый в пресс-релизе шерифа, когда были обнародованы многочисленные обвинения против него в связи с его якобы действиями.

Несмотря на многочисленные обвинения, Эйджаз продолжал иметь право на практику в различных медицинских учреждениях, таких как больница Генри Форд Макомб и больница Аскенсион Дженезис, подчеркивая важность того, чтобы эти учреждения связывались с властями.

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