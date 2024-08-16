Впервые избиратели в президентских выборах собрались, чтобы обсудить политику и демократию.

В рамках своего мероприятия «Америка в одной комнате: Голос молодежи» с 19 по 22 июля несколько общественных организаций собрали более 400 17- и 18-летних, которые впервые будут голосовать на президентских выборах. Лаборатория «Генерация» – один из организаторов мероприятия – пригласила этих избирателей из школ со всей страны, найдя подростков разных backgrounds, регионов и политических взглядов, чтобы они представляли демографию самой молодой избирательной группы Америки. Участники заполнили опросы до и после дискуссий, отслеживая, как их политическая позиция изменилась после общения с будущими избирателями с разными убеждениями.

Придя на мероприятие, почти 7 из 10 участников (69%) сказали, что недовольны работой демократии в США. Только около трети (31%) сказали, что «представители власти очень заботятся о том, что думают люди, подобные мне».

Другие опросы также показали чувство бессилия в политической системе среди молодых людей – согласно опросу Пью 2023 года, только 14% американцев в возрасте 18-29 лет считают, что голосование людей, подобных им, может сильно повлиять на будущее страны, а еще 38% считают, что оно может повлиять на будущее страны в какой-то степени.

Но после обсуждения политических вопросов со своими ровесниками впервые голосующие на президентских выборах в основном покинули мероприятие в Вашингтоне, чувствуя себя более оптимистично в отношении будущего страны и своей способности создавать изменения. В пост-опросе 58% участников сказали, что довольны работой демократии в США, и более половины (51%) сказали, что представители власти заботятся о их мнении. Они также почувствовали больше уважения, независимо от партийной принадлежности, к тем, с кем они сильно не согласны.

Молодые избиратели закончили уик-энд, соглашаясь о том, чтобы сделать голосование более доступным и увеличить доступ к психическому, абортивному и медицинскому уходу. После дискуссий они также скорректировали свою поддержку некоторых прогрессивных экономических политик, таких как общий повышение минимальной заработной платы и бесплатное общественное образование.

CNN поговорил с тремя впервые голосующими на президентских выборах на мероприятии, которое было сотрудничеством между Фондом Close Up, Лабораторией дебатов в Стэнфордском университете, Лабораторией «Генерация», Helena и Центром Неели в Южно-Калифорнийском университете.

Исабелла Олсен

Возраст: 18

Город: Миссури

Партийная принадлежность: Демократ

Олсен считает, что голосование на национальных выборах важно, даже будучи демократом в государстве, склонном к «красному»: «Мой штат в настоящее время всегда будет голосовать за «красных». Но я думаю, что если бы мы перестали голосовать вообще, это было бы проблемой».

Влияние голосования на местных выборах не ускользнуло от Олсен.

«Я считаю, что на местном уровне мой голос действительно имеет значение», – сказала она. «На первых выборах, в которых я участвовала, налог на парк победил с перевесом в 52 голоса. И я считаю, что это действительно большая вещь. Это показывает, что мой голос имеет значение. И даже если это... не какой-то огромный налог, если бы он не прошел, мы не смогли бы облагородить наш парк, сохранить безопасность нашего прибрежья, построить памятник ветеранам».

Вперед Олсен надеется, что Демократическая партия будет сосредоточена на политиках будущего, таких как борьба с изменением климата и продвижение расовой справедливости. Она назвала губернатора Мичигана Гретхен Уитмер политиком, который понимает необходимость приоритизации «политик будущего, которых хотят молодые люди».

Перед своим первым годом в колледже в другом штате Олсен планирует голосовать по почте в Миссури в этом ноябре.

Эндрю Лэнгмюр

Возраст: 18

Город: Нью-Джерси

Политическая принадлежность: Демократ

Хотя Лэнгмюр является демократом, он сказал, что «не фанат двухпартийной системы вообще» и хотел бы, чтобы у избирателей было больше выборов помимо двух основных партий.

Приехав из города, который «кровоточит синим», Лэнгмюр чувствовал, что его голос не имеет значения на уровне штата и нации.

«В Нью-Джерси мои выборщики не считаются, и, знаете, мой голос не считается, и мой голос на первичных выборах не считается», – сказал он.

Но это не повод воздерживаться от голосования, предостерег Лэнгмюр: «Если люди продолжают говорить, что «мой голос не имеет значения», и затем перестают голосовать, есть потенциальная возможность, что это не всегда будет так».

В ноябре он проголосует за Камалу Харрис и призывает других молодых американцев выйти и проголосовать.

Элияху Батчер

Возраст: 18

Город: Южная Каролина

Политическая принадлежность: независимый, с либертарианскими взглядами

За время уик-энда в июле Батчер сказал, что ему понравилось слышать от людей его возраста с разными перспективами, отличными от его собственных – участники были 42% демократами, 28% республиканцами и 20% независимыми.

«Я думаю, что я был в меньшинстве как более консервативно настроенный человек в своей группе для обсуждений, но это дало мне отличную возможность услышать много перспектив с другой стороны, в то же время поделившись немного своей собственной», – сказал Батчер. «И было больше просто возможность послушать некоторые «почему» за их аргументами, что было действительно полезно для меня и, безусловно, дало мне надежду, что может быть продуктивный разговор, переходящий через проход».

Батчер также выразил недовольство двухпартийной системой и призвал других с подобными взглядами рассмотреть возможность голосования за кандидатов от третьих партий в ноябре.

«Это может показаться немного наивно, но я считаю, что мой голос имеет значение, даже если я голосую за кандидата от третьей партии, и кандидат от третьей партии... почти не получает голосов и проигрывает с большим отрывом», – сказал он. «Это все еще голос, который не идет к двум основным партиям, и голос, который идет к причине, в которую я верю больше, чем две основные партии, и я горжусь этим фактом».

Несмотря на выражение недовольства текущей политической системой до мероприятия, многие впервые голосующие участники покинули дискуссию, чувствуя себя более оптимистично в отношении демократии и своей способности оказать влияние. Это изменение перспективы отразилось в результатах пост-опроса, где значительно возросло количество тех, кто верил, что общественные чиновники учитывают их мнение.

Разнообразие политических взглядов среди участников способствовало росту уважения и понимания между партиями. Элиях Батчер, независимый избиратель, оценил возможность общаться с людьми, имеющими разные точки зрения, и нашел это полезным для конструктивного диалога.

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