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Возвращение красноволосого молния в Израиль

 and  Max Becker
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Министр иностранных дел Ан aflevernalena Баэрбock встретилась с ее эквивалентом в июне. Следующая...
Министр иностранных дел Ан aflevernalena Баэрбock встретилась с ее эквивалентом в июне. Следующая встреча между ними ожидается скоро.

Возвращение красноволосого молния в Израиль

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock считает, что разрешение текущего конфликта между Израилем и ХАМАСом кажется далекой перспективой, учитывая отсутствие видимого решения военной ситуации. Несмотря на это, она отправляется в очередную поездку в регион, подчеркивая необходимость компромисса.

После своего визита в Израиль в конце июня Баerbock предупредила о бесконечном конфликте в Газе. Почти два с половиной месяца спустя она снова отправляется в регион, столкнувшись с мрачной перспективой: насилие в Газе продолжается, и вероятность дальнейшей эскалации остается высокой из-за угроз, исходящих от Ирана и ливанской шиитской организации "Хезболла".

Одиннадцатая поездка Баerbock в Средний Восток с начала войны в Газе начнется в четверг с посещения Саудовской Аравии и Иордании. В пятницу она вернется в Израиль в девятый раз с момента крупномасштабной атаки ХАМАС 7 октября.

Стремление к двухгосударственному решению

С начала войны Баerbock неустанно добивается прекращения конфликта и отстаивает долгосрочную цель двухгосударственного решения. Она неоднократно подчеркивала право Израиля на самооборону, но также акцентировала внимание на трудностях, с которыми сталкиваются люди в секторе Газа, подчеркивая, что конфликт не может быть разрешен военными средствами.

Однако более чем через десять месяцев после начала войны нет видимых дипломатических решений. Израильские военные операции против ХАМАС в секторе Газа продолжаются. По данным ХАМАС, погибли более 40 800 человек, а гуманитарные организации оценивают ситуацию в палестинской территории как критическую. Израиль также провел крупную кампанию против "терроризма" в оккупированной Западном берегу на прошлой неделе, вызвав озабоченность в Берлине.

Израиль почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны Ирана поддерживаемой "Хезболлы" на севере границы с Ливаном и отвечает ударами по позициям организации.

Высокий риск эскалации

Высокий риск дальнейшей эскалации был очевиден в конце июля, когда были убиты глава ХАМАС Исмаил Хание и военный руководитель ливанской "Хезболлы" Фуад Шукур. Почти четыре недели спустя "Хезболла" запустила ответную атаку, которую Израиль в основном отразил, нанеся целевые удары по позициям на юге Ливана. Иран продолжает угрожать ответными действиями.

С момента последнего визита Баerbock в Израиль в июне ситуация ухудшилась. Обнаружение шести трупов заложников ХАМАС в выходные вызвало возмущение в Израиле и на международном уровне, спровоцировало протесты против правительства и усилило давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы он заключил соглашение о прекращении огня и освобождении заложников ХАМАС.

Тем не менее, месяцы посреднических переговоров США, Катара и Египта не привели к прорыву. Хотя Нетаньяху заявил в понедельник, что не пойдет на уступки в переговорах, ХАМАС угрожает, что заложники вернутся "в гробах", если Израиль продолжит военное давление.

По данным Израиля, в секторе Газа все еще удерживаются 97 заложников, из которых 33, скорее всего, мертвы. По данным МИД, некоторые из оставшихся заложников имеют связи с Германией.

Встречи с Катцем и Галлантом

В Израиле Баerbock встретится со своим коллегой Яиром Лапидом и министром обороны Йоавом Галлантом в пятницу. Галlant выступает за соглашение о прекращении огня и критикует стратегию Нетаньяху в переговорах с ХАМАС. Недавно президент США Джо Байден также обвинил израильского премьер-министра в недостаточных усилиях для достижения такого соглашения.

Баerbock также планирует встретиться с родственниками заложников, похищенных ХАМАС. Кроме того, запланирована встреча с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой в Рамалле на оккупированном Западном берегу.

Во время своего визита в Израиль министр, скорее всего, вновь призвать к долгосрочной цели двухгосударственного решения. Однако Нетаньяху выступает против создания независимого палестинского государства.

Перед визитом в Израиль Баerbock посетит Саудовскую Аравию. В Рияде ее встретит министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан. Королевство обладает значительным региональным влиянием, но испытывает международную критику из-за своего рекорда по правам человека.

Затем министр отправится в Амман для встречи со своим jordansким коллегой Айманом Сафади. Иордания традиционно рассматривается как посредник в конфликте на Ближнем Востоке и является важным союзником США и ЕС. В Аммане, среди прочего, будет обсуждаться координация поставок помощи людям в Газе.

Несмотря на продолжающееся насилие в Газе и высокий риск дальнейшей эскалации из-за угроз со стороны Ирана и "Хезболлы", министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock остается приверженной достижению мира и отстаиванию двухгосударственного решения. Ситуация ухудшилась с момента ее последнего визита в Израиль в июне, когда были обнаружены шесть трупов заложников ХАМАС и не было достигнуто соглашение в ходе месяцев посреднических переговоров США, Катара и Египта.

В ходе своей одиннадцатой поездки в Средний Восток с начала войны в Газе Баerbock, скорее всего, сосредоточится на призывах к прекращению огня и освобождении заложников ХАМАС во время встреч с коллегой Яиром Лапидом и министром обороны Йоавом Галлантом, несмотря на противодействие Нетаньяху созданию палестинского государства.

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