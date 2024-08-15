Возобновленная энергия в гонке Трампа-Харриса возвращает Северную Каролину на карту поля боя

"Люди чувствовали себя так подавленно, и они просто не чувствовали, что мы можем победить снова," - сказала Джина Синглтон, давний активист партии и лидер демократов округа Берк. "Внезапно мы пошли вверх, и люди хотят быть частью этого."

Но не принимайте на веру слова Синглтон.

С тех пор, как президент Джо Байден завершил свою переизбрание и поддержал Харрис в прошлом месяце, бывший президент Дональд Трамп совершил два визита в Северную Каролину, вложил миллионы в новые рекламные ролики, чтобы определить Харрис, и напряженно работал над построением политической организации своей кампании по всему штату.

"Мы победим ее", - сказал Трамп своим сторонникам в Эшвилле в среду во время яростной речи, направленной против своего соперника. "Тогда они, возможно, получат третьего кандидата, кто знает?"

Редко можно найти штат, который предлагал бы столько разочарований демократам, претендующим на пост президента, как Северная Каролина в последних циклах. Прошло 16 лет с тех пор, как Барак Обама совершил сюрприз в Северной Каролине в 2008 году - впервые и единственный раз, когда демократический кандидат в президенты победил в этом штате за последние почти пять десятилетий.

Теперь вопрос в том, сможет ли Харрис увеличить явку в городских и быстрорастущих пригородных районах штата, в частности вокруг Роли в округе Уэйк и Шарлотта в округе Мекленбург. Из 836 000 новых избирателей, добавленных штатом с 2012 года, более трети находятся в этих двух округах, которые продолжают ежедневно принимать новых жителей. Четыре года назад Байден выиграл оба округа примерно со счетом 2:1.

"Когда люди говорят, что мы неконкурентоспособны как демократический штат, это не так", - сказал Грейсон Барретт, родившийся и выросший на западе Северной Каролины, указывая на то, что демократы выиграли семь из последних восьми выборов губернатора. "Мы - самое настоящее определение 50/50 штата".

Даже до того, как Байден выбыл, демократы видели в Северной Каролине свою лучшую возможность для наступления. В 2020 году Трамп победил Байдена примерно на 74 000 голосов из 5,4 миллиона, поданных. Отрыв в 1,3 процента - менее половины его преимущества четыре года назад - был самым небольшим из всех штатов, которые выиграл Трамп.

"Я думаю, многие устали от него", - сказал Барретт, выросший в семье республиканцев, но ставший преданным демократом, имея в виду Трампа. "Они действительно хотят кого-то другого, и демократы предлагают это в этом году. Люди замечают и готовы дать шанс Камале Харрис".

Обе кампании потратили миллионы на рекламу в последние недели, пока Харрис и Трамп спешили определить вице-президента. Кампания Харрис потратила 2,5 миллиона долларов на рекламу, помимо 13,5 миллиона долларов, потраченных ранее кампанией Байдена. Кампания Трампа потратила 4 миллиона долларов, в том числе более 1 миллиона долларов на пару роликов, направленных против Харрис по вопросу политики на границе.

На земле Харрис открыла более 20 офисов, с пятью дополнительными, которые откроются на следующей неделе, согласно ее кампании. Харрис посетит штат в восьмой раз в этом году, когда она выступит с речью об экономической политике в Роли в пятницу.

"У нас было много новой энергии и почти электрическое возбуждение", - сказала Кэти Кляйн, возглавляющая демократическую партию округа Бункомб, когда она получила новость, что Камала Харрис будет в билете. "Наши добровольческие запросы - почти мгновенно - утроились".

Ралли Трампа в Эшвилле, также сосредоточенное на экономической политике, состоялось через несколько недель после его визита в Шарлотт в одном из первых событий после того, как Харрис стала номинантом. Кампания бывшего президента открыла более дюжины офисов с июня, сказал представитель республиканской партии Северной Каролины Мэтт Мерсер.

Хотя демократы имеют небольшое преимущество над республиканцами в регистрации избирателей, это преимущество сокращается с каждым циклом президентских выборов по мере роста числа республиканцев и незарегистрированных избирателей. На 10 августа в штате зарегистрировано 2,4 миллиона демократов, почти 2,3 миллиона республиканцев и 2,8 миллиона незарегистрированных избирателей.

Мерсер сказал, что инфраструктура партии помогла сократить преимущество демократов в регистрации избирателей на 500 000 человек с 2016 года. "Фундаментальные" принципы проведения избирательной кампании в Северной Каролине не изменились, сказал он.

Часы перед прибытием бывшего президента в Эшвилл в среду улицы города были заполнены сторонниками Трампа. Харрис, возможно, вдохнула новую энергию в гонку, но большие участки западной Северной Каролины все еще твердо находятся в лагере Трампа.

"Я буду работать как можно harder, чтобы избрать Дональда Трампа", - сказала Элис Негрин, переехавшая в Северную Каролину семь лет назад из Лонг-Айленда, Нью-Йорк. "Мы очень взволнованы".

Очереди поклонников Трампа тянулись по всему блоку в центре Эшвилла, глубокой синей энклавы в глубоко красной полосе штата.

"Трудно сказать, что произойдет", - сказала Терри Гаррен, которая проехала примерно 30 минут, чтобы присутствовать на своем первом ралли Трампа. "Я просто надеюсь и молюсь, чтобы Америка проснулась".

Когда она ждала в среду, она сказала, что беспокоится об экономике и незаконной иммиграции и считает, что шум вокруг Харрис преувеличен.

"Много любви к той стороне уменьшится", - сказала Гаррен. "Или она должна".

Она стояла рядом с другими сторонниками Трампа, которые также присутствовали на своем первом мероприятии кампании бывшего президента. Они считают, что гонка может оказаться ближе, чем они думали, и хотят показать свою поддержку.

"Это штат-батлграунд. Он еле-еле выиграл в прошлый раз", - сказала Энджела Райс, которая проехала примерно час, чтобы попасть в Эшвилл, чтобы увидеть Трампа. "Мы не вышли в полную силу в прошлой кампании. Это наше первое ралли, так что если это вывело нас, я надеюсь, что это вывело больше людей".

Ожидая часами в очереди, она сказала, что это было самое меньшее, что она могла сделать.

«Если он готов принять пулю за меня», - сказал Райс, «тогда я могу выйти и поддержать его».

Дэвид Райт из CNN contribuiroval к этому отчету.

В контексте данного текста, вот два предложения, содержащие слово 'политика':

Команда Трампа вложила миллионы в новые объявления, стремясь определить вице-президента Харрис и напряженно работая над созданием своей политической организации по всему Северной Каролине.

Люди на западе Северной Каролины, несмотря на поддержку Трампа, также осознают политическую динамику в штате, с некоторыми выражающими надежду, что «Америка просыпается».

Читайте также: