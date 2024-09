Возобновилась дискуссия о быке: политики выступают за предоставление оружия дальнего действия сотрудникам светофоров

Политики от Коалиции "Светофор" призывают к тому, чтобы Украина получила разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по регионам России. "Нам нужно усилить Украину, вместе с другими европейскими странами, Великобританией и США, чтобы уничтожить военные цели на территории России", - заявляет политик от партии FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, как сообщает Spiegel, добавляя, "Это также означает, что Германия должна предоставить Таурус, так как Таурус был специально разработан для нейтрализации военных целей перед основными атаками". Политик от партии "Зеленые" Тони Хофреитер разделяет подобное мнение. "Использование дальнобойного оружия для борьбы с российскими пусковыми установками является необходимым для устойчивого восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры", - заявляет он.

16:35: Ожесточенные столкновения в Кураховом - Украина сообщает о тяжелых атакахРоссийские войска якобы эскалируют свои атаки вблизи оспариваемого города Курахового на востоке Украины, где происходят наиболее интенсивные бои этого месяца, по данным киевского правительства. Одновременно российские войска продвигаются к городу Покровск, важному железнодорожному узлу примерно в 33 километрах к северу от Курахового, пытаясь установить новые линии фронта, нарушить украинскую логистику и захватить остальную часть восточной области Донецк. Украинская армия сообщает о отражении 64 атак в районе Курахового и 36 в районе Покровска за последние 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский хвалит своих солдат за удержание позиций в Покровске и Кураховом, называя их двумя самыми сложными секторами на восточном фронте.**

15:56: Украинские атаки на 1900 километров от границы? Регион России закрывает воздушное пространствоВласти северного российского региона Мурманск снова ссылаются на угрозу от украинских дронов, в результате чего они закрывают воздушное пространство, пишет губернатор Андрей Чибис в Telegram. Регион находится примерно в 1900 километрах от Украины. Федеральное агентство воздушного транспорта, Росавиация, временно приостановило взлеты и посадки в аэропортах Мурманска и Апатитов по соображениям безопасности. Северный российский регион, в котором размещается Северный флот и авиабаза, с которой стратегические бомбардировщики отправляются для ударов по Украине, испытывает подобные проблемы.**

15:22: Министерство обороны Великобритании раскрывает детали - эти иранские ракеты теперь в распоряжении РоссииМинистерство обороны Великобритании обнародовало детали о якобы переданных России иранских ракетах, которые являются короткоранговыми баллистическими ракетами под названием Fath-360 или BM-120. Эти ракеты, представленные в 2020 году, могут нести 150-килограммовую боевую часть на расстояние до 120 километров и поражать цель с точностью около 30 метров. Сообщается, что способность России наносить точные удары по военной или гражданской инфраструктуре Украины поблизости от фронта была усилена этими ракетами, согласно ежедневному отчету Минобороны Лондона о конфликте в Украине.**

14:45: Польша еще не внесла ни цента в чешскую артиллерийскую инициативуПо данным польского СМИ Gazeta Wyborcza, Польша еще не предоставила никакого финансирования для чешской артиллерийской инициативы, цель которой - приобрести боеприпасы для Украины по всему миру за счет средств различных западных партнеров. Германия якобы является крупнейшим и самым быстрым спонсором. Если все пойдет по плану, Украина получит 100 000 снарядов в этом месяце, с целью 500 000 снарядов к концу 2024 года и еще больше в 2025 году. Сообщается, что проблемы вызывает участие России на рынке, согласно сообщениям из Праги.**

14:20: Писториус считает законным возможное одобрение продленных вооружений для УкраиныМинистр обороны Германии Писториус считает возможное одобрение НАТО-партнерами Украины для использования продленных вооружений против целей в России законным. Он заявляет, что США и Великобритания свободны принимать решение по этому вопросу в отношении оружия, которое они предоставили, и что это их прерогатива. "Международное право это позволяет". В ответ на предупреждения президента России Путина о том, что НАТО тем самым вступит в войну с его страной, Писториус отвечает: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Больше нечего сказать. Он угрожает, когда ему вздумается, и манипулирует, когда ему вздумается".**

13:57: Зеленский объявляет о освобождении 49 военнопленныхПрезидент Украины Зеленский объявляет о освобождении 49 военнопленных из России, в том числе бывших бойцов из Мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", который был осажден российской армией весной 2022 года. "49 украинцев вернулись домой", - объясняет глава государства, публикуя фотографии солдат и военнослужащих, закутанных в украинские национальные флаги. По словам Зеленского, они являются членами армии, национальной гвардии, национальной полиции, пограничной службы и гражданскими. Сообщается, что 23 из 49 вернувшихся - женщины. Президент не сразу сообщает, является ли их освобождение результатом обмена пленными с Россией.**

13:46: Туск о угрозах Путина: "Не придавайте им слишком большого значения"Премьер-министр Польши Дональд Туск не беспокоится по поводу последних угроз Владимира Путина в отношении дальнобойных вооружений против целей в России. Хотя он признает необходимость серьезно относиться к ситуации в Украине и украинско-российскому фронту, Туск говорит: "Я бы не придавал слишком большого значения последним заявлениям президента Путина". По его мнению, эти заявления отражают трудное положение российской армии на фронте. Ранее Путин заявлял, что Запад напрямую вступит в войну с Россией, если позволит Украине атаковать российскую территорию дальнобойными ракетами, поставленными Западом.**

13:21 Пекин считает, что переговоры — единственный выход из кризиса в УкраинеМинистр обороны Китая Дун Фанго, выступая на международном форуме по безопасности в Пекине, призывает к "переговорам" как к единственному способу разрешения кризисов, подобных тем, что происходят в Украине и на Ближнем Востоке. Чтобы разрешить "препятствия в Украине и израильско-палестинский конфликт, нужно продвигать мир и переговоры, другого пути нет", - считает он.

12:58 Нефть и газ Казахстана играют важную роль в поездке Шольца в Центральную АзиюПравительство Германии стремится увеличить импорт нефти из Казахстана. "Мы приветствуем возможное расширение импорта нефти из Казахстана", - заявил источник из правительства перед поездкой канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан, которая начнется в воскресенье. Цель состоит в том, чтобы предоставить различные варианты поставок для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, одним из которых является увеличение поставок нефти из Казахстана. Однако дополнительные альтернативы необходимы, учитывая, что казахстанская нефть поступает в Германию через российские трубопроводы, давая Москве рычаги давления. После нападения России на Украину Германия прекратила импорт российской нефти. В поездке Шольца также будет уделено внимание поставкам газа из Центральной Азии. С учетом тендеров на строительство новых газовых электростанций ясно: "Нам нужно закупать газ где-то, и Центральная Азия обладает значительными ресурсами в этом отношении", - сказал источник.

12:26 Франция приглашает иранского дипломата на консультацииФранция пригласила иранского дипломата в Министерство иностранных дел в Париже. Дипломатические источники связывают приглашение с сообщениями о поставках баллистических ракет Ирана в Россию. Несколько дней назад госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получила ракеты, которые, как ожидается, будут использованы в Украине в ближайшие недели. Иран опроверг это заявление.

12:03 Пентагон считает российское контрнаступление в Курске незначительнымПентагон не впечатлен российским контрнаступлением в Курске. "Мы наблюдаем попытки российских подразделений начать какое-то контрнаступление в районе Курска", - сказал представитель Пентагона Пат Райдер в четверг. "На данный момент я бы классифицировал это как незначительное, но, конечно, мы остаемся бдительными". Министерство обороны России заявляет, что его войска захватили десять поселений. Это еще не было независимо подтверждено. Украинская армия начала наступление в российском приграничье Курска около пяти недель назад, заявив, что захватила около 100 российских деревень и почти 1300 квадратных километров с тех пор.

11:38 Воздушные силы Украины заявляют, что сбили 24 из 26 дронов, причинив ущербВоздушные силы Украины заявляют, что перехватили 24 из 26 дронов за ночь. В Одесской области пострадал человек и повреждено 20 домов, а обломки дронов вызвали пожар на пищевом заводе в Николаевской области, сообщают местные власти. Министерство энергетики сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

11:16 Шойгу встречается с Кимом в Пхеньяне, укрепляя оборонный договорСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Встречи прошли "в атмосфере взаимного доверия и дружбы", - сообщил Совет безопасности России. Переговоры, как ожидается, внесут "существенный вклад" в реализацию оборонного договора, подписанного Кимом и президентом России Владимиром Путиным в июне. По словам Путина, договор предусматривает "взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон". Запад утверждает, что Москва использует северокорейские ракеты и артиллерийские снаряды в Украине. Чтобы поддержать свою кампанию в Украине, России нужны дополнительные боеприпасы, и она ищет поддержку у стран, таких как Китай, Иран и Северная Корея.

10:46 Председатель Госдумы обвиняет НАТО в разжигании войны в УкраинеПредседатель Госдумы Вячеслав Володин обвиняет НАТО в участии в боевых действиях в Украине. "Они разжигают войну против нашей страны", - пишет он в Telegram. Он утверждает, что НАТО помогает Украине выбирать российские города для атак, координировать военные развертывания с украинской армией и в целом отдавать приказы правительству в Киеве.

10:17 Мунц о угрозе Путина в адрес НАТО: "Угроза Путина не доживает до утренних новостей"В западных странах есть опасения, что разрешение Украине наносить удары по территории России может спровоцировать эскалацию. Действительно, президент России Владимир Путин вновь высказал такую угрозу. Однако корреспондент ntv Райнер Мунц называет несколько причин, по которым заявления Путина могут быть пустыми словами.

09:42 Состояние здоровья лидера белорусской оппозиции ухудшается, по словам семьиСемья заключенной белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой сообщает, что ее здоровье резко ухудшается. Ее держат в ужасных условиях уже четыре года, и теперь она весит всего 45 кг при росте 1,75 м, утверждает ее сестра Татьяна Хомич, ссылаясь на информацию от бывших заключенных. "Я считаю, что это критический момент, потому что никто не может долго выдерживать такие условия", - заявляет она, утверждая, что власти подвергают ее сестру психологическим и физическим пыткам. Министерство внутренних дел Белоруссии не ответило на запрос о условиях содержания Колесниковой. 42-летняя Колесникова, ставшая символом сопротивления с тех пор, как в 2020 году начались протесты против президента Белоруссии Александра Лукашенко, отбывает 11-летний тюремный срок за якобы заговор с целью захвата власти.

09:15 Соглашение достигнуто по вопросу размещения литовского бригадыГермания и Литва достигли соглашения по вопросу размещения боевой бригады в балтийской стране НАТО. Министр обороны Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Казакиевичус завершили соглашение в Берлине. Это соглашение дополняет Соглашение о статусе сил НАТО, предоставляя разъяснения по правовому статусу немецких солдат и гражданских лиц в Литве. Цель состоит в том, чтобы установить правовую определенность, урегулировав права проживания, налоговое законодательство, образование, медицинское наблюдение, дорожные правила и общественную безопасность. Например, оно закладывает основу для строительства немецких школ и детских садов в Литве. Бригада ожидается к 2027 году.

08:51 Российские дипломаты высланы из-за подозрений в шпионажеРоссия депортировала шестерых британских дипломатов подозрениями в шпионаже. Служба безопасности ФСБ утверждает, что располагает документами, свидетельствующими о том, что МИД Великобритании организует политические и военные эскалации с целью стратегического поражения России в конфликте на Украине. Спикер МИД России Мария Захарова обвиняет британское посольство в намеренном вреде народу России. МИД Великобритании отвергает обвинения как "совершенно безосновательные". Действия России являются ответом на британские меры, вызванные предполагаемой российской "деятельностью в Европе и Великобритании", согласно заявлению BBC.

08:25 Страх перед вовлечением НАТО после предупреждения Путина о ракетахПрезидент Украины Зеленский уже давно призывает к развертыванию дальнобойных ракет, нацеленных на российские военные объекты. США и Великобритания сейчас совместно рассматривают это предложение. Кремль реагирует быстро, и Путин предупреждает Запад.

08:00 Россия предлагает информацию о западном оружииРоссия предлагает поделиться своими знаниями о применении западного оружия в конфликте на Украине. Заместитель министра обороны России Александр Фомин упомянул, что Россия имеет обширные знания о противодействии различному западному оружию и готова поделиться этой информацией со своими партнерами. Конфликты привели к принятию современных тактических приемов, а российское оружие способно нейтрализовать западное вооружение.

07:26 СБУ сообщает об арестах: поджоги военной техники в КиевеСлужба безопасности Украины сообщает об аресте пяти человек, которые подожгли военную технику в Киеве по заданию российской разведки. Подозреваемые обвиняются в сожжении пяти военных автомобилей и распространении листовок, направленных на дискредитацию военной власти. Арестованные приехали из разных регионов Украины в поисках работы в столице и якобы были завербованы российскими агентами через Telegram в поисках легких денег. Они использовали свои мобильные телефоны для записи событий, чтобы получить обещанную оплату, которую так и не получили.

06:55 Раввин оплакивает усыновленного сына, погибшего на войнеГлавный раввин Украины Моше Асман скорбит по поводу гибели своего усыновленного сына Антона Самборского, который погиб во время российского вторжения. Поминальная служба прошла в Киеве в четверг, на которой присутствовали солдаты, ветераны и другие скорбящие. Самборский, 32 года, пропал без вести в конце июля, и его гибель была подтверждена только через несколько недель неопределенности. Он стал отцом дочери всего за несколько недель до призыва на службу. Асман взял его к себе, когда ему было 10 лет.

06:18 Япония сообщает об инциденте с российским военным самолетомЯпонские военные направили истребители в четверг после того, как два российских самолета кружили вокруг Японии. Российские самолеты не проникли в воздушное пространство Японии, согласно Министерству обороны. Самолеты Ту-142 патрулировали море в направлении южного региона Окинавы с утра до вечера. В ответ "мы оперативно направили истребители ВВС самообороны в чрезвычайной ситуации", - заявило министерство. Российские самолеты завершили свой полет на севере, также пролетая над спорными Курильскими островами между Японией и Россией. Ранее на этой неделе российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море в рамках масштабных военно-морских учений. Последний раз российские военные самолеты кружили над Японией в 2019 году.

06:00 США воспринимаются как преследующие политику сдерживания в отношении России и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что США преследуют политику сдерживания в отношении России и Китая. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС. Согласно агентству, Фомин отметил, что tanto Москва, как и Пекин поддерживают создание справедливого, многополярного мира, основанного на равенстве и взаимном уважении, в то время как Запад готовится к конфликтам в Азии, создавая новые блоки безопасности в регионе.

03:19 Загадка на границе: гибель молдавского солдатаМолдавский солдат умер при загадочных обстоятельствах, детали которых остаются неясными, во время несения службы на границе между Молдовой и сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Республики Молдова объявило, что солдат погиб от огнестрельного ранения, которое он himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself himself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself itself

14:18 Премьер-министр Великобритании: нет желания вступать в конфликт с РоссиейПремьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг утверждение президента России Владимира Путина о том, что поставка Украине дальнобойного западного оружия для атак на территории России будет означать участие НАТО в конфликте. "Украина имеет право на самооборону", - заявил Стармер. Великобритания полностью поддерживает это право и предлагает возможности обучения в этом контексте. "Однако мы не намерены провоцировать конфликт с Россией", - подчеркнул премьер-министр Великобритании. Узнайте больше здесь.

13:09 Бывший посол США в Киеве: Харрис может усилить поддержку УкраиныБывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор считает, что демократический кандидат в президенты Камала Харрис будет более решительно поддерживать Украину, если будет избрана. Она уже продемонстрировала это в некоторых областях, как отметил Тейлор на мероприятии в Американском университете в Киеве. Байден был более осторожен в некоторых решениях, таких как те, которые касаются HIMARS, Abrams и истребителей F-16. В настоящее время он также осторожен в отношении разрешения Украине проводить глубокие удары по России. Тейлор предвидит более решительный подход от Харрис, в основном из-за вероятности того, что она приведет новую команду в области внешней политики в Белый дом.

12:27 Зеленский хвалит Эстонию за военную помощьПрезидент Украины Владимир Зеленский приветствует президента Эстонии Алар Кариса в Киеве, выражая благодарность за военную помощь. Балтийское государство-член ЕС и НАТО выделило 0,25% своего годового ВВП на военные расходы Украины. Обсуждения сосредоточились на реконструкции и амбициях Украины в отношении ЕС. Кроме того, премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об additional помощи во время встречи с Зеленским.

11:19 BND не обязан раскрывать журналисту оценку ситуации в УкраинеФедеральная разведывательная служба (BND) не обязана раскрывать журналисту, характеризовала ли она победу украинской армии как сложную или невозможную в частных беседах, согласно решению Федерального административного суда в Лейпциге. Кроме того, BND не обязана раскрывать, какие СМИ участвовали в этих конфиденциальных фоновых дискуссиях о военной ситуации в Украине. Однако BND должна предоставить информацию о количестве конфиденциальных индивидуальных фоновых дискуссий, касающихся военной ситуации в Украине в этом году. Журналистское срочное ходатайство о предварительном запрете было в основном отклонено. Журналист из ежедневной газеты подал заявление. Суд обосновал свое решение, ссылаясь на статью в газете от мая, в которой цитировался депутат ХДС, утверждавший, что BND намеренно распространяла пессимистичную оценку военной ситуации в Украине для влияния на общественное мнение.

10:06 Политики коалиции выступают за использование дальнобойного оружия против РоссииПолитики от "трафика света" поддерживают идею разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие против целей на территории России. По словам эксперта по внешней политике SPD Михаэля Рот, оправданно и в соответствии с международным правом атаковать российские военные цели с помощью дальнобойных западных ракет, таких как аэродромы, командные центры или пусковые установки. "Отсюда запускаются жестокие атаки на гражданские цели Украины, и они могут быть эффективно остановлены здесь". Председатель комитета по обороне FDP Маркус Фабер считает, что "разрешение на атаку российских военных аэродромов с помощью дальнобойного оружия, такого как ATACMS и Storm Shadow, давно назрело". Политик "Зеленых" Антон Хофреiter подчеркивает, что "Россия ежедневно терроризирует украинское гражданское население ракетными ударами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению". Для эффективной защиты украинского гражданского населения любые военные цели на территории России должны быть разрешены для поражения с помощью дальнобойного оружия.

09:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа по УкраинеПо словам кандидата в вице-президенты от республиканцев Дж.Д. Вэнса, стратегия Дональда Трампа по завершению российской войны может включать введение специальной демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Как объясняет Вэнс в интервью телепродюсеру Шону Райану, Трамп мог бы организовать встречи между русскими, украинцами и европейцами, чтобы "найти, какой мирный выход мог бы выглядеть". "Я думаю, он мог бы быстро договориться", - говорит Вэнс. Трамп известен своей открытой симпатией к президенту России Владимиру Путину и частыми критическими замечаниями о помощи США Украине. Бывший президент также предложил, что он мог бы закончить войну за 24 часа, если бы был избран. Однако он не вдавался в подробности своих планов.

08:03 "Мы русские, Бог на нашей стороне" - фашистский марш в Санкт-ПетербургеВысшая сила, возможно, не слушает, но они определенно эхом отзываются: "Мы русские, Бог на нашей стороне", - повторяют многочисленные русские националисты и фашисты, марширующие по Санкт-Петербургу. Лозунг повторяется: "Вперед, русские!" Катализатором для их марша стала годовщина переноса мощей Александра Невского, считающегося национальным героем и святым в Orthodox Church.

07:28 Пропаганда российского вещателя: "Океан - идеальный барьер"Известный российский телеведущий Владимир Соловьев выступает за то, чтобы расширение России не ограничивалось Украиной. "Я считаю, что океан служит идеальным барьером", - предлагает кремлевский пропагандист. Он предлагает разместить войска в Берлине, Лисабоне, Мадриде. И, несомненно, они будут великолепно смотреться в Париже. В ответ на напоминание о менее многочисленном населении России он отвечает: "Наши белорусские братья стоят с нами". Или, в качестве альтернативы, можно рассмотреть Китай.

20:01 Помощь Великобритании жителям, пострадавшим от войны, готовятся к зимеМногие украинские дома, выдержавшие обстрелы до сих пор, остались без окон, что вызывает тревогу по мере приближения зимы. Британская благотворительная организация "Утепли Украину" решает эту проблему, отправляясь в зоны боевых действий и устанавливая временные окна.

