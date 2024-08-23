Возможное уход RFK Jr. может повлиять на напряженный президентский конкурс, и Трамп ожидает такого шага.

Приближаясь к порогу выхода из гонки, оба лагеря пристально наблюдают за перетоком сторонников Кеннеди к потенциальному преемнику в финальной фазе, предшествующей дню выборов.

Согласно отчетам, Кеннеди планирует официально объявить о приостановке своей президентской кампании в эту пятницу. Вопрос о возможной поддержке бывшего президента Дональда Трампа остается открытым. В тот же день он должен появиться вместе с Трампом в Аризоне, где последний намекнул на присутствие "особого гостя" на своем мероприятии.

Кампания Кеннеди демонстрировала признаки спада, согласно недавнему опросу CBS News, в котором он набрал всего 2% поддержки. Его решение уйти за 74 дня до выборов добавляет интриги в необычную гонку. С ростом популярности вице-президента Камалы Харрис, кампания Трампа оптимистично смотрит на возможность того, что уход Кеннеди может оказаться решающим в ключевых штатах, где исход выборов традиционно решается на тонкой грани.

Неопределенность относительно дальнейших действий сторонников Кеннеди сохраняется. Определить, насколько искренней была их поддержка или они голосовали за него из энтузиазма, непросто.

Кампания Трампа воспринимает кампанию Кеннеди, построенную на теории заговора и антипрививочной риторике, как потенциально выгодную для своей стороны, особенно в определенных стратегических штатах. Советники Трампа разрабатывают планы по привлечению избирателей Кеннеди, в частности тех, кто разделяет взгляды сенатора Берни Сандерса и антиэлитарное крыло Республиканской партии. Также рассматривается возможность переманивания консервативно настроенных матерей.

Высокопоставленные союзники Трампа, в том числе Дональд Трамп-младший, тайно работают над получением поддержки Кеннеди. Сам Трамп сделал несколько дружественных жестов в его сторону, намекая на возможную будущую должность в кабинете.

"Если бы он поддержал меня, я был бы польщен этим", - заявил Трамп в интервью Fox News. "Я был бы очень польщен этим. Он действительно имеет правильное сердце".

Комитет Демократической партии, а также внешние группы, выровненные с ним, активно атаковали Кеннеди с начала года, стремясь минимизировать его влияние на гонку. В меморандуме, выпущенном в пятницу, Рамси Рид, наблюдатель за третьими кандидатами в комитете, утверждал, что влияние поддержки Кеннеди Трампу будет незначительным.

"Поддержка Роберта Ф. Кеннеди-младшего Дональду Трампу ничего не изменит", - заявил Рид в меморандуме. "Поддержка, которая осталась, разрозненна, распределена по идеологиям и в основном среди менее активных избирателей".

Кампания Харрис, однако, пригласила сторонников Кеннеди в свои ряды.

"Если они ищут того, кто действительно будет отстаивать их интересы, их ценности или того, кто уважает их право на принятие решений в своей жизни, тогда им есть место в кампании Камалы Харрис", - сказал пресс-секретарь Харрис Майкл Тайлер. "Мы стоим за тех, кто хочет минимизировать правительственное вмешательство в свою жизнь".

Кандидат, конкурирующий с апреля 2023 года

Кеннеди начал свою кампанию как вызов президенту Джо Байдену в апреле 2023 года, но в итоге покинул Демократическую партию в октябре, решив баллотироваться как независимый кандидат.

Обладая известной фамилией - сын бывшего генерального прокурора Роберта Ф. Кеннеди и племянник президента Джона Ф. Кеннеди, Кеннеди собрал преданную поддержку благодаря своей прошлой деятельности в области охраны окружающей среды и распространению недоказанных теорий заговора о вакцинах.

Хотя его популярность достигла двузначных цифр, национальная популярность Кеннеди упала до однозначных цифр. Несмотря на это, кампания Кеннеди вызвала обеспокоенность в обеих партиях из-за возможности повлиять на ключевые штаты, в частности, на Мичиган, Висконсин и Пенсильванию.

На прошлом месяце на Республиканском национальном конвенте со-руководитель кампании Трампа Крис ЛаСивита раскрыл данные внутреннего опроса, согласно которым Кеннеди оттягивал голоса от демократов в Мичигане и Висконсине, но "намного больше" в Пенсильвании, чьи голоса в коллегии выборщиков являются одним из главных призов этого года.

Комитет Демократической партии и PAC "Чистый выбор" агрессивно атаковали Кеннеди с начала года, пытаясь представить его как потенциального спойлера для Трампа, подчеркивая его связи с мега-донором Тимоти Меллоном, который поддерживает кампании tanto Трампа, как и Кеннеди.

Комитет Демократической партии и PAC "Чистый выбор" безжалостно боролись с попытками Кеннеди получить место на выборах в 11 штатах, которые либо были ключевыми, либо демократическими оплотами. В итоге судья из Нью-Йорка исключил его из списка кандидатов на выборах в этом штате на прошлой неделе.

Кампания Кеннеди, преодолевая гору проблем и потратив десятки миллионов долларов, успешно квалифицировалась для участия в выборах в 21 штате. На данный момент неясно, появится ли его имя на выборах в этих штатах после его ухода. Кеннеди официально снял свою кандидатуру с выборов в Аризоне в четверг после заявления офиса секретаря штата.

Если Кеннеди уйдет из гонки, он оставит без внимания несколько малых партий, которые объявили его своим президентским кандидатом, чтобы получить доступ к бюллетеню в определенных штатах. Эти малые партии, которые в некоторых штатах получают доступ к бюллетеню на основе своих результатов на предыдущих выборах, могут оказаться в затруднительном положении.

От раздражителя к серьезной проблеме

Команда Трампа начала наступление на независимую кампанию Кеннеди с самого начала, называя его радикальным либералом и преувеличивая его прогрессивные взгляды. Атаки усилились весной 2024 года, когда общественные и внутренние опросы показали, что Кеннеди получает равную поддержку от Трампа и Байдена.

К маю советники Трампа и внешние союзники перестали воспринимать Кеннеди как досадную помеху и начали воспринимать его как серьезную угрозу, требующую устранения. Сам Трамп присоединился к хору, призывая нерешительных избирателей не отдавать "бесполезный протестный голос".

Раздражение также возросло в ответ на благоприятное освещение кампании Кеннеди летом со стороны консервативных СМИ - за пределами Fox News и Newsmax, но также среди консервативных влиятельных лиц.

"Этот охват был значительным фактором, побудившим Дональда-младшего найти способ прекратить кампанию Кеннеди," сказал информированный источник.

Альянс Кеннеди с политической сферой Трампа никогда не казался невероятным.

Летом 2023 года Стоун, опытный оператор Республиканской партии, близкий к бывшему президенту, намекнул на Кеннеди как на возможного кандидата на пост в кабинете в случае второго срока Трампа. Еще в апреле чиновник кампании Кеннеди, базирующийся в Нью-Йорке, был уволен из кампании после настойчивых усилий по получению поддержки избирателей для Кеннеди, чтобы улучшить шансы Трампа в штатах вроде Нью-Йорка. Для демократов этот инцидент подчеркнул воспринимаемую неловкую близость между усилиями, стоящими за Трампом и Кеннеди.

Конфиденциальные переговоры между союзниками и советниками Трампа и командой Кеннеди начались до республиканского съезда в июле. Роберт Кеннеди III, сын Кеннеди, поделился видео дружеского разговора между его отцом и Трампом в том же месяце.

Во время разговора бывший президент, по-видимому, продвигал сомнительные теории о безопасности вакцин – тему, которая часто звучала в публичных заявлениях Кеннеди. Позже Кеннеди извинился перед Трампом за публикацию видео их разговора, которое было удалено.

На недавнем мероприятии Кеннеди впервые признал, что его путь к победе сужается, и предположил, что Трамп "с высокой долей вероятности победит на следующих выборах".

Во вторник кандидат в вице-президенты Кеннеди, Николь Шанахан, намекнула на "сотрудничество" с Трампом для предотвращения победы Харрис на выборах.

На протяжении недель Дональд-младший лоббировал своего отца и кампанию Трампа, пытаясь убедить Кеннеди отказаться от своей кампании и поддержать бывшего президента. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорами.

Помимо Дональда-младшего, в переговорах участвуют Тукер Карсон, близкий к Кеннеди, и бизнесмен Омед Малик, донор Трампа, также внесший вклад в кампанию Кеннеди.

Если материализуется, поддержка может быть объявлена уже в пятницу вечером на ралли Трампа в районе Финикса. Трамп уточнил, что "никаких планов не уточнялось". Кеннеди должен выступить с речью о "текущем историческом моменте и своем пути вперед" на мероприятии недалеко от ралли Трампа всего за несколько часов до этого. Это будет первое публичное появление Кеннеди после июля.

Непредсказуемый характер

В течение месяцев внутренние дискуссии в операции Трампа вращались вокруг того, принесет ли поддержка Кеннеди какую-либо пользу. Кеннеди был непредсказуемой личностью задолго до своей президентской кампании, и его бесконечная борьба за Белый дом добавила к его коллекции скандалов.

В мае Кеннеди впервые рассказал, что паразитический червь проник в его мозг и умер, что привело к "затуманенности мозга" и "трудностям с воспоминаниями и кратковременной памятью". В течение кампании Кеннеди отвергал обвинения, опубликованные в Vanity Fair, что он сексуально assaulted бывшую няню, заявляя, что у него "есть множество скелетов в шкафу".

"Я не хожу в церковь", – сказал Кеннеди, когда его спросили об обвинениях.

Тот же выпуск Vanity Fair также опубликовал изображение, которое, по словам Кеннеди, он якобы отправил другу, изображающее Кеннеди, якобы поедающего труп собаки. Кеннеди утверждает, что фото не показывает его поедание собаки.

Ранее этом месяце Кеннеди признался, что десять лет назад он положил труп медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка, который он нашел где-то вверх по реке. Этот инцидент, кажется, связан с эпизодом 2014 года, который вызвал национальный резонанс.

Тем не менее, любые колебания в кампании Трампа по поводу поддержки Кеннеди исчезли, когда Байден выбыл из гонки в конце июля, и стало ясно, что Харрис, скорее всего, возглавит демократический билет. В этот момент больше людей в ближнем кругу Трампа, в том числе несколько его главных советников, пришли к выводу, что поддержка Кеннеди будет полезна в гонке, которая, возможно, будет решена с минимальным перевесом, сообщили два человека, знакомых с разговорами.

"Команда поняла, что Кеннеди-младший потенциально мог навредить Трампу после этого. Быстро стало ясно, что переманивание его избирателей на нашу сторону может дать нам преимущество, и переговоры о получении его поддержки стали более серьезными", – сказал источник, знакомый с разговорами, CNN.

По мере набора оборотов кампании Кеннеди Трамп назвал его фигурой "крайнего левого" и раскритиковал его экологическую деятельность.

Тем не менее, Трамп и Кеннеди поговорили по телефону в июле, сразу после того, как Трамп избежал попытки убийства на митинге своей кампании в Пенсильвании. На следующий день они встретились лично впервые в Милуоки в первый день Республиканского национального съезда.

Во время разговора кандидаты изучили идею о том, чтобы Кеннеди выбыл из гонки и поддержал Трампа, предложив ему место в потенциальной администрации Трампа. После этого Кеннеди объявил, что не выйдет из гонки.

Недавно кампания Кеннеди связалась с кампанией вице-президента Харрис, предложив встречу для обсуждения поддержки Харрис в обмен на потенциальную роль в ее администрации. К счастью, эта встреча не состоялась.

В четверг Шанахан выразила разочарование демократами, обвиняя их в том, что если сторонники Кеннеди помогут Трампу победить в ноябре.

Она написала в социальных сетях: "Бывшие демократические друзья Кеннеди боятся мысли о единении нашего движения с Дональдом Трампом".

"Вот совет:", – продолжила она, "Прекратите судиться с нами. Дайте нам возможность поспорить. Перестаньте манипулировать СМИ и опросами. Это простой рецепт – приспособитесь!" Шанахан заключила.

Корреспонденты CNN Кристен Холмс, Кейт Салливан и Этан Коэн внесли вклад в этот отчет.

В свете ожидаемого появления Кеннеди рядом с Трампом в Аризоне продолжаются спекуляции о возможной поддержке. В то же время Демократический национальный комитет скептически относится к влиянию такой поддержки, считая ее незначительной из-за слабой базы поддержки Кеннеди.

С последними признаками ослабления кампании Кеннеди и его недавним выходом из гонки внимание политических аналитиков переключается на демографическую группу "красные-синие", которую может привлечь к себе Трамп, пытаясь завоевать поддержку Кеннеди, особенно тех, кто разделяет симпатии сенатора Берни Сандерса и антиэстаблишментное крыло Республиканской партии.

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