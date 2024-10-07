Возможное повторение зверств 6 января может не повлиять на предстоящие выборы

Специалист-следователь Джек Смит и бывшая конгрессвумен Лиз Чейни вывели на первый план вопрос о ложных утверждениях Трампа о фальсификациях на выборах 2020 года, которые могут повлиять на его тесную гонку с демократическим кандидатом Камалой Харрис. Эта ситуация напоминает позорную главу в истории Америки.

Чейни, сопровождая Харрис в Висконсине, представила себя как бипартизанскую силу, предотвращающую возвращение Трампа в Белый дом. Несмотря на штурм Капитолия сторонниками Трампа, его попытки подтасовать результаты честных выборов и продолжающиеся усилия по подрыву американской демократии, шансы Трампа на возвращение остаются высокими.

Эта ситуация подчеркивает расколотый ландшафт нации и желание Республиканской партии удержать власть. В особенности она подчеркивает могущественную притягательность, которая сделала Трампа исторической и долговечной политической фигурой.

Чейни, строгий консерватор, объединилась с Харрис в критическом бастионе Висконсин, чтобы убедить умеренных и скептически настроенных к Трампу республиканцев проголосовать за демократа, несмотря на расхождения в политике.

Выступая перед публикой в Рипоне, Висконсин, Чейни сказала: "Наиболее фундаментальная консервативная ценность - верность нашей Конституции". Она подчеркнула: "Сегодня наша республика сталкивается с беспрецедентной угрозой".

Чейни обвинила Трампа в отсутствии сочувствия. "Дональд Трамп мелочен, мстителен и жесток, и Дональд Трамп не способен управлять этой великой нацией".

Это памятное собрание было вызвано политическим потрясением, которое произошло четыре года назад из-за действий Трампа. Взгляд на политический ландшафт Америки: отец Чейни, бывший вице-президент Дик Чейни, известный своей непопулярностью среди демократов, также поддержал Харрис. Чейни заявила: "Я никогда не голосовала за демократа, но в этом году я с гордостью отдам свой голос вице-президенту Камале Харрис".

Во время своего пребывания в Палате представителей Чейни в конечном итоге лишилась своего поста лидера и потерпела сокрушительное поражение от соперника на праймериз после того, как противостояла попыткам Трампа проигнорировать волю избирателей в 2020 году. Кроме того, она сыграла ведущую роль в bipartisan специальной комиссии, призывающей к уголовному преследованию бывшего президента, который был импичментирован дважды, за штурм 6 января 2021 года. В тесно оспариваемом штате поддержка Чейни в Висконсине может повлиять на выборы.

В следующую неделю Чейни и бывшие сотрудники Белого дома Трампа Элисса Фара Гриффин, Кассиди Хатчинсон и Сара Мэтьюс примут участие в дебатах о поведении Трампа на огненном шоу в Пенсильвании, исключительно раскрытом CNN.

Харрис выразила восхищение храбростью Чейни и пообещала: "Любой, кто призывает к ликвидации Конституции США, как это делал Дональд Трамп, никогда не должен претендовать на президентство нашей страны".

Появление Чейни состоялось после того, как Смит вновь появился на свет, с разглашенным судебным документом, который проливает новый свет на его расследование против Трампа, который ранее блокировал попытки привлечь его к суду до выборов.

Смит утверждает, что Трамп сказал членам своей семьи: "Не важно, выиграли вы выборы или нет. Вы все равно должны бороться изо всех сил". Этот документ представляет собой попытку Смита спасти дело, подорванное консервативным большинством Верховного суда, которое предоставило Трампу и бывшим президентам иммунитет за действия во время их пребывания на посту.

Неопределенные политические последствия возрождения фокуса на январе 6

Возрождение фокуса на отказе Трампа признать результат выборов 2020 года и штурме Капитолия 6 января, казалось бы, должно было стать политическим ударом для Трампа. Однако это свидетельствует о его успехе в перезаписи истории, что этот вопрос может не стать решающим фактором на выборах.

Уходя из Белого дома в январе 2021 года, с городом, разделенным высокими заборами безопасности, и не присутствуя на инаугурации Джо Байдена, было бы невозможно представить, что Трамп имеет реальные шансы вернуть президентство в неsecutive второй срок.

Несмотря на то, что многие американцы напуганы поствыборной деятельностью Трампа, значительная часть населения не считает это достаточным основанием для его дисквалификации. Трамп оспаривает утверждения своих противников о том, что он представляет серьезную угрозу Конституции, заявляя, что настоящая угроза исходит от Байдена и Харрис, и обвиняя их риторику в двух попытках покушения на него. "Я, вероятно, получил пулю в голову из-за вещей, которые они говорят обо мне", - сказал Трамп во время дебатов с Харрис прошлым месяцем. "Они говорят о демократии. Я угроза демократии. Они - угроза демократии".

Хватка Трампа на республиканскую базу позволяет ему запугивать большинство лидеров партии, заставляя их поддерживать его и присоединяться к его кампании по пересмотру своей поствыборной деятельности. Он также вновь поднимает сомнения в честности системы выборов, поскольку начинается досрочное голосование в этом году, чтобы предотвратить еще одно возможное поражение.

Умение Трампа убедить республиканцев в том, что он стал жертвой политического преследования, помогло ему победить на республиканских праймериз. И перспектива еще одного демократического президента начинает заживлять некоторые из самых глубоких ран Республиканской партии от 2020 года. Например, Трамп планирует сотрудничать с губернатором Джорджии Брайаном Кемпом в пятницу в штате, где Трамп ранее критиковал его за нежелание поддержать свои усилия по отмене победы Байдена в Джорджии.

Возвращение Трампа на пост президента вызывает тревогу у многих американцев из-за его обещаний отомстить во втором сроке и угрозы посадить своих политических оппонентов в тюрьму.

Тем не менее, авторитарные наклонности Трампа находят отклик у многих республиканских избирателей, которые считают, что администрация Байдена злоупотребляет правосудием против него. Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, некоторые из прокуроров, вовлеченных в уголовные и гражданские дела Трампа, в частности в Джорджии и Нью-Йорке, имеют политическую историю, критикующую бывшего президента. Тем не менее, все уголовные обвинения против Трампа были выдвинуты на основе законных жюри присяжных или юридических процедур, и он был обвинен присяжными в Нью-Йорке на основании выплаты молчания взноса взрослой фильм-актрисе.

Кроме федерального дела об выборах, Трамп сталкивается с похожим делом в Джорджии на основе законов о рэкете. Судья, назначенный Трампом, аннулировал еще одно дело Смита – о небрежном обращении с секретными документами в клубе Трампа во Флориде, хотя специальный прокурор обжаловал это решение.

Смит излагает разрушительную историю – но Трамп пока избежал суда

В своем последнем представлении в окружной суд в Вашингтоне Смит утверждает, что Трамп пытался отменить законные результаты выборов в семи штатах, где он проиграл. Как обвиняемый в этом деле и во всех других уголовных делах против него, Трамп имеет право на презумпцию невиновности.

В связи с высоко политизированной обстановкой специальный прокурор неизбежно столкнется с обвинениями в предвзятости, так как, несмотря на свою номинальную независимость, он действует под надзором генерального прокурора Байдена Меррика Гарланда. Однако не возбуждение дела против президента, который избежал политической ответственности, когда республиканские сенаторы отказались осудить его во время второго импичментного процесса, могло бы создать опасный прецедент, полезный для будущих президентов, которые хотят игнорировать поражения на выборах.

Хотя Смиту все еще нужно убедить присяжных, что Трамп нарушил закон, основные факты не подлежат сомнению.

Бывший президент отказывался признавать результаты выборов 2020 года, которые он проиграл. Его обвинения в фальсификациях – часто без доказательств – были отклонены различными судьями и даже Верховным судом. Он собрал толпу в Вашингтоне и подстрекал своих сторонников, которые повредили Капитолий и напали на сотрудников правоохранительных органов. Бывший президент празднует тех, кто пытался помешать сертификации выборов, как героев и обещает помиловать их, если вернется к власти. Его действия не только угрожали дорогому американскому принципу мирной передачи власти между президентами, но и подорвали доверие миллионов американцев к правовой и избирательной системе.

Байден подчеркивал угрозу Трампа демократии как основной акцент своей теперь заброшенной президентской кампании, предупреждая, что его предшественник представляет собой беспрецедентную опасность для основных ценностей Америки. Однако Харрис, хотя и признавая опасности Трампа, подчеркивает поколенческое преобразование, которое она предлагает, как свой основной акцент.

Ее методология признает, что есть множество других вопросов – таких как высокие цены на еду, арендная плата и расходы на уход за детьми – которые так же, если не больше, волнуют избирателей, как и несколько абстрактные тревоги о демократии.

По данным опроса CNN/SSRS в сентябре, около 4 из 10 вероятных избирателей классифицировали экономику как самый важный фактор при выборе кандидата. Защита демократии заняла второе место с 21%, иммиграция – 12%, а аборты – 11%. Поддержка Харрис была более склонна, чем другие, придавать защите демократии (37%) больше значения, чем экономике (21%).

Хотя события 6 января 2021 года были ужасающими, они не являются доминирующим вопросом четыре года спустя.

Но если Трамп победит, будущие историки могут задуматься, почему бывший президент, пытавшийся разрушить демократию, чтобы удержать власть, смог воспользоваться той же системой, чтобы вернуться в Белый дом.

Возросший интерес к действиям Трампа вокруг выборов 2020 года и штурма Капитолия вызвал дебаты внутри Республиканской партии о лояльности демократическим принципам. Чейни, который открыто выступал против попыток Трампа подорвать выборы, должен сыграть значительную роль в формировании позиции партии в политике.

Несмотря на продолжающиеся расследования и обвинения в попытке отменить законные результаты выборов, Трамп продолжает получать поддержку среди своей базы, вызывая вопросы о влиянии политики на восприятие истины и ответственности.

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