Возможное нападение в Полтаве может быть связано с участием России

Россия обстреливает ракетными ударами украинский город Полтава. Это, якобы, один из самых жестоких воздушных налетов со времен начала конфликта. Российские СМИ цитируют корреспондента НТВ Райнера Мюнца, сообщающего о победе России.

09:52 Украина сообщает о потерях российских войскВооруженные силы Украины обнародовали последние данные о потерях российских войск, действующих на территории Украины. С февраля 24, 2022 года, Россия якобы потеряла около 620 350 soldiers, с ежедневной потерей 1 390. Отчет из Киева также сообщает о уничтожении семи танков, 30 артиллерийских систем и 43 беспилотников. С начала широкомасштабного нападения Россия якобы потеряла в общей сложности 8 618 танков, 16 848 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, беспилотников, 28 кораблей и одну подлодку, согласно Украине. Международные оценкиuggest lower casualty figures, however, also serving as minimum values.

09:21 Губернатор: "Темный день" для Львовской области - число жертв растетВ результате российских авиационных ударов по западноукраинскому городу Львов (см. записи 07:18, 06:17 и 05:29) число жертв возросло. Семеро человек, в том числе семилетний ребенок и 14-летняя девочка, и другие дети, погибли за ночь, как сообщил губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram. "Темный день для нашей области", - комментирует Косицкий, описывая это как трагическое событие. Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в X сообщение о пяти погибших и более 30 раненых, выразив соболезнования семьям.

08:49 Министр иностранных дел Кулеба подает в отставкуМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, как подтвердил спикер парламента Руслан Стефанчук в среду. Отставка будет рассмотрена на следующем заседании legislature, пишет Стефанчук на своей странице в Facebook. Ранее подали в отставку несколько других министров (см. записи 00:47 и 22:06). Эти отставки являются частью всеобъемлющей перестройки правительства Украины. Среда, как сообщает лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram, станет днем увольнений. Четверг, как сообщается, станет днем назначений.

08:03 Зеленский: "Люди все еще застряли под обломками"Российский ракетный удар по Полтаве является одним из самых смертоносных одиночных ударов со времен начала войны, заявляет президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Он повторяет требование о системах ПВО, упоминая, что люди все еще застряли под обломками.

07:39 Гросси предупреждает о надвигающейся катастрофе на АЭС ЗапорожьеПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию с ядерными электростанциями в Украине и России во время встречи в Киеве. Гросси планирует посетить российско-контролируемую АЭС Запорожье, расположенную в юго-восточной Украине, в среду. Как сообщает Reuters, Гросси сказал Зеленскому, что ситуация там "очень напряженная" и угроза катастрофы сохраняется. Станция, которая попала под российский контроль вскоре после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, в настоящее время остановлена. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции, и обе стороны отрицают обвинения.

07:18 Губернатор: Как минимум двое погибли в результате удара по ЛьвовуПо меньшей мере двое человек погибли и 19 ранены в результате российских авиационных ударов по западноукраинскому городу Львов, сообщил губернатор области Максим Коцицкий в Telegram.

06:53 Украина ищет дополнительную поддержку на передовойУкраина стремится получить дополнительную помощь в возрождении своего сельскохозяйственного сектора и разминировании, как сообщает дюссельдорфская "Рейнская почта", цитируя ответ правительства на запрос от Союза, который газета получила. Это включает программу финансирования сельскохозяйственных земель, прилегающих к передовой, с просьбой к немецкому правительству рассмотреть возможность поддержки. Также необходима премия безопасности для персонала, и Украина просит, чтобы программа поставок генераторов, финансируемая Министерством сельского хозяйства, могла быть продлена. Кроме того, Украина просит поддержку для разминирования в районах, близких к передовой. Как сообщает немецкое правительство, Министерство экономического сотрудничества и развития в настоящее время участвует в проекте по выявлению и разминированию мин.

06:17 Украина: пожар после удара российскими Shahed-дронами по ЛьвовуПожар вспыхнул возле главного железнодорожного вокзала Львова после российских авиационных ударов по городу на северо-западе Украины, написал губернатор области Максим Коцицкий в Telegram. Также были повреждены два образовательных учреждения, множество окон были разбиты, и осколки стекла разбросаны по улицам. Как сообщает Коцицкий, во время российского авиационного удара были использованы несколько Shahed-дронов. На месте работают силы ПВО и службы экстренной помощи. Закрыты пострадавшие школы, написал мэр Львова Андрей Садовый в Telegram. По меньшей мере шестеро человек, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Львов, расположенный в западной Украине возле польской границы, неоднократно подвергался нападениям со времен начала конфликта, несмотря на то, что находится далеко от восточного фронта.

05:29 Второе наступление авиаударов на КиевГород Киев переживает второе наступление российских авиационных атак. Вступили в действие подразделения ПВО. Свидетели сообщают о нескольких взрывах на окраинах Киева, что свидетельствует о развертывании систем ПВО. Одновременно военные сообщают о нападении беспилотника на западноукраинский город Львов, близ границы с Польшей. Весь Украина находится под воздушной тревогой, украинские военные сообщают обновления через Telegram. В ответ на российские авиаудары и дальнобойные действия Польша активирует свои и союзные самолеты после восьми дней, чтобы защитить свое воздушное пространство, как сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

04:35 Байден обещает отправить больше систем ПВО в УкраинуПосле разрушений, причиненных российскими атаками на украинский город Полтава, президент США Байден обещает предоставить Украине дополнительные системы ПВО. "Я решительно осуждаю это жестокое нападение", - заявляет Байден. Вашингтон продолжит военную помощь Киеву, в том числе расширение систем ПВО и возможностей, необходимых для защиты границ Украины. После атаки, в результате которой погибли по меньшей мере 51 человек, президент Зеленский вновь призвал западных союзников как можно быстрее предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить использование уже поставленного дальнобойного оружия против территории России.

02:52 Киев страдает от нового удара беспилотниковРоссия наносит новый удар беспилотниками по Киеву. Украинские силы ПВО в настоящее время ведут борьбу с атаками на периферии Киева, как сообщается в Telegram от украинской военной. Подробности о количестве беспилотников или возможном ущербе пока не доступны. Ночная атака является частью недавнего увеличения российских авиаударов по Киеву, которые усилились в последнее время.

01:32 Зеленский требует постоянного контроля над территориями КурскаПрезидент Зеленский заявляет, что Украина намерена удерживать занятые территории в российской области Курск до тех пор, пока президент Путин не согласится на переговоры, как сообщает интервью NBC News. Занятие этих территорий является значительной частью "плана победы" Украины. Хотя Украина не заинтересована в захвате российской земли в целом, Зеленский неопределенен в отношении планов дальнейшего территориального захвата. Операция в Курске была разработана как секретная, даже для президента США Байдена.

00:47 Несколько украинских правительственных чиновников уходят в отставкуЧетверо правительственных чиновников подали в отставку в преддверии перестановок в кабинете министров Украины. Среди них - заместитель министра по европейским делам Ольга Стефанishyna, министр по стратегическим отраслям Алексей Камышин, сыгравший ключевую роль в расширении производства оружия, министр юстиции Денис Малюська и министр экологии Руслан Стрелец. Их будущие роли в правительстве пока не определены. "Как было объявлено ранее, эта неделя будет свидетельством крупной перестройки правительства", - подтверждает Давид Арахамия, лидер фракции партии "Слуга народа" в Telegram. "У нас запланирован день отставок завтра, за которым последует день назначений послезавтра", - раскрывает Арахамия, считающийся близким соратником президента Украины Владимира Зеленского.

23:16 Зеленский призывает к использованию дальнобойного оружия после ракетного удара по ПолтавеПосле смертельного ракетного удара России по Полтаве президент Украины Владимир Зеленский призывает получить разрешение на использование дальнобойного оружия против России. "Российские удары станут прошлым, если мы сможем уничтожить стартовые площадки агрессоров там, где они находятся, и российские военные аэродромы и их логистическую поддержку", - заявляет Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, число погибших в Полтаве достигло 51, более 270 ранены. Еще больше людей завалены обломками.

22:06 Зеленский увольняет еще одного высокопоставленного чиновникаПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил с поста первого заместителя главы президентской администрации Ростислава Шурму, как указано в официальном указе на сайте президента. Ольга Стефанishyna, которая ранее занимала пост заместителя премьер-министра и министра по европейской интеграции, также подала в отставку, как объявил спикер парламента. Ранее несколько других высокопоставленных чиновников подали в отставку. Президент Владимир Зеленский объяснил, что эти меры направлены на укрепление правительства. "Наступающая осень будет решающей. Наши государственные институты должны быть структурированы таким образом, чтобы Украина смогла достичь всех своих целей".

21:42 Корреспондент ntv в Полтаве: "Люди рассказывают об очень опасном моменте"Украина сообщает об одном из самых интенсивных авиационных ударов с начала войны. Погибли несколько человек, ранены многие. Корреспондент ntv Кавита Шарма, присутствующая на месте, делится первыми впечатлениями напряженной обстановки и свидетельствами очевидцев ракетного удара.

21:25 Украина обвиняет Россию в убийстве военнопленныхУкраинская прокуратура сообщает, что российские солдаты убили еще нескольких пленных. Начато расследование по факту расстрела трех украинцев в городе Торецк в восточной части Донецкой области, как сообщается в Telegram-канале прокуратуры. По имеющимся данным, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Оккупационные силы положили их лицом вниз на землю и сразу же расстреляли в спину", - говорится в сообщении, ссылаясь на видеоролики, опубликованные в интернете.

В связи с усилением российских атак Украина призывает Европейский Союз оказать дополнительную помощь в виде военной помощи и содействия в разминировании. Это включает в себя программу финансирования сельскохозяйственных земель, прилегающих к линии фронта, и поддержку разминирования в районах, близких к линии фронта.

В ответ на российскую агрессию Европейский Союз рассматривает возможные санкции Признавая сложную ситуацию в Украине, Европейский Союз начинает оценивать потенциальные санкции против России, чтобы сдержать военные действия Москвы и укрепить дипломатическое положение Украины.

