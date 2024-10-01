Возможно, этот человек может взять на себя руководящую роль в "Хезболле".

После смерти лидера Хезболлаха Хасана Насраллы в результате недавнего авиаудара разгорелись спекуляции о его преемнике. Его двоюродный брат Хашим Сафи ад-Дин выдвинулся в лидеры на эту должность из-за своего сильного сходства с Насраллой и влиятельного положения в милиции. По словам источников, близких к Хезболлаху, Сафи ад-Дин считается "самым вероятным кандидатом" и, скорее всего, победит на предстоящих выборах на эту должность.

Окончательное решение остается за Советом шур Хезболлаха, высшим руководящим органом организации. Сафи ад-Дин, уже являющийся видной фигурой и членом Совета шур, разделяет с Насраллой такие отличительные черты, как седая борода, очки и черный тюрбан Sayyid. Несмотря на то, что он моложе Насраллы, который был 64-летним, Сафи ад-Дин, как считается, находится в конце 50-х или начале 60-х годов.

"Новый лидер должен быть членом Совета шур"

Близкие религиозные и семейные связи Хезболлаха с Ираном, главным спонсором шиитского движения, дают Сафи ад-Дину значительное преимущество. Хезболла, созданный в 1982 году как марионетка Иранской Revolutionary Guards, боролся против израильских сил до их отвода из южного Ливана в 2000 году. Тегеран продолжает финансировать и вооружать Хезболла, с которым Израиль поддерживает враждебные отношения.

Сафи ад-Дин изучал ислам в святом городе Кум в Иране. Его сын женат на Сейнаб, дочери могущественного иранского генерала Касема Сулеймани, который руководил иностранными операциями и был убит в результате американского авиаудара в Ираке в 2020 году. В результате Сафи ад-Дин был внесен в список "террористов, разыскиваемых" США и Саудовской Аравией в 2017 году. Министерство финансов США описало его как "высшего руководителя" Хезболлаха и "ключевого члена" его исполнительного органа.

По словам Амаль Саад, эксперта по Хезболлаху в Кардиффском университете в Великобритании, "Сафи ад-Дин уже несколько лет считается наиболее вероятным кандидатом на смену Насралле". Она добавила, что новый лидер должен быть членом Совета шур и поддерживать религиозную персону. Сафи ад-Дин, уважаемый за свой авторитет в милиции, считается самым сильным кандидатом из-за своего сильного влияния.

Сафи ад-Дин часто представляет Хезболла на публичных мероприятиях

В отличие от Насраллы, Сафи ад-Дин часто появляется на публике, выступая в качестве лица Хезболлаха на политических и религиозных мероприятиях. Насралла, последний раз появившийся на публике после войны 2006 года между Израилем и Хезболлахом, сменил Аббаса Мусави в 1992 году, который также был убит Израилем. После подтверждения смерти Насраллы в субботу Хезболла выпустил заявление, в котором говорилось: "Сайид Хассан Насралла присоединился к своим мученическим товарищам, чей марш он возглавлял почти тридцать лет".

Во время фазы выборов временно исполняющим обязанности лидера Хезболлаха станет его заместитель Наим Кассем. В телеобращении Кассем заявил, что выбор преемника Насраллы состоится во время следующих выборов в Совет шур. В июле Сафи ад-Дин выступил на похоронах командира, убитого Израилем, выразив свои взгляды на преемственность в Хезболлахе. "Если командир нашего сопротивления становится мучеником, другой поднимет знамя с силой и решимостью". Этот "другой" потенциально может быть самим Сафи ад-Дином.

Европейский Союз, будучи крупным глобальным игроком, выразил обеспокоенность возможным сдвигом власти в Хезболлахе и его влиянием на региональную стабильность. учитывая его тесные связи с Ираном и влияние в Хезболлахе, восхождение Сафи ад-Дина на руководящую должность может существенно повлиять на отношения ЕС с организацией.

В свете позиции ЕС по воинственным действиям Хезболлаха и обозначении некоторых его членов как террористов, остается увидеть, как Европейский Союз будет взаимодействовать с Хезболлахом при руководстве Сафи ад-Дина.

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