Возможно, это будет потрясающее открытие.

После выборов в ландтаг Тюрингии предстоят сложные переговоры о формировании коалиции. В то время как политик ХДС Прин, на Ланце, разъясняет, почему ее партия отказывается сотрудничать с Левыми, они все еще изучают возможные варианты для своего нового лидера.

ХДС начала предварительные переговоры с СДПГ о возможной коалиции, в то время как победившая партия АФД, по сообщениям, еще не вступила в переговоры с другими партиями. Ввиду сложившихся большинств переговоры о коалиции неизбежно будут трудными. Однако обстоятельства могут потребовать нового вида политики в Эрфуртском ландтаге. В среду вечером в ток-шоу ZDF "Маркус Ланц" будут обсуждаться будущее Тюрингии с заместителем председателя ХДС Карин Прин и возможным новым лидером Левых Яном ван Акеном.

Одним из главных моментов является то, что ХДС планирует придерживаться своей резолюции о несовместимости, принятой на федеральной конференции в 2018 году. Это означает отказ от любой коалиции или сотрудничества с АФД и Левыми. Политик ХДС Карин Прин подтвердила это во время шоу "Маркус Ланц".

Она охарактеризовала результаты выборов в Тюрингии как "значительный переломный момент в истории Германии: праворадикальная партия получила более 30 процентов голосов". В то же время она отметила, что партии "трафик-свет" смогли набрать лишь около 10 процентов избирателей. "ХДС находится в сложном положении", - отметила Прин. Сложность заключается в том, что ХДС является единственной партией умеренного спектра, играющей существенную роль в Тюрингии. От избранных представителей ожидается поиск решений. "Это будет непросто, учитывая, что все участвующие партии не представляют собой привлекательных вариантов", - признала Прин.

Впоследствии в шоу Яна ван Акена из Левых будут рассматриваться вопросы о целесообразности этих конфигураций. "Это важный урок из многих переговоров о мире за последние тридцать-сорок лет - нельзя предсказать результат в начале. Я понимаю: это не переговоры о мире в Тюрингии. Но, возможно, нас удивят модели, которые появятся. Пока мы просто обсуждаем коалиции или терпимость. Могут быть и другие подходы, о которых я еще не задумывался".

Спор вокруг резолюции о несовместимости

Карин Прин на Ланце в основном защищает резолюцию ХДС о несовместимости в отношении сотрудничества с АФД и Левыми. "Речь идет об АФД Бьёрна Хёкке; в Германии можно называть его нацистом без последствий", - объясняет Прин, обосновывая нежелание ХДС сотрудничать с АФД. Однако утверждение о том, что Хёкке можно называть нацистом, неверно. На самом деле, Административный суд в Мейнингене в 2019 году решил, что называть Хёкке фашистом является оценочным суждением, основанным на фактах, и защищено свободой слова. В правовом контексте остается нерешенным, можно ли также называть Хёкке нацистом, поскольку в последнее время были отклонены многочисленные судебные дела, в которых его называли таким образом.

У Прин, кажется, есть опасения по поводу резолюции ХДС о несовместимости, выходящие за рамки партии Левых. "Мы имеем дело с партией Левых, которая долгие годы правила в Тюрингии и была решительно отвергнута на выборах, что также следует подчеркнуть". Однако то же самое можно сказать и об СДПГ.

Журналистка Керстин Мюнстermann из "Рейнской почты" считает резолюцию ХДС о несовместимости неприменимой в отношении партии Левых в Тюрингии. Прин признает, что эффективно работала со своим тюрингским коллегой как министр образования в Шлезвиг-Гольштейне. Ян ван Акен отмечает, что министр-президент Бодо Рамелов из партии Левых часто голосует с ХДС на кризисных конференциях министров-президентов. Мюнстermann удивляется, почему ХДС не имеет проблем с переговорами с бывшими левыми, но теперь воспринимает их негативно, когда они принадлежат к БСВ.

"Но они просто перекрасились", - подчеркивает Прин. Многие тюринги страдали под руководством СЕД, предшественника Левых, в ГДР. Поэтому она отмечает, "У меня нет сочувствия к теориям фрау Вагенкнехт. Ни капли. Но партия-правопреемник СЕД была бы вызовом для многих людей". Есть также параллели с БСВ: "Речь идет о БСВ, занимающем позиции, отличные от Левых по социальным и миграционным вопросам. Возможно, оно даже более праворадикально, чем леворадикально".

Ян ван Акен из партии Левых выступает за право на убежище и против депортаций во время шоу. Тем не менее, Левые могут помочь коалиции во главе с ХДС достичь необходимого большинства, так как они отстают всего на один голос. Бывший министр-президент Бодо Рамелов в различных интервью заявил, что мог бы представить себе поддержку коалиции во главе с ХДС в Тюрингском ландтаге и thus помочь им достичь необходимого большинства.

Однако ХДС еще не ответила на это предложение.

ХДС, придерживаясь своей резолюции о несовместимости, исключает любую коалицию или сотрудничество с Левыми, как заявила Карин Прин на "Маркусе Ланце". Комиссия, состоящая из представителей различных политических партий, должна будет провести эти сложные переговоры о коалиции в Тюрингии, учитывая позицию ХДС и возможные варианты для нового лидера.

Читайте также: