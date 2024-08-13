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ПолитикаНовостиЧрезвычайный комитет

ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
ВОЗ обеспокоена возможным распространением нового подвида оспы обезьян
ВОЗ обеспокоена возможным распространением нового подвида оспы обезьян

ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

Вирус мpox (ранее известный как оспa обезьян) продолжает распространяться по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество лабораторно подтвержденных случаев, зарегистрированных в июне, немного снизилось по сравнению с предыдущим месяцем — с 963 до 934. Однако, учитывая снижение тестирования и неполную отчетность о случаях, ВОЗ оценивает, что фактическое количество может быть выше.

ВОЗ обеспокоена новым подвидом в Африке и созвала экстренный комитет. Независимые эксперты комитета обсудят в среду, costituет ли ситуация "Международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения" (МЧСОЗ).

Такая декларация была объявлена в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и снова в 2022 году из-за предыдущей вспышки мpox. Это не имеет немедленных последствий, но призвано предупредить правительства и власти во всем мире о необходимости готовиться к увеличению числа случаев.

Мpox может вызывать симптомы, такие как кожная сыпь и лихорадка, и может быть опасен для жизни, особенно для детей. В июне было зарегистрировано 100 случаев в Европейском регионе ВОЗ, 175 — в Северной, Центральной и Южной Америке и 567 — в Африканском регионе. 96% случаев в Африке были зарегистрированы в Демократической Республике Конго.

Экстренный комитет ВОЗ был созван из-за опасений по поводу вируса мpox в Африке. Если комитет сочтет это необходимым, он может объявить "Международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения" (МЧСОЗ), подобно предыдущим объявлениям в 2020 и 2022 годах.

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