ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

Вирус мpox (ранее известный как оспa обезьян) продолжает распространяться по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество лабораторно подтвержденных случаев, зарегистрированных в июне, немного снизилось по сравнению с предыдущим месяцем — с 963 до 934. Однако, учитывая снижение тестирования и неполную отчетность о случаях, ВОЗ оценивает, что фактическое количество может быть выше.

ВОЗ обеспокоена новым подвидом в Африке и созвала экстренный комитет. Независимые эксперты комитета обсудят в среду, costituет ли ситуация "Международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения" (МЧСОЗ).

Такая декларация была объявлена в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и снова в 2022 году из-за предыдущей вспышки мpox. Это не имеет немедленных последствий, но призвано предупредить правительства и власти во всем мире о необходимости готовиться к увеличению числа случаев.

Мpox может вызывать симптомы, такие как кожная сыпь и лихорадка, и может быть опасен для жизни, особенно для детей. В июне было зарегистрировано 100 случаев в Европейском регионе ВОЗ, 175 — в Северной, Центральной и Южной Америке и 567 — в Африканском регионе. 96% случаев в Африке были зарегистрированы в Демократической Республике Конго.

Экстренный комитет ВОЗ был созван из-за опасений по поводу вируса мpox в Африке. Если комитет сочтет это необходимым, он может объявить "Международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения" (МЧСОЗ), подобно предыдущим объявлениям в 2020 и 2022 годах.

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