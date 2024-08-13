ВОЗ советует о распространении инфекционного вируса Mpox в Африке

В свете распространения нового, более заразного штамма вируса оспы обезьян в нескольких африканских странах, Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планирует обсудить в среду, стоит ли объявлять высший уровень тревоги. "Международная озабоченность по вопросам общественного здравоохранения" может быть объявлена только Директором-Генеральным ВОЗ и включает юридически обязывающие шаги по сдерживанию соответствующего заболевания.

Демократическая Республика Конго больше всего пострадала от последней вспышки заболевания оспы обезьян. По состоянию на начало августа зарегистрировано более 14 000 подтвержденных и подозрительных случаев и 455 смертей. Заболевание также распространилось на Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. Агентство здравоохранения Африканского союза (Африка CDC) объявило "континентальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения" во вторник. ВОЗ уже объявляла озабоченность по вопросам общественного здравоохранения в отношении оспы обезьян (ранее известной как оспы обезьян) в мае 2022 года, что завершилось в мае 2023 года.

ВОЗ рассматривает возможность объявления высшего уровня тревоги из-за ухудшающейся ситуации с оспой обезьян в нескольких странах. Если это будет сделано, это будет включать юридически обязывающие меры по сдерживанию вируса.

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