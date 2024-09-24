Вот подробности финансового соглашения между правительством.

Джонсон выразил в письме к политикам свою позицию против возможного закрытия правительства за несколько недель до выборов.

Финансирование, часто упоминаемое как ограниченное временное решение, имеет поддержку обеих партий.

Лидеры демократов в Конгрессе, Хейким Джеффрис из Палаты представителей и Чак Шумер из Сената, похвалили двусторонние переговоры, которые привели к соглашению о финансировании, "без сокращений бюджета и вредных условий", и намекнули на быстрый проход временного закона до срока.

Вот, что включает в себя законопроект:

Поддержание финансирования правительства до 20 декабря

Законопроект гарантирует продолжение работы правительства в течение примерно трех месяцев, до 20 декабря.

Избегая возможного закрытия правительства перед выборами в ноябре, продление создает ситуацию для противостояния по бюджету прямо перед Рождеством.

Выделение дополнительных средств для Службы секретной безопасности

Законопроект включает дополнительные $231 млн для Службы секретной безопасности США для усиления защиты кандидатов в президенты 2024 года.

Увеличение финансирования связано со вторым предполагаемым покушением на убийство бывшего президента Дональда Трампа 15 сентября на его гольф-клубе во Флориде. Первое предполагаемое покушение на Трампа произошло в июле во время митинга в Батлере, Пенсильвания.

Эти события привлекли внимание к Службе секретной безопасности. Директор агентства Кимберли Четл ушла в отставку на следующий день после своего выступления перед законодателями о июльском покушении.

Дополнительное финансирование для Службы секретной безопасности не будет доступно до тех пор, пока секретарь Министерства внутренней безопасности, которое руководит агентством, не отправит необходимый отчет в комитет Палаты представителей, расследующий первое покушение.

Дополнительные средства для Службы секретной безопасности останутся доступными до 30 сентября 2025 года.

Исключение поправки о голосовании неграждан

Изначально Джонсон предложил шестимесячный план финансирования Республиканской партии, включающий спорную меру, направленную на предотвращение голосования неграждан, что было подталкиваемым Трампом несмотря на то, что это незаконно на федеральных выборах.

Бывший президент угрожал инициировать закрытие правительства, если законодатели не примут эту меру по голосованию, известную как Закон о сохранении американской демократии (SAVE Act).

Палата представителей отклонила этот законопроект о финансировании в среду, и спорная мера по голосованию не появилась в опубликованном в воскресенье законопроекте.

Двусторонняя поддержка плана финансирования избегает политически спорных дискуссий, таких как спорная мера по голосованию неграждан.

Позиция Джонсона против закрытия правительства перед выборами совпадает с текущими усилиями по поддержанию финансирования правительства и приоритету национальной безопасности, как видно из выделения средств для Службы секретной безопасности.

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