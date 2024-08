Вот как беженцы летают незамеченными в Афганистан и обратно.

Исключительное расследование RTL показывает, что многие беженцы и признанные в Германии просители убежища регулярно возвращаются на родину. Ранее они заявляли, что бежали туда из-за опасности для своей жизни.German authorities seem powerless, and the Interior Ministry appears disinterested.

Улица Штейндамм в районе Санкт-Георг в Гамбурге, похоже, является воротами на родину, в Хиндукуш, для многих афганцев: в нескольких сотнях метров расположены несколько туристических агентств, которые организуют поездки на родину для афганцев, получивших защиту в Германии. Проблема: немецкие власти якобы сознательно вводятся в заблуждение и почти не замечают туристическую деятельность. В противном случае разрешения на проживание в Германии для афганских путешественников могли бы быть легко аннулированы из-за несанкционированного посещения родины.

Но как возможна поездка в Афганистан как беженец? Кто организует эти поездки? Кто об этом знает? Как велик бизнес, стоящий за этим? Кто от этого выигрывает? И почему немецкие власти ничего не делают? Показ программы "Экстра" на RTL в прошлый вторник предоставил результаты многомесячного расследования этих вопросов.

В социальных сетях, таких как TikTok, становится ясно: афганские женщины и мужчины, живущие в Германии, регулярно отправляются в отпуск на родину и делятся фотографиями своего опыта там. На самом деле Афганистан безопаснее, чем принято считать? Афганские беженцы обсуждают это с "RTL Extra" в интервью. "Многие афганцы из Европы сейчас возвращаются в отпуск. Даже из Лондона, из Германии люди едут в отпуск", - говорит афганец. И: "Талибы милые", - сообщает молодая афганская женщина.

Предполагаемое направление: Иран

Исследование на Штейндамме в Гамбурге показывает: это не несколько отдельных случаев. В 2021 году в Германии проживало около 400 000 человек афганского гражданства. По словам операторов туристических агентств, сотни афганцев каждую неделю едут из Гамбурга на родину с так называемыми голубыми паспортами.

Эти специальные документы выдаются признанным "беженцам" или "беженецам" в Германии в качестве замены паспорта страны происхождения. Похоже, они также летают через Турцию и Иран в Афганистан. "Мы это делаем. Без проблем", - повторяют сотрудники туристических агентств.

Туристические агентства и сами путешественники используют помощь иранских властей, чтобы провернуть трюк: так называемые "двукратные визы" позволяют поездку в Афганистан с пересадкой в Иране. Иран указан в качестве фактического направления немецким властям, например, в аэропорту. Маршрут, например, может выглядеть так: Гамбург, Тегеран, Кабул, Тегеран, Гамбург.

Чтобы обмануть немецкие власти, визы не приклеиваются к паспорту, как обычно, а вкладываются как отдельный лист бумаги. Таким образом, штампы пограничных властей не проставляются в голубой паспорт, а только на отдельный лист бумаги, который можно выбросить перед возвращением в Германию. Фактическое направление, Афганистан, таким образом, скрывается при въезде в Германию. Немецкие власти обычно этого не замечают.

Никаких идей, никаких цифр

Спрошенная о посещениях на родине, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер передает ответственность местным иностранным ведомствам и землям RTL: "Прежде всего, это не наша задача как Федерального министерства внутренних дел предотвращать подобные вещи". Они изучат вопрос. В письменном виде министерство также сообщает RTL, что точные цифры "не статистически учитываются".

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС по внутренним и правовым делам Торстен Фрай выражает возмущение этим и видит в этом признак того, что министерство внутренних дел "совершенно не заинтересовано" в записи данных, так как они "очевидно, даже не рассматриваются".

Глава Союза федеральной полиции Хайко Теггат резко критикует министра внутренних дел: "Федеральное правительство должно немедленно принять закон, чтобы твердо встроить такие визы в паспорта. Непостижимо, как виза, просто вложенная в паспорт, как листовка, может иметь какую-либо силу. Если вы едете в Австрию и должны купить виньетку для автобана, вы должны приклеить ее к лобовому стеклу, а не просто положить на приборную панель".

Кроме того, полицейские станции федеральной полиции в аэропортах не имеют достаточного персонала для контроля как прибытий, так и безопасности полетов, а также отправлений. "Если министр внутренних дел заявляет, что федеральная полиция контролирует все в аэропортах, она сильно ошибается. Она, безусловно, знает это точно".

Доступно на RTL Extra с 13 августа через RTL+

Несмотря на разоблачения, афганец заявил: "Я не буду лгать, я недавно посещал Афганистан, но я просто использовал двукратную визу, чтобы обмануть немецкие власти". Федеральный министр внутренних дел в ответ на вопросы о посещениях на родине сказал: "Я не буду лгать, мы знаем об этом вопросе, но мы не можем предоставить точные цифры, так как они не учитываются статистически".

Читайте также: