Восточные избиратели более склонны быть политическими наблюдателями.

Продолжающийся успех AfD и BSW в Восточной Германии по-прежнему оставляет многих в недоумении. По словам комиссара правительства Германии по делам Восточной Германии Карстена Шнайдера, это можно объяснить меньшим участием населения в политических партиях из-за отрицательного опыта времен ГДР. Голосование происходит пассивно, а не активно.

Перед выборами в Саксонии и Тюрингии Шнайдер выразил обеспокоенность низкой политической активностью как возможной причиной высокой поддержки AfD и BSW. Он отметил, что у многих восточных немцев нет знакомых, связанных с политическими партиями.

Из-за отрицательного опыта в ГДР люди часто ведут себя как пассивные наблюдатели на выборах, сказал Шнайдер в интервью Deutschlandfunk. Они голосуют, но редко участвуют в дискуссиях. Кроме того, значительное число людей подвержено влиянию каналов, распространяющих дезинформацию. В отличие от них, AfD и BSW активно работают с общественностью, используя "волну гнева", так как не несут ответственности за управление.

В случае с AfD партия фокусируется на частом присутствии в сельской местности и небольших городах, отметил Шнайдер. Эта стратегия позволяет ультраправой партии обратиться к определенным сообществам. Он считает, что это может быть снова стабилизировано.

В Саксонии 1 сентября пройдут выборы в ландтаг, и опросы показывают, что ХДС, возглавляемый премьер-министром Михаилом Креtschmerом, и AfD находятся в тесном противостоянии. Неясно, сохранит ли действующая коалиция ХДС, СДПГ и "Зеленых" свое большинство.

В Тюрингии AfD лидирует в опросах, а альянс Сахры Вальгенкнехт и Левой партии близко следует за ней. В Тюрингии нет большинства для действующей коалиции "красных-красных-зеленых".

Лидер СДПГ Саксия Эскен выразила тревогу по поводу высоких показателей опросов для AfD и BSW, особенно последней. "Люди, кажется, покупают кота в мешке, не зная, во что ввязываются", - сказала она, имея в виду Вальгенкнехт. Ее истинная сущность почти не различима за именем, добавила она.

Другие политические партии могут столкнуться с трудностями в установлении контакта с восточногерманскими избирателями из-за их истории пассивного участия в выборах и недоверия к партиям, как отметил Карстен Шнайдер. Стратегии, используемые AfD, такие как частое присутствие в сельской местности и небольших городах, могут рассматриваться как эффективные методы обращения к определенным сообществам.

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