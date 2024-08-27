Восемь человек получили ранения в результате нападения на них ножом.

В популярном Ноттинг-Хиллском карнавале в Лондоне, как сообщили полицейские вчера, восемь человек получили ножевые ранения, пятеро - в последний день карнавала, в понедельник, и трое - в воскресенье. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии, заявили полицейские. В понедельник вечером было задержано 230 человек, из которых 49 были пойманы с ножами, согласно данным полиции. Также были произведены аресты в воскресенье.

Заметно, что 35 полицейских получили травмы в течение трехдневного карнавала. Был развернут массивный контингент из 7000 сотрудников безопасности, привлекающий толпы участников, насчитывающие сотни тысяч человек.

Рентгеновские аппараты для обнаружения металла были установлены на некоторых пунктах входа на карнавал, но все же происходили случаи ножевого насилия.

Ноттинг-Хиллский карнавал, дань британско-карибским иммигрантам, проводится ежегодно с 1950-х годов. Это крупнейший карнавал в Европе и второй по величине в мире после карнавала в Рио-де-Жанейро.

К сожалению, насилие на Ноттинг-Хиллском карнавале не является редкостью. В 2022 году было задержано около 300 человек, и зафиксировано десять случаев ножевых ранений. Представитель лондонской Metropolitan Police выразил разочарование тем, что подобные инциденты повторяются и в этом году.

В последнее время в Великобритании наблюдается рост числа преступлений, связанных с ножами. В 2023 году было зарегистрировано менее 50 000 таких инцидентов, что на 7% больше, чем в предыдущем году. За последние десять лет количество таких инцидентов удвоилось.

В последнее время в Великобритании происходили несколько ножевых атак, которые полиция не связывала с террористическими заговорами, например, смертельное ножевое ранение трех девочек на танцевальном лагере в Саутпорте.

Представитель лондонской Metropolitan Police выразил разочарование тем, что на Ноттинг-Хиллском карнавале снова произошли случаи насилия. Ноттинг-Хиллский карнавальный комитет, ответственный за организацию мероприятия, может рассмотреть возможность внедрения дополнительных мер безопасности для решения проблемы ножевого насилия.

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