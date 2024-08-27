Вооруженные силы Украины: Почти 1300 квадратных километров Курской области находятся под их влиянием

Украинские силы, якобы, захватили контроль над примерно 1300 квадратными километрами российской области Курск в течение трех недель после своего вторжения, согласно военным данным. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский объявил во вторник, что это продвижение привело к захвату около 594 российских граждан. Однако эти утверждения не были независимо подтверждены.

Во время своего выступления Сирский упомянул, что противник развертывает войска с различных направлений и ослабляет свою силу. Он также раскрыл планы по созданию оборонительной структуры вокруг наступающих украинских войск и запуску контрнаступлений. Интересно, что российские войска провели воздушные и ракетные атаки на Украину во вторую ночь подряд перед его речью. Эти атаки, якобы, включали 81 дрона, крылатые ракеты и баллистические ракеты, что привело к пяти смертельным случаям и шестнадцати травмам, как заявил президент Владимир Зеленский.

Вторжение в Курск привело к бегству около 130 000 местных жителей из своих домов. Чтобы противостоять этому, Россия направила дополнительные войска в регион, но остается неясным, смогут ли эти развертывания отрицательно повлиять на положение России на востоке Украины, где военные успехи были ограничены в Харьковской области.

Министерство обороны России объявило во вторник, что Украина понесла тяжелые потери в Курске. Они заявили, что около 6600 солдат были убиты или ранены, и более 70 танков и множество бронированных машин были уничтожены. Однако эти цифры не были независимо подтверждены.

После объявления Министерства обороны России сообщалось о международных усилиях по оказанию помощи в эвакуации гражданских лиц из Курска. Несмотря на продолжающийся конфликт, несколько гуманитарных организаций выразили желание оказать помощь перемещенному населению.

Ситуация в Курске остается напряженной, с сохранением позиций tanto украинскими, как и российскими войсками, несмотря на заявления о значительных потерях с обеих сторон.

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