Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКурск

Вооруженные силы Украины: Почти 1300 квадратных километров Курской области находятся под их влиянием

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Вооруженные силы Украины: Почти 1300 квадратных километров Курской области находятся под их влиянием

Украинские силы, якобы, захватили контроль над примерно 1300 квадратными километрами российской области Курск в течение трех недель после своего вторжения, согласно военным данным. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский объявил во вторник, что это продвижение привело к захвату около 594 российских граждан. Однако эти утверждения не были независимо подтверждены.

Во время своего выступления Сирский упомянул, что противник развертывает войска с различных направлений и ослабляет свою силу. Он также раскрыл планы по созданию оборонительной структуры вокруг наступающих украинских войск и запуску контрнаступлений. Интересно, что российские войска провели воздушные и ракетные атаки на Украину во вторую ночь подряд перед его речью. Эти атаки, якобы, включали 81 дрона, крылатые ракеты и баллистические ракеты, что привело к пяти смертельным случаям и шестнадцати травмам, как заявил президент Владимир Зеленский.

Вторжение в Курск привело к бегству около 130 000 местных жителей из своих домов. Чтобы противостоять этому, Россия направила дополнительные войска в регион, но остается неясным, смогут ли эти развертывания отрицательно повлиять на положение России на востоке Украины, где военные успехи были ограничены в Харьковской области.

Министерство обороны России объявило во вторник, что Украина понесла тяжелые потери в Курске. Они заявили, что около 6600 солдат были убиты или ранены, и более 70 танков и множество бронированных машин были уничтожены. Однако эти цифры не были независимо подтверждены.

После объявления Министерства обороны России сообщалось о международных усилиях по оказанию помощи в эвакуации гражданских лиц из Курска. Несмотря на продолжающийся конфликт, несколько гуманитарных организаций выразили желание оказать помощь перемещенному населению.

Ситуация в Курске остается напряженной, с сохранением позиций tanto украинскими, как и российскими войсками, несмотря на заявления о значительных потерях с обеих сторон.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Судья Кетанжи БROWN Джексон обращается к толпе во время события по переименованию в её честь в...
Политика

Судья Джексон выразила свою озабоченность по поводу решения Трампа об иммунитете в CBS.

Судья Верховного суда Кетанжи Браун Джексон выразила обеспокоенность в интервью CBS News в связи с спорным решением Верховного суда, которое предоставило бывшему президенту Дональду Трампу обширную иммунитет. Она заявила, что это решение необоснованно выделяет одного человека из других в...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно