- Вооруженные силы решили проблему с поездкой Трампа на кладбище

В ходе суматохи после визита бывшего президента США Трампа на Арлингтонское национальное кладбище военные прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что работник кладбища был неожиданно оттеснен в сторону. Трамп, который баллотируется на пост президента от Республиканской партии, возложил венок на кладбище возле Вашингтона, округ Колумбия, в понедельник, почтив американских солдат, погибших три года назад в результате взрыва в Афганистане. Позже появились сообщения о столкновении между командой Трампа и сотрудниками кладбища.

Военные: Сотрудник кладбища проявил сдержанность

Представитель военной пресс-службы заявил: участникам церемонии напомнили о правилах, запрещающих политическую деятельность на территории кладбища, как того требуют законы и протоколы Министерства обороны. Сотрудник, пытавшийся применить эти правила, в конечном итоге был оттеснен в сторону. Несмотря на это, сотрудник сохранил самообладание и не стал предъявлять обвинения, согласно заявлению представителя военной пресс-службы. "Таким образом, военные считают эту ситуацию разрешенной", - заключили они.

Представитель военной пресс-службы отказался назвать того, кто оттеснил сотрудника кладбища. Он лишь выразил сожаление по поводу "неприятного" инцидента, когда сотрудника "неприлично толкнули". Сотрудники Арлингтонского национального кладбища продолжат обеспечивать проведение церемоний с надлежащей достоинством и уважением к героям нации.

Команда Трампа опровергла эти утверждения

Ранее НПР сообщало, что двое сотрудников команды Трампа унизили и оттеснили в сторону сотрудника кладбища, пытавшегося запретить съемку и фотографирование в определенной зоне. Представитель Трампа возразил, утверждая, что фотограф был уполномочен. Он также заявил, что сотрудник кладбища, возможно, страдал от психического расстройства и мешал членам команды Трампа.

Во время визита Трампа на Арлингтонское национальное кладбище американские солдаты были почтив, он возложил венок на место, где они погибли три года назад в результате взрыва в Афганистане. Американские солдаты присутствовали бы в качестве военного персонала, наблюдающего за церемонией и почтив своих павших товарищей.

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