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Volkswagen еще не подтвердил новости о возможном увольнении около 30 000 сотрудников.

 and  Yaroslav Smith
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Volkswagen еще не подтвердил новости о возможном увольнении около 30 000 сотрудников.

Исходя из источников, предполагается, что Volkswagen может сократить около 30 000 рабочих мест на своих немецких предприятиях. Представитель Volkswagen заявил: "Несомненно, Volkswagen необходимо сократить расходы на своих немецких операциях". Этот шаг важен для того, чтобы компания смогла собрать достаточно средств для будущих проектов. "Способы достижения этой цели совместно с представительным органом работников будут предметом будущих дискуссий", - добавила она. Volkswagen сохраняет осторожность в отношении подтверждения указанной цифры.

По данным "Manager-Magazin", Volkswagen, столкнувшийся с трудностями, может уволить до 30 000 сотрудников в Германии в среднесрочной перспективе. Кроме того, главный финансовый директор Арно Антлиц планирует сократить инвестиции в течение следующих пяти лет на сумму 160 миллиардов евро. Переговоры между Volkswagen и IG Metall запланированы на 25 сентября.

Из-за финансовых трудностей, с которыми сталкивается Volkswagen, компания может быть вынуждена повысить эффективность производства автомобилей для снижения затрат, что может повлиять на значительное количество рабочих мест. В целях экономии средств Volkswagen рассматривает возможность сокращения рабочих мест и снижения инвестиций в Германии, как предложил главный финансовый директор Арно Антлиц.

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