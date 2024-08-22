Военные США просят помощи у подрядчиков в переводе морских судов, используемых в проблемной операции на пирсе в Газе, обратно в США.

Организация возвращения десантных кораблей-приспособлений на контрактных судах на плаву/на воде, как ожидается, произойдет в конце октября, - заявила в недавнем интервью CNN полковник Мэри Рикс. Военные пока не заключили сделку для этого задания, добавила она.

Три корабля были отправлены в марте для этой операции: американские военные суда Монтеррей, Матаморос и Уилсон Уэрф. Изначально Пентагон планировал, что все личный состав и оборудование, использующие временный причал -Joint Logistics Over-the-Shore (JLOTS), - вернутся домой к середине сентября.

Стоимость контракта на возвращение судов неясна. Представитель Военно-морского командования сообщил CNN, что контракт находится в процессе торгов. Подполковник в отставке Марк Кансиан, старший советник программы международной безопасности CSIS, предполагает, что контракт может стоить $300,000 за каждый судно на плаву/на воде для транспортировки трех кораблей, что в общей сложности может составить $600,000, если потребуются два судна.

Временный причал был представлен президентом Джо Байденом в его послании о состоянии союза в марте.

"Временный причал позволит значительно увеличить ежедневную гуманитарную помощь, поступающую в Газу", - заявил Байден.

Тем не менее, причал работал всего около 20 дней по стоимости $230 миллионов и не смог существенно улучшить тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, так как конфликт между ХАМАС и Израилем продолжается с трагическими последствиями для тысяч гражданских лиц.

В июле вице-адмирал Брэд Коопер, заместитель командующего Центральным командованием США, заявил, что причал помог доставить 19,4 миллиона фунтов помощи голодающему населению Газы.

После завершения миссии официальные лица сообщили, что гуманитарная помощь теперь будет доставляться из Кипра через израильский порт Ашдод в Газу. Около 6 миллионов фунтов помощи все еще находятся на моторном судне Кап-Тринити в Кипре, ожидая транспортировки в Газу.

Бывший главный инженер армейских водных судов рассказал CNN, что судна, возвращаемые контрактными судами, вероятно, нуждаются в значительном техническом обслуживании.

"Если 7-я экспедиционная бригада транспортных средств не отправляется, причиной могут быть механические неполадки или проблемы с личным составом. Если вся единица не развернута где-то, это значит, что эти суда в плохом состоянии", - сказал отставной инженер.

Описание контракта, доступное общественности, показывает, что Военно-морское командование ищет суда на плаву/на воде, способные транспортировать суда из Роты, Испания, в Норфолк, Виргиния, по крайней мере, к 5 ноября. На данный момент данные отслеживания судов показывают, что суда находятся возле Греции.

Использование судов на плаву/на воде для транспортировки меньших судов на большие расстояния или если военное судно США серьезно повреждено является относительно обычным для американской армии, по словам Кансиана. Он добавил, что "разумно", что суда могут не быть в состоянии совершить обратный путь после своей работы на операции причала.

"Они, вероятно, справятся, но, в конце концов, это вопрос риска. Они не хотят, чтобы один сломался посередине и болтался", - сказал он.

Техническое обслуживание судов армии было проблемой на протяжении всей миссии временного причала, которая закончилась в июле. Американский официальный представитель ранее сказал CNN, что водные суда, использовавшиеся в миссии, не обслуживались "в той степени, в которой они должны были быть", в основном из-за "отсутствия финансирования для своевременного получения запасных частей".

Операция причала привлекла внимание инспекторов Пентагона и USAID, которые запустили скоординированные обзоры гуманитарной миссии в Газу в июне. Пентагон объявил о отдельном расследовании всего несколько недель назад, отдельно от совместного обзора с USAID. Меморандум от 5 августа раскрыл, что офис ИГ проведет "комплексную оценку" способности Пентагона "эффективно проводить" операции и упражнения с использованием JLOTS. Меморандум впервые был опубликован Military.com.

Это представило дополнительную проблему для одного из крупнейших армейских судов, планирующих скоро отплыть. Официальный представитель министерства обороны заявил, что один из логистических suport vessels, Charles P. Gross (LSV-5), требует больше технического обслуживания, прежде чем сможет отправиться в путь.

Другое судно, USAV Frank S. Besson (LSV-1), в настоящее время находится в пути и, как ожидается, вернется в США к концу августа, по словам Рикс. USAV James A. Loux (LSV-6) вскоре отправится в путь и достигнет США к концу сентября.

Проблемы с судами являются последними в операции, которая была часто омрачена логистическими проблемами. После всего одной недели работы в мае причал развалился, и четыре армейских судна были выведены из строя. Военные отсоединили его от пляжа еще дважды из-за опасений по поводу погодных условий, прежде чем завершить миссию в июле.

С тех пор более 350 солдат из поддерживающей единицы вернулись в Виргинию, по словам Рикс. Пресс-секретарь Пентагона Том Кроссон сказал на прошлой неделе, что около 200 моряков на миссии также вернулись домой. Отставной инженер добавил, что возвращение 350 солдат не повлияет на способность подразделения отправлять суда обратно.

Возможная стоимость переговоров о контракте на возвращение полезных судов может повлиять на будущую политику в отношении военных бюджетов.

В свете состояния судов после их миссии, политика в отношении финансирования технического обслуживания военных судов может стать насущной проблемой.

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