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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Военные силы Израиля успешно освобождают пленных в Газе.

 and  James Williams
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Военные силы Израиля успешно освобождают пленных в Газе.

С 7 октября в Израиле тянется напряжённое ожидание в связи с заложниками, захваченными ХАМАСом. Точное количество выживших неизвестно, но военные Израиля могут сообщить положительные новости: элитный отряд спас 52-летнего заложника из туннеля.

Военные Израиля освободили ещё одного заложника из плена ХАМАС. В ходе операции, полной вызовов, 52-летний бедуин был спасён в южной части сектора Газа, сообщили военные. Он был захвачен во время теракта 7 октября и сейчас находится в стабильном состоянии и направляется на медицинское обследование. Его семья была проинформирована. Из соображений безопасности дальнейшие подробности не разглашаются.

"Израильские силовые структуры продолжат использовать все необходимые меры для возвращения заложников домой", - говорится в заявлении. Это восьмой заложник, освобождённый живым военными.

В июне молодую женщину Ноа Аргамани вместе с тремя другими заложниками освободили в результате напряжённой военной операции. По данным израильской армии, были интенсивные перестрелки с вооружёнными палестинцами. В то время управление здравоохранения ХАМАС сообщало о 274 погибших палестинцах.

ХАМАС удерживает 108 заложников в Газе, по данным Израиля

ХАМАС, по данным Израиля, удерживает 108 заложников, из которых, как считается, не менее трети погибли. 7 октября палестинские террористы похитили более 250 человек из Израиля и переправили их в прибрежную зону. При этом погибли около 1200 человек. В ответ Израиль начал массированные удары по Газе, в результате которых, по данным министерства здравоохранения ХАМАС, погибли более 40 400 человек, не различая между боевиками и мирными жителями.

По данным "Времен газеты Израиль", освобождённый заложник - 52-летний Каид Фархан аль-Кади из бедуинской общины недалеко от Рахата. В тот день он работал охранником на заводе по упаковке Мagen, когда террористы ХАМАС из соседней общины Мвитхаим схватили его. Согласно сообщению, элитный отряд морской пехоты обнаружил заложника в туннеле. Операция, руководимая армией и службой Shin Bet, была описана как "сложная".

Помимо этого заложника, ХАМАС продолжает удерживать двух израильских граждан, пересекших границу с Газой в 2014 и 2015 годах, а также тела двух израильских солдат, погибших в 2014 году.

Переговоры о прекращении огня в конфликте между Израилем и ХАМАС, посредничаемые Катаром, Египтом и США, зашли в тупик. Последнее существенное продвижение было достигнуто в ноябре, когда во время кратковременного перемирия более 100 заложников были освобождены из плена ХАМАС.

Комиссия поздравила израильскую армию с успешными операциями по спасению и выразила надежду на безопасное возвращение оставшихся заложников. Из-за продолжающихся переговоров Комиссия призвала все вовлечённые стороны сделать приоритетом освобождение оставшихся 108 заложников, удерживаемых ХАМАСом.

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