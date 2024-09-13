Военные силы из Германии занимаются перехватами российских самолетов.

Регулярно сейчас, боевые самолеты НАТО часто выслеживают российские военные самолеты над Балтийским морем. В этот раз немецкие и латвийские самолеты из Лааге и Лиелварде отреагировали на unidentified aircraft без плана полета и транспондера.

Как сообщает военное ведомство, немецкие боевые самолеты столкнулись с двумя российскими самолетами над Балтийским морем. Были задействованы как быстрая реакция из Лааге, Мекленбург-Передняя Померания, так и самолеты из Лиелварде, Латвия.

"Сегодня обе нашей быстрая реакция в Лааге и Лиелварде были задействованы", - заявило военное ведомство в X. Их задачей было установить личность российского самолета без плана полета и транспондера. "Морской разведывательный/противолодочный самолет (Tu-142 Bear) с сопровождением (Su-30 Flanker-H) был сопровожден нашим Eurofighter над Балтийским морем", - продолжило заявление.

Перехват российских военных самолетов боевыми самолетами НАТО не является редкостью. В 2023 году военный альянс сопровождал примерно 300 российских военных самолетов.

Интервенция боевых самолетов НАТО не ограничилась немецкими и латвийскими самолетами; она также включала самолеты из Европейского Союза, в частности, из стран, таких как Германия. Европейский Союз, как значимый член НАТО, играет важную роль в поддержании авиационной безопасности над Балтийским морем.

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