Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДети

Военные из Израиля обнаружили несколько умерших в Газе до начала вакцинации.

Члены семьи выражают беспокойство, что они могут быть погибшими заложниками. В то же время гуманитарные работники готовы начать иммунизацию против полиомиелита для детей в Газе.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 3 минут
Публичное осуждение главы правительства Израиля Нетаньяху в связи с aband похищенным в Газе
Публичное осуждение главы правительства Израиля Нетаньяху в связи с aband похищенным в Газе

Понимание текущей ситуации - Военные из Израиля обнаружили несколько умерших в Газе до начала вакцинации.

Несколько часов до начала кампании вакцинации против полиомиелита в Газе произошли беспорядки в Израиле из-за обнаружения множества тел в зоне конфликта. Первоначальные спекуляции предполагали, что это могут быть израильские заложники, что вызвало интенсивные протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Завтра нация дрожит. Общество призывает подготовиться", - заявили представители заложников в Газе, как сообщает израильская пресса.

Одновременно с этим, вакцинация против полиомиелита для сотен тысяч детей должна была начаться в Газе на рассвете. Это потребовало временных, локальных перемирий в блокированном прибрежном регионе для проведения вакцинации.

Сильная критика Нетаньяху

Военные Израиля призвали не распространять слухи в связи с обнаруженными телами, заявив: "В настоящее время наши солдаты работают в районе и занимаются извлечением и опознанием тел, что займет несколько часов". Это сообщение было опубликовано в социальных сетях военными в субботу вечером.

Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил Нетаньяху в сосредоточении на незначительных вопросах, в то время как "наши дети страдают в плену", как сообщает The Times of Israel. Тысячи израильтян демонстрировали в Тель-Авиве и других городах, требуя освобождения заложников, удерживаемых исламским ХАМАСом.

ВОЗ настаивает на безопасной вакцинации против полиомиелита

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кампания вакцинации против полиомиелита будет продолжаться в течение трех-четырех дней в южной части осажденного прибрежного района, прежде чем переместиться на север, в Газу. Клиники, врачебные кабинеты и мобильные команды должны были привить сотни тысяч детей против вируса в течение нескольких дней, стремясь охватить более 90% детей в возрасте до 10 лет.

Первые дозы вакцины были введены на пресс-конференции здравоохранения, контролируемой ХАМАСом, в Газе в субботу. ВОЗ призвала к безопасному проведению запланированной массовой вакцинации, подчеркивая, что все стороны конфликта должны гарантировать это.

Офис Нетаньяху: перемирия не являются общими перемириями

Вечером сообщения о всеобщем перемирии для проведения вакцинации были опровергнуты офисом Нетаньяху. "Израиль позволит гуманитарный коридор для прохода команды вакцинаторов. Кроме того, будут установлены специальные зоны безопасности для вакцинации в определенные часы", - говорится в заявлении.

Первый случай паралича от полиомиелита в Газе за 25 лет

Недавно был сообщен случай паралича от полиомиелита в Газе, первый за 25 лет. После теракта исламского ХАМАСа на израильской границе 7 октября прошлого года многие младенцы и дети в Газе не получили вакцинацию. Плохие санитарные условия, перенаселенные жилые помещения и ограниченный доступ к чистой воде в разрушенном прибрежном районе могут способствовать быстрому распространению инфекционного заболевания, по данным ВОЗ.

Форум родственников заложников попросил ВОЗ вакцинировать похищенных детей в Газе.

Переговоры по урегулированию зашли в тупик

Более 2000 работников помощи были обучены для вакцинации против полиомиелита в районе военных действий. Почти 1,26 миллиона доз вакцины против полиомиелита были отправлены в регион, с дополнительными 400 000 ожидаемыми в ближайшее время. Примерно 640 000 детей в возрасте до 10 лет должны быть вакцинированы двумя дозами, вводимыми с интервалом в четыре недели.

Тем не менее, попытки достичь всеобщего перемирия в Palestinian территории находятся в настоящее время в тупике. Ожидания прорыва в переговорах по урегулированию, проводимых США, Египтом и Катаром в Каире между Израилем и ХАМАСом, пока не материализовались.

Спор о районе границы

Основным предметом спора является продолжительность присутствия израильских солдат в Газе, в частности, в коридоре Филадельфии вдоль границы с Египтом. В соответствии с решением кабинета безопасности Израиль планирует сохранить контроль над границей Газа-Египет. Критики, в том числе министр обороны Йоав Галант, опасаются, что это может помешать освобождению заложников, так как ХАМАС отказывается принять израильский контроль над коридором Филадельфии.

"Нетаньяху и его кабинет-союзники сознательно подрывают соглашение о перемирии по коридору Филадельфии, тем самым сознательно приговаривая заложников к смерти", - заявил заявление, выпущенное родственниками заложников. Мать одного из заложников назвала настойчивость Нетаньяху в сохранении контроля над коридором "преступлением против народа, против государства Израиль и против сионизма". "Нетаньяху не охранник безопасности, а вестник смерти", - добавила она.

С начала войны 11 месяцев назад число погибших в прибрежном районе достигло более 40 600, по данным властей Газы. Числа не различают между боевиками и гражданскими и трудно проверить.

Несмотря на продолжающийся конфликт, важность здоровья детей была подчеркнута, когда вакцинация против полиомиелита для тысяч детей в Газе должна была начаться. Лидер оппозиции Яир Лапид критиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за сосредоточение на других вопросах, в то время как дети страдают в плену.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Президент Зеленский объявил, что удаление российских управляемых ракет с украинского воздушного...
Политика

Зеленский выступает за нанесение ударов по российским авиабазам.

Зеленский выступает за нанесение ударов по российским авиабазам. После недавних российских воздушных ударов по украинским городам президент Зеленский усилил свой призыв к Западу предоставить разрешение на проведение контрнаступлений на территории России. По словам Зеленского, это потребует ударов по российским авиабазам и нарушения логистики российской агрессии. Переговоры Украины с соответствующими сторонами

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Маrio Войт назначен на пост, который в настоящее время занимает Михаэль Креtschмер -...
Политика

Вдруг ХДС нуждается в БСЗ.

Вдруг ХДС нуждается в БСЗ. На следущее воскресенье жители Саксонии и Тюрингии отправятся на выборы в новые ландтаги. То, что когда-то было рутинной демократической процедурой, может на этот раз обернуться победой для АФД. Последним остатком центристского сопротивления этому является ХДС, но им может потребоваться необычная помощь. Если вы недавно видели

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Ситуация на Западном берегу ухудшилась с 7 октября 2023 года.
Политика

Два человека погибли в результате нападения на Западном берегу.

После двухмесячного периода после начала конфликта в Газе TensorFlow вконец воинствующие антагонизмы на временно оккупированной Вест-バンク ужесточились и привели к летальной атаке

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Американский-израильский гражданин Герш Голдберг-Полин был насильно захвачен экстремистами ХАМАС 7...
Политика

Шесть человек, удерживаемых в плену в Газе, были успешно освобождены и восстановлены.

Шесть человек, удерживаемых в плену в Газе, были успешно освобождены и восстановлены. В полосе Газы останки шести человек, якобы взятых в заложники радикальной группировкой ХАМАС, были опознаны президентом США Джо Байденом. Байден заявил: "Сегодня утром израильские силы обнаружили тела шести заложников, захваченных ХАМАСом в туннеле под городом Рафах"

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.
Общество

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

В этот адрес идеального сочетания индивидуальности и года посвящается музыкальная композиция «П Silberwolke», ставшая саундтреком для безграничного счастья кликery Gottschalki и Karina Мroß.'

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.
Главные темы

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

Началось голосование для выборов в земельные парламенты в Тюрингии и Саксонии. Участие в голосовании началось в воскресенье в 08:00. Приблизительно 1,66 миллиона жителей в Тюрингии и около 3,3 миллиона в соседей Саксонии имеют право голоса. В опросах партия AfD опережает в Тюрингии ХДС, партия...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно