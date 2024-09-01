Понимание текущей ситуации - Военные из Израиля обнаружили несколько умерших в Газе до начала вакцинации.

Несколько часов до начала кампании вакцинации против полиомиелита в Газе произошли беспорядки в Израиле из-за обнаружения множества тел в зоне конфликта. Первоначальные спекуляции предполагали, что это могут быть израильские заложники, что вызвало интенсивные протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Завтра нация дрожит. Общество призывает подготовиться", - заявили представители заложников в Газе, как сообщает израильская пресса.

Одновременно с этим, вакцинация против полиомиелита для сотен тысяч детей должна была начаться в Газе на рассвете. Это потребовало временных, локальных перемирий в блокированном прибрежном регионе для проведения вакцинации.

Сильная критика Нетаньяху

Военные Израиля призвали не распространять слухи в связи с обнаруженными телами, заявив: "В настоящее время наши солдаты работают в районе и занимаются извлечением и опознанием тел, что займет несколько часов". Это сообщение было опубликовано в социальных сетях военными в субботу вечером.

Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил Нетаньяху в сосредоточении на незначительных вопросах, в то время как "наши дети страдают в плену", как сообщает The Times of Israel. Тысячи израильтян демонстрировали в Тель-Авиве и других городах, требуя освобождения заложников, удерживаемых исламским ХАМАСом.

ВОЗ настаивает на безопасной вакцинации против полиомиелита

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кампания вакцинации против полиомиелита будет продолжаться в течение трех-четырех дней в южной части осажденного прибрежного района, прежде чем переместиться на север, в Газу. Клиники, врачебные кабинеты и мобильные команды должны были привить сотни тысяч детей против вируса в течение нескольких дней, стремясь охватить более 90% детей в возрасте до 10 лет.

Первые дозы вакцины были введены на пресс-конференции здравоохранения, контролируемой ХАМАСом, в Газе в субботу. ВОЗ призвала к безопасному проведению запланированной массовой вакцинации, подчеркивая, что все стороны конфликта должны гарантировать это.

Офис Нетаньяху: перемирия не являются общими перемириями

Вечером сообщения о всеобщем перемирии для проведения вакцинации были опровергнуты офисом Нетаньяху. "Израиль позволит гуманитарный коридор для прохода команды вакцинаторов. Кроме того, будут установлены специальные зоны безопасности для вакцинации в определенные часы", - говорится в заявлении.

Первый случай паралича от полиомиелита в Газе за 25 лет

Недавно был сообщен случай паралича от полиомиелита в Газе, первый за 25 лет. После теракта исламского ХАМАСа на израильской границе 7 октября прошлого года многие младенцы и дети в Газе не получили вакцинацию. Плохие санитарные условия, перенаселенные жилые помещения и ограниченный доступ к чистой воде в разрушенном прибрежном районе могут способствовать быстрому распространению инфекционного заболевания, по данным ВОЗ.

Форум родственников заложников попросил ВОЗ вакцинировать похищенных детей в Газе.

Переговоры по урегулированию зашли в тупик

Более 2000 работников помощи были обучены для вакцинации против полиомиелита в районе военных действий. Почти 1,26 миллиона доз вакцины против полиомиелита были отправлены в регион, с дополнительными 400 000 ожидаемыми в ближайшее время. Примерно 640 000 детей в возрасте до 10 лет должны быть вакцинированы двумя дозами, вводимыми с интервалом в четыре недели.

Тем не менее, попытки достичь всеобщего перемирия в Palestinian территории находятся в настоящее время в тупике. Ожидания прорыва в переговорах по урегулированию, проводимых США, Египтом и Катаром в Каире между Израилем и ХАМАСом, пока не материализовались.

Спор о районе границы

Основным предметом спора является продолжительность присутствия израильских солдат в Газе, в частности, в коридоре Филадельфии вдоль границы с Египтом. В соответствии с решением кабинета безопасности Израиль планирует сохранить контроль над границей Газа-Египет. Критики, в том числе министр обороны Йоав Галант, опасаются, что это может помешать освобождению заложников, так как ХАМАС отказывается принять израильский контроль над коридором Филадельфии.

"Нетаньяху и его кабинет-союзники сознательно подрывают соглашение о перемирии по коридору Филадельфии, тем самым сознательно приговаривая заложников к смерти", - заявил заявление, выпущенное родственниками заложников. Мать одного из заложников назвала настойчивость Нетаньяху в сохранении контроля над коридором "преступлением против народа, против государства Израиль и против сионизма". "Нетаньяху не охранник безопасности, а вестник смерти", - добавила она.

С начала войны 11 месяцев назад число погибших в прибрежном районе достигло более 40 600, по данным властей Газы. Числа не различают между боевиками и гражданскими и трудно проверить.

Несмотря на продолжающийся конфликт, важность здоровья детей была подчеркнута, когда вакцинация против полиомиелита для тысяч детей в Газе должна была начаться. Лидер оппозиции Яир Лапид критиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за сосредоточение на других вопросах, в то время как дети страдают в плену.

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