- Военные держат шесть человек, которые погибли в качестве заложников в Газе.

Под тенью обнаружения шести погибших заложников в южной части сектора Газа началась масштабная вакцинация против полиовируса в палестинских территориях. Обнаружение этих тел усилило критику в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Важнейший израильский профсоюзный союз, Histadrut, призвал к однодневной забастовке в понедельник, что также затронет международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

По словам военного спикера, заложники были убиты ХАМАСом всего за несколько минут до того, как военные добрались до них. Другой военный спикер не предоставил подробностей о том, как они умерли, но подтвердил, что их убили террористы ХАМАС. Однако ХАМАС обвинил Израиль в гибели заложников.

Кроме того, на оккупированной Западном берегу продолжались беспорядки: трое полицейских, двое мужчин и одна женщина, были убиты в результате подозрительного нападения палестинцев возле Хеврона.

Массовая иммунизация из-за опасений вспышки полиомиелита

После сообщения о первом случае паралича от полиомиелита за 25 лет в спорном прибрежном районе около 640 000 детей запланированы к вакцинации против высокоинфекционного полиовируса в ближайшие дни, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Обычно вводятся две дозы вакцины с интервалом в четыре недели.

Массовая кампания вакцинации будет проводиться местными органами здравоохранения, ЮНИСЕФ и Управлением верховного комиссара ООН по делам палестинских беженцев (УВКБ ООН), как сообщила представитель ВОЗ. Кампания началась в воскресенье в центральном Газе.

39-летняя Халыма Барака, мать четверых детей, посетила один из центров вакцинации в Дейр-эль-Балахе утром. "Я пришла, чтобы защитить своих детей от этой болезни", - сказала она, указывая на тесные жилищные условия внутренне перемещенных лиц в палаточных лагерях. "Ситуация плохая, у нас нет средств гигиены, нет здоровой пищи для наших детей, и повсюду мусор. Болезни могут быстро распространяться среди детей".

Саля Саидам из лагеря беженцев Нусейрат также пришла, чтобы вакцинировать четверых из своих шести детей. "Мы боремся за наше существование, не только из-за постоянных израильских авиаударов, но и из-за болезней, голода и нищеты". Ее послание мировому сообществу: "Хватит смерти и разрушений, вы должны помочь нам прекратить этот конфликт".

Временные перемирия для проведения кампании вакцинации

Во время кампании вакцинации, которая продлится примерно неделю и охватит другие части сектора Газа, израильская армия планирует соблюдать временные и локальные перемирия. Офис Нетаньяху заявил, что эти запланированные перемирия не являются традиционным перемирием.

Прямо перед началом кампании вакцинации израильская армия объявила об обнаружении шести тел заложников. Нетаньяху обвинил ХАМАС в постоянном препятствовании усилиям по достижению перемирия. "Кто-то, кто убивает заложников, не хочет решения", - сказал он в видеообращении. ХАМАС отклонил несколько американских предложений, в то время как Израиль согласился на них. Однако критики в Израиле обвинили Нетаньяху в подрыве усилий по достижению перемирия в личных и политических интересах.

О погибших заложниках сообщается, что они consist of четырех мужчин - Херш Голдберг-Полин (23), Александр Лобанов (32), Алмог Саруси (27) и Ори Данно (25) - и двух женщин - Кармель Гат (40) и Эден Джерушаalmi (24). Согласно форуму родственников похищенных, пятеро из них были похищены 7 октября с музыкального фестиваля Нова в Неgevской пустыне возле сектора Газа.

Шесть тел были обнаружены в подземном туннеле в районе Рафаха в южной части сектора Газа и переданы в Израиль, как сообщил военный. "На основе нашей предварительной оценки, они были жестоко убиты террористами ХАМАС всего за несколько минут до нашего прибытия", - сказал представитель израильской армии Даниэль Хагари. Однако представитель ХАМАС заявил, что заложники были убиты в результате израильского авиаудара.

Другой военный спикер не предоставил подробностей о точном времени и обстоятельствах их смерти. Они были убиты террористами ХАМАС, но расследование продолжается. 52-летнего заложника удалось спасти живым из туннеля примерно в километре отсюда во вторник. "У нас не было конкретных данных разведки о их местонахождении", - сказал он о заложниках, говоря о "общих данных, указывающих на то, что заложники удерживаются в этом районе".

"Я люблю тебя, будь сильным, победи!"

Родители Херша Голдберг-Полина, который также является гражданином США, неуклонно боролись за его освобождение. Только в прошлом месяце они тронули участников съезда Демократической партии рассказом о своем сыне, который лишился руки во время похищения. В четверг они присоединились к другим родственникам заложников в демонстрации на границе Газы. "Херш, это Мама", - прокричала Рэйчел Голдберг-Полин в мегафон в сторону сектора Газа. "Я люблю тебя, будь сильным, победи!"

Посол Германии в Израиле Штеффен Зейберт опубликовал в X: "Мы просыпаемся с ужасной новостью, что обнаружены шесть дополнительных тел заложников, убитых ХАМАСом". Зейберт назвал заложницу Кармель Гат специально. С момента атаки ХАМАС на Израиль посольство Германии поддерживало семью в попытках освободить ее. Федеральное министерство иностранных дел не подтвердило по запросу, имела ли Кармель Гат немецкое гражданство.

Родственник все еще пропавшего заложника сообщил израильскому телеканалу Channel 13: "Если мы будем ждать захвата последнего бойца ХАМАС, не останется живых заложников, которых можно было бы спасти". Обнаружение тел служит печальным доказательством этого. "Нетаньяху может заключить сделку для их освобождения. Конечно, это ХАМАС похитил и убил заложников, никто в этом не сомневается, но премьер-министр может их спасти - но он этого не делает, он их бросает".

В субботу вечером толпы собрались в Тель-Авиве и других местах, требуя мирного разрешения ситуации и освобождения заложников, удерживаемых исламской ХАМАС.

По данным, более 250 человек были похищены террористическими организациями, в том числе ХАМАС, из Израиля и переправлены в закрытый прибрежный регион во время инцидента 7 октября. Текущий статус 101 заложников, все еще удерживаемых в Газе, неясен.

С начала конфликта количество погибших в прибрежной полосе превысило 40 700 человек, согласно данным из Газы. Это число не различает гражданских жертв и боевых действий и трудно поддается проверке.

Президент Совета выразил озабоченность влиянием открывшихся смертей на политическую ситуацию и призвал к мирному разрешению конфликта. Открытие трупов заложников еще больше напрягло отношения между Израилем и ХАМАС, и Президент Совета решительно осудил действия ХАМАС.

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