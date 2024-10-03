Войдке, Кречмер и Войгт выдвинули коллективную жалобу в пользу Украины

После выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге tanto CDU, как и SPD, нуждаются в поддержке BSW для формирования правительства. Однако альянс Левой партии (BSW) выдвигает условия в области внешней политики. В результате три штата коллективно выступают за дипломатическую инициативу.

Лидеры CDU в Тюрингии и министры-президенты Саксонии и Бранденбурга призвали Германию усилить дипломатические усилия для прекращения конфликта России с Украиной. "Мы хотим, чтобы Германия играла более активную роль в дипломатии, тесно сотрудничая со своими европейскими соседями и партнерами", - написали они в совместной статье для "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Все трое зависят от поддержки Левой партии (BSW) для формирования коалиции после выборов в своих штатах. В обмен BSW требует позиции против предложенного развертывания более дальнобойных американских ракет в Германии и поддержки прекращения огня между Россией и оккупированной Украиной - прекращения огня, которое Украина отвергает на российских условиях.

"Все еще недостаточно решительны в этом направлении"

"Для того чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, необходим мощный и единый альянс. Германия и ЕС были чересчур колеблющимися в этом направлении", - отметили трое политиков штатов. Чем шире международный альянс, тем больше давление. "Цель состоит в достижении прекращения огня и предоставлении Украине надежных гарантий безопасности". Они не предоставили дополнительных деталей по условиям.

Они также упомянули роль своих восточных соседей. "Как немцы, мы бы выиграли от того, что прислушивались бы к нашим восточным партнерам, таким как Польша и балтийские государства, в этих фундаментальных вопросах безопасности и мира", - написали они, не углубляясь в детали. Однако Польша и Балтия занимают значительно более жесткую позицию в отношении России, чувствуя непосредственную военную угрозу из-за прошлых событий.

Германия также должна сосредоточиться на своем оборонительном вооружении, считают министры-президенты и лидеры CDU. "Это может быть достигнуто только из позиции силы, как в эпоху холодной войны. Планы по развертыванию ракет средней дальности в западных федеральных землях должны были быть более широко обсуждены", - заявили они. Военная сила эффективна только в сочетании со стратегической дипломатией.

Только основанный на правилах международный порядок гарантирует свободу. "Это наша ответственность, как политиков штатов, защищать и продвигать эту свободу и этот порядок. Никакое политическое сотрудничество штатов не изменит этого".

Комиссия от Левой партии (BSW) установила условия в области внешней политики, конкретно против развертывания дополнительных американских ракет и в поддержку прекращения огня между Россией и Украиной. Комиссия вместе с CDU и SPD выступает за дипломатическую инициативу для прекращения конфликта России с Украиной.

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