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Во время урагана Дебби на берегах Флориды было обнаружено более $1,6 млн. кокаина, как сообщают власти.

Ураган Дебби не только оставил след смертоносной разрухи по всему Юго-Востоку, но и более 45 кг нелегальных веществ, которые были найдены вдоль побережья Флориды, по словам официальных лиц.

 and  Vladimir Milov
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Начальник оперативной патрульной службы Самуэль Брикс II из сектора américains Pограничной...
Начальник оперативной патрульной службы Самуэль Брикс II из сектора américains Pограничной патрульной службы Майами поделился фотографиями 25 пакетов с кокаином (общей массой 32 кг), найденных на пляже в архипелаге Флорида

Во время урагана Дебби на берегах Флориды было обнаружено более $1,6 млн. кокаина, как сообщают власти.

4 августа на пляже Исламорады, деревни примерно в 80 милях от Ки-Уэста в архипелаге Флорида, были замечены 25 тюков кокаина, как сообщает команда таможенного и пограничного контроля США в Майами в социальных сетях.

Благодаря доброму человеку, который сообщил об этом находке властям, было обнаружено около 32 кг кокаина с уличной стоимостью более 1 миллиона долларов, согласно данным агентства.

Самуэль Бриггс, и.о. начальника отдела таможенного и пограничного контроля США в Майами, поделился фотографиями изъятого наркотика в Twitter, продемонстрировав масштаб конфискованного контрабанды.

Через неделю Управление шерифа округа Колльер объявило о обнаружении еще одной партии кокаина, стоимостью более 500 000 долларов, плавающей возле города Эверглейдс в Мексиканском заливе.

Шериф округа Колльер Кевин Рамбоск выразил благодарность смелым рыбакам, которые заметили наркотики, дрейфующие в мангровых зарослях возле острова Пантера, согласно сообщению в Facebook от понедельника.

Рыбаки обнаружили 25 кг кокаина, упакованных в микроволновую печь размером, с уличной стоимостью 625 000 долларов, как подтвердил офис шерифа. Обертка была покрыта морскими ракушками, что указывает на длительное пребывание в воде, согласно данным властей.

Эта находка вызвала ностальгию по временам контрабанды марихуаны "квадратной grouper" в округе Колльер в 1970-х и 1980-х годах, хотя это относительно редкое явление в наши дни, как указано в сообщении.

Термин "квадратный grouper" относится к большим пластиковым тюкам марихуаны, которые напоминают квадратную рыбу, как расшифровывает Брайан Таунсенд, бывший специальный агент управления по борьбе с наркотиками.

Расследование происхождения наркотиков ведут сотрудники управления по расследованию и борьбе с наркотиками округа Колльер, согласно данным властей. Детективы считают, что кокаин, скорее всего, принесло с восточного побережья после недавних штормов, согласно сообщению.

Воды возле Майами и архипелага Флорида уже не раз становились местом обнаружения крупных партий наркотиков, как отмечают власти.

Контрабандисты часто используют лодки, подводные лодки и другие водные суда для перевозки наркотиков в США по морю и могут сбрасывать наркотики в океан, чтобы избежать задержания при возникновении проблем, таких как поломки, плохая погода или вмешательство правоохранительных органов, согласно Таунсенду.

Во время одного из своих заданий в управлении по борьбе с наркотиками Таунсенд наблюдал, как наркотики вымывались на берег Юго-Восточного Техаса вдоль побережья Мексиканского залива.

Контрабандисты иногда намеренно выбрасывают тюки наркотиков, герметично запакованные в пластик или водонепроницаемые контейнеры, в море в предварительно обозначенных местах для последующего изъятия другими контрабандистами, согласно Таунсенду.

После попадания в море течения и приливы, особенно во время штормов, могут переносить наркотики на дальние берега за пределами их первоначальных мест сброса, как он сказал.

В июне власти Алабамы сообщили о найденной партии кокаина весом 23 кг стоимостью 450 000 долларов, выброшенной на остров Дауфин в округе Мобил, как сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Несколько недель спустя человек на пляже Амелия-Айленд на северо-восточном побережье Флориды нашел партию кокаина весом 32 кг стоимостью около 4 миллионов долларов, согласно CNN affiliate WJXT.

После крупного изъятия Самуэль Бриггс призвал всех оставаться бдительными и напомнил нам всем, что "мы" как сообщество должны сообщать о любых необычных находках, чтобы гарантировать безопасность наших районов.

В округе Колльер рыбаки, заметившие кокаин, признали, что их действия были примером важности сотрудничества "нас" для борьбы с контрабандой наркотиков.

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