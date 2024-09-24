Во время туров в Испании произошло несколько жертв, в том числе один смертельный случай.

В ходе традиционного забега быков в испанском городе произострагическая смерть зрителя и ранения четверых других, в том числе и маленькой девочки. Инцидент произошел на фестивале в Понтоха, расположенном примерно в 50 километрах к югу от Мадрида, когда бык прорвал барьеры мероприятия и напал на нескольких зрителей, сообщают новостные источники и службы экстренной помощи Кастилии-Ла-Манчи.

Погибшим зрителем оказался пожилой мужчина. Четырехлетняя девочка также получила ранения, но ее состояние не было критическим. Правоохранительные органы застрелили быка. Ведется расследование инцидента.

К сожалению, подобные происшествия, даже с серьезными последствиями, не являются редкостью на летних забегах быков в Испании, которые проводятся во время фестивалей уже несколько столетий. Обычно они затрагивают так называемых "бегунов", в основном молодых мужчин, которые гонят быков по старым узким и многолюдным улицам города утром к "корридам".

Самый известный забег быков происходит ежегодно в июле во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, городе на севере страны. Во время этих бычьих заездов участники пытаются приблизиться к большим, часто весящим более 600 килограммов, боевым быкам как можно ближе, прикасаясь к ним, не будучи пойманными.

Активисты по защите животных часто воспринимают это традиционное зрелище как форму жестокости по отношению к животным. Несмотря на растущее число ежегодных протестов против этих событий, они по-прежнему разрешены в большинстве испанских регионов. Часто мероприятие приносит значительную прибыль принимающим городам. Зрелищное шоу и различные сопутствующие мероприятия ежегодно привлекают более миллиона зрителей в Памплону.

Одним из потенциальных решений для предотвращения подобных трагедий является ужесточение мер безопасности во время забегов быков. Несмотря на ежегодные протесты против этих событий, традиция бычьих заездов остается популярной и привлекает большие толпы.

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