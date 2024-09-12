Во время своего визита в Пенсильванию Байден надевал шляпу Трампа и шутливо говорил о своем возрасте и выдумывал истории о животных из Огайо.

Встреча произошла на пожарной станции недалеко от Шанксвилля, Пенсильвания, где рейс 93 компании United Airlines врезался в поле после попытки помешать захвату 23 года назад.

Видеозапись инцидента показывает, как Байден общается в дружеской беседе с людьми внутри станции, в том числе с мужчиной в кепке Трампа. Байден предлагает мужчине кепку президента и просит его подписать.

«Можешь вспомнить свое имя?» – шутливо спрашивает Байден. Помощник мужчины дает ему маркер: «Я не могу вспомнить свое имя. Я старческий».

«Ты старый козел», – говорит мужчина. «Да, я знаю, что я старик», – отвечает Байден. «Я знаю, что ты знаешь об этом». Оба мужчины смеются, как и собравшаяся толпа. На видео видно несколько детей на заднем плане в товарах Трампа.

Байден подписывает кепку президента и просит у мужчины кепку Трампа. Мужчина соглашается и спрашивает президента, хочет ли он подписать. Байден отвечает: «Ни за что».

Толпа просит президента надеть кепку Трампа поверх кепки волонтера пожарной станции Шанксвилля 627, которую он уже носит. Сперва президент отказывается, говоря «Я не настроен», но потом поддается требованиям толпы, вызывая смех и аплодисменты.

«Я горжусь тобой сейчас», – говорит мужчина, пожимая руку Байдена. Байден обращается к толпе: «Просто помните, не ешьте собак и кошек», возможно, имея в виду fabriкацию о гаитянских иммигрантах в Огайо, которую продвигали кампания Трампа, бывший президент Дональд Трамп и сенатор-республиканец ДжД Вэнс. В это время слышны неэнтузиастичные отклики.

Байден уходит, все еще держа кепку Трампа. Лицо, поделившееся видео, написало в комментарии к TikTok, что президент сохранил кепку. Попытки связаться с источником и мужчиной на видео в четверг оказались безуспешными.

Это был один из немногих случаев, когда Байден общался с в основном протрамповской толпой; большинство его публичных выступлений были сосредоточены на состоятельных донорах демократов или страстных сторонниках президента и его политики. Это продемонстрировало тот тип двери-в-door politics, который президент делал своей визитной карточкой на протяжении всей своей карьеры.

«На пожарной станции Шанксвилля @POTUS обсуждал единство страны после 9/11 и предлагал вернуться к этому», – заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс в сообщении на X. «В качестве жеста доброй воли он подарил кепку стороннику Трампа, который затем предложил президенту надеть его кепку Трампа. Он ненадолго ее надел».

Кампания Трампа попыталась использовать ситуацию, поблагодарив Байдена за поддержку в сообщении в социальных сетях.

В этот день не было лишено доброты, олицетворенной трагическим событием. Ранее в тот день вице-президент Камала Харрис и Трамп обменялись кратким рукопожатием на памятном мероприятии в Манхэттене.

Встреча последовала на день после того, как Трамп и Харрис встретились на дебатах в Филадельфии. Во время дебатов Трамп сказал, что собирался отправить Харрис кепку MAGA, утверждая, что она скопировала многие из его политик.

«Все, во что она верила три или четыре года назад, устарело. Она теперь придерживается моих взглядов. Я даже собирался отправить ей кепку MAGA», – заявил Трамп.

Несмотря на то, что он был в основном протрамповской толпе, президент Байден участвовал в дружественном общении, шутя с мужчиной в кепке Трампа и даже ненадолго надевая ее сам. Этот инцидент произошел на пожарной станции Шанксвилля, где шли разговоры о единстве после 9/11.

Эта встреча в политике предложила момент единства, когда Байден и сторонник Трампа разделили смех и доброжелательность, даже если разговор коснулся спорных тем, таких как политические политики и ярлыки.

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