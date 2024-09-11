Внутренние члены партии призывают Байдена ослабить ограничения на военные действия на Украине

Сенатор Бен Кардин, возглавляющий комитет Демократической партии по иностранным делам, выступает за смягчение ограничений на использование американского оружия Украиной в среду. Кардин был шокирован продолжающимися нападениями Путина на украинских гражданских лиц и инфраструктуру, которые он описал как "шокирующие".

В свете эскалации этих атак Кардин argue, что "пришло время ослабить ограничения на использование украинскими солдатами американского оружия. Предоставляя им больше свободы для целевого поражения российских военных целей, мы можем ослабить способность Москвы наносить вред украинским гражданским лицам. США должны оперативно отреагировать и предоставить эти разрешения", - написал Кардин.

Высказывание Кардина, опубликованное во время визита госсекретаря Антона Блинкена в Киев, присоединяется к растущему числу призывов к Байдену разрешить Киеву наносить удары вглубь России. tanto Presidente Volodymyr Zelensky как и правительство Украины неоднократно требовали этого разрешения.

Хотя США изменили свою позицию, чтобы разрешить ограниченные перебежные удары по российским целям с использованием американского оружия, администрация еще не утвердила дальнобойные операции. Официальные лица выразили озабоченность риском эскалации и утверждают, что ни одна способность сама по себе не будет решающей в конфликте. Американский официальный представитель сообщил CNN во вторник, что российские активы были перемещены за пределы досягаемости дальнобойных ударов.

Во вторник bipartisan congressional Ukraine caucus призвал Байдена предоставить Украине разрешение атаковать цели внутри России с помощью дальнобойного оружия.

"Если эти ограничения не будут сняты, Украина продолжит бороться за победу в своей миссии по защите своей суверенитета и своего народа. Гражданское население Украины продолжит испытывать ненужные жертвы, потери и страдания, поскольку Россия эксплуатирует эту политику и усиливает свои бомбардировки по всей Украине", - написали bipartisan законодатели.

Группа влиятельных республиканцев Палаты представителей также призвала Байдена ослабить эти ограничения в письме в понедельник. В отдельном письме 17 бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности, в том числе бывшие послы США в Украине и высшие военные командиры, призвали Блинкена и британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми "срочно действовать".

"Необходимо срочно изменить политику", - написали они.

Байдена спросили во вторник, будет ли США ослаблять ограничения. "Мы работаем над этим прямо сейчас", - ответил Байден.

Тем не менее, два американских официальных представителя позже сообщили CNN, что администрация Байдена не ожидает никаких изменений в политике в отношении снятия ограничений.

Тем не менее, дискуссия по этому вопросу продолжается. Американские официальные лица ожидают, что Блинкен, который направляется в Украину с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми, соберет во время своего визита в Киев информацию о том, как эти более дальнобойные удары могут вписаться в более широкую тактику Украины на поле боя.

Продолжающиеся политические дискуссии вращаются вокруг ослабления ограничений на использование Украиной американского оружия, а сенатор Бен Кардин стоит во главе этого движения. Он считает, что этот шаг мог бы ослабить способность России наносить вред украинским гражданским лицам.

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