Вносит законопроект о занятости пожилых людей

Отсутствие квалифицированных рабочих рук создает проблемы в экономике Германии. По словам инсайдеров, федеральное правительство в июле остановилось на тактике, чтобы побудить сотрудников работать после обычного пенсионного возраста. Источники указывают на то, что министр труда Хайль в настоящее время добивается одобрения связанного законопроекта.

Министр трудаHubertus Хайль предложил усилить стимулы для продолжения работы после пенсионного возраста, согласно соглашению в коалиции «сигнал светофора». Его министерство распространило предварительный законопроект для рассмотрения другими министерствами, землями и ассоциациями в прошлом месяце. Кабинет министров проголосует по изменениям 4 сентября.

Работники, которые решат продолжить работу после пенсионного возраста, могут ожидать отсроченную пенсионную премию. Кроме того, они получат повышение зарплаты в виде того, что их работодатели будут напрямую оплачивать их взносы в страхование от безработицы и пенсию. Эти меры были согласованы федеральным правительством в рамках инициативы по экономическому росту, принятой кабинетом министров 17 июля. Правительство ожидает, что 49 мер в различных секторах улучшат экономику и стимулируют рост.

Целью поправок к пенсионному законодательству является усиление финансовых стимулов для поиска и расширения занятости, говорится в проекте. Одновременно подчеркивается расширение рабочих мест и мотивация пожилых людей к работе. СДПГ, «Зеленые» и FDP представят поправку к текущему законодательному проекту в Бундестаге в качестве приложения к проекту. Кроме отсроченной пенсионной премии и компенсации социальных взносов работодателем, планируются дополнительные изменения.

Для работающих вдов и вдовцов порог дохода, превышение которого приводит к снижению их пенсии по случаю потери кормильца, будет повышен. В результате, «полная занятость по минимальной заработной плате останется необлагаемой налогом», - говорится в проекте. Кроме того, действующий запрет на найм пожилых сотрудников, препятствующий работникам подписывать с предыдущим работодателем срочный контракт без уважительной причины, будет несколько ослаблен.

Усиленные стимулы для продолжения работы после пенсионного возраста в основном направлены на квалифицированных сотрудников, как указано в проекте поправок к пенсионному законодательству. Соглашение в рамках инициативы по экономическому росту признало важность квалифицированных рабочих рук для преодоления дефицита квалифицированных рабочих рук в Германии.

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