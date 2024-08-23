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ПолитикаНовостиСДПГ

Внешний вид: Передача устаревших финансовых обязательств осуществляется исключительно путем конституционных изменений

Канцлер Шольц выступает за государственную поддержку finanziolly struggling муниципалитетов. Несмотря на это, эта инициатива создает значительные проблемы для коалиции «синих сорванцов».

 and  Christian Meier
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В этих регионах Северного Рейна-Вестфалии, Саара и Рейнланд-Пфальц многие муниципалитеты борются с...
В этих регионах Северного Рейна-Вестфалии, Саара и Рейнланд-Пфальц многие муниципалитеты борются с существенными долговыми обязательствами.

- Внешний вид: Передача устаревших финансовых обязательств осуществляется исключительно путем конституционных изменений

Переход ответственности за исторические долги местных властей к федеральной администрации без изменений в Основном Законе невозможен, как следует из отчета Парламентской службой исследований для фракции FDP, первоначально опубликованного в "Рейнской почте". Поскольку снятие финансовой нагрузки с муниципалитетов в настоящее время является обязанностью земельных правительств, федеральному правительству потребуется специальное разрешение для принятия долговой ответственности, согласно отчету. Это делает решение проблемы долга маловероятным в течение этого законодательного срока.

Изначально СДПГ, Зеленые и ФДП согласовали в коалиционном соглашении 2021 года о помощи муниципалитетам в решении их долговой проблемы в рамках межправительственного финансового управления. Многие города и муниципалитеты, в частности в Северном Рейне-Вестфалии, Сааре и Рейнланде-Пфальце, имеют такие обширные финансовые резервы, что угрожают важным инвестициям в школы, инфраструктуру, бассейны, театры и другие сферы.

В соответствии с предложением Федерального министерства финансов, федеральное правительство и земли должны были бы взять на себя каждую половину избыточных ликвидных резервов муниципалитетов и одновременно обязать муниципалитеты воздерживаться от избыточных расходов.

Тем не менее, отчет указывает, что для обеих подходов потребуется изменение Основного Закона, и неясно, будет ли принятие муниципальных долгов федеральным правительством подпадать под порог долга. В этом случае также потребуется явное исключение.

В настоящее время союз и многие земли выступают против реформы, главным образом потому, что только обремененные долгами муниципалитеты получат выгоду от этого. Это было бы несправедливо и вредно для земель, которые поддерживают свои муниципалитеты должным образом или минимизируют свой долг без внешней помощи, как argue государства, подобные Баварии.

"ХДС должен действовать tanto на уровне земли, как и на федеральном уровне. В противном случае ничего не сдвинется с места", - настаивал председатель Бюджетного комитета в Бундестаге и заместитель председателя Северного Рейна-Вестфалии FDP, Франк Шэффлер. СДПГ не так давно призвала союз уступить в этом вопросе.

Несмотря на продолжающиеся разногласия и оппозицию, СДПГ по-прежнему призывает союз смягчить свою позицию по принятию ответственности за муниципальные долги. СДПГ, а также его коалиционные партнеры в соглашении 2021 года изначально планировали помочь муниципалитетам управлять своим долгом в рамках межправительственного финансового управления.

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