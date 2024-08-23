- Внешний вид: Передача устаревших финансовых обязательств осуществляется исключительно путем конституционных изменений

Переход ответственности за исторические долги местных властей к федеральной администрации без изменений в Основном Законе невозможен, как следует из отчета Парламентской службой исследований для фракции FDP, первоначально опубликованного в "Рейнской почте". Поскольку снятие финансовой нагрузки с муниципалитетов в настоящее время является обязанностью земельных правительств, федеральному правительству потребуется специальное разрешение для принятия долговой ответственности, согласно отчету. Это делает решение проблемы долга маловероятным в течение этого законодательного срока.

Изначально СДПГ, Зеленые и ФДП согласовали в коалиционном соглашении 2021 года о помощи муниципалитетам в решении их долговой проблемы в рамках межправительственного финансового управления. Многие города и муниципалитеты, в частности в Северном Рейне-Вестфалии, Сааре и Рейнланде-Пфальце, имеют такие обширные финансовые резервы, что угрожают важным инвестициям в школы, инфраструктуру, бассейны, театры и другие сферы.

В соответствии с предложением Федерального министерства финансов, федеральное правительство и земли должны были бы взять на себя каждую половину избыточных ликвидных резервов муниципалитетов и одновременно обязать муниципалитеты воздерживаться от избыточных расходов.

Тем не менее, отчет указывает, что для обеих подходов потребуется изменение Основного Закона, и неясно, будет ли принятие муниципальных долгов федеральным правительством подпадать под порог долга. В этом случае также потребуется явное исключение.

В настоящее время союз и многие земли выступают против реформы, главным образом потому, что только обремененные долгами муниципалитеты получат выгоду от этого. Это было бы несправедливо и вредно для земель, которые поддерживают свои муниципалитеты должным образом или минимизируют свой долг без внешней помощи, как argue государства, подобные Баварии.

"ХДС должен действовать tanto на уровне земли, как и на федеральном уровне. В противном случае ничего не сдвинется с места", - настаивал председатель Бюджетного комитета в Бундестаге и заместитель председателя Северного Рейна-Вестфалии FDP, Франк Шэффлер. СДПГ не так давно призвала союз уступить в этом вопросе.

Несмотря на продолжающиеся разногласия и оппозицию, СДПГ по-прежнему призывает союз смягчить свою позицию по принятию ответственности за муниципальные долги. СДПГ, а также его коалиционные партнеры в соглашении 2021 года изначально планировали помочь муниципалитетам управлять своим долгом в рамках межправительственного финансового управления.

Читайте также: