Внедрение ограничения на использование мобильных телефонов в нидерландских учебных заведениях

Начиная с этого недели, использование мобильных телефонов запрещено в голландских классах во время уроков. Ранее введенное в старших школах в начале года, это ограничение теперь распространилось на начальные школы с началом нового учебного года. Министерство образования Нидерландов в Гааге объясняет это решение тем, что мобильные телефоны отвлекают внимание и снижают академическую успеваемость учащихся.

Мобильные телефоны по-прежнему разрешены в классах, если их использование связано с учебным материалом, например, на уроках цифровой грамотности. Кроме того, учащиеся с медицинскими показаниями или инвалидностью могут использовать свои телефоны по мере необходимости. Реализация правил доверена отдельным школам.

Школы, которые также вводят запрет на использование мобильных телефонов во время перерывов, сообщают об улучшении социальной среды, так как учащиеся чаще общаются друг с другом. По словам исследователя Лоэс Повелс из Университета Радбода в Неймегене, такое общение становится более частым во время перерывов.

Введение запрета на использование мобильных телефонов в голландских школах было предметом жарких споров. Изначально министры образования Нидерландов выступали против общего правила, в то время как руководители школ выступали за местное регулирование. Многие родители возражают против выдачи смартфонов ученикам начальных школ из-за их зависимости, в частности, от социальных сетей.

Подобные тенденции наблюдаются в Греции и Италии, где также введены запреты на использование телефонов в классах. В Германии уже давно ведутся дискуссии о введении ограничений на использование мобильных телефонов в образовательных учреждениях. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно предложила ответственное использование мобильных телефонов в классах для обеспечения эффективного обучения.

Несмотря на исключения для использования в учебных целях и медицинских показаний, строгое соблюдение запрета на использование мобильных телефонов во время уроков может значительно улучшить концентрацию и академическую успеваемость учащихся. Кроме того, запрет на использование мобильных телефонов во время перерывов в некоторых школах может способствовать большей личной коммуникации между учащимися, как это наблюдается в некоторых странах, таких как Греция и Италия.

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