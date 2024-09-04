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Влиятельный посредник ХДС в Тюрингии: анализ роли Рамелоу

Устанавливает крепкое большинство для Линкера

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 3 минут
Несмотря на недотяжку, Рамелов смог удержаться в своем избирательном округе за левую партию.
Несмотря на недотяжку, Рамелов смог удержаться в своем избирательном округе за левую партию.

Влиятельный посредник ХДС в Тюрингии: анализ роли Рамелоу

В Тюрингии политический ландшафт в настоящее время застрял. Если ХДС и БСВ откажутся вести переговоры с АФД, у них останется ограниченные варианты. Если лидер ХДС Вайгт планирует сформировать альянс с СДПГ и БСВ, ему не хватает одного голоса в ландтаге. Этот голос мог бы прийти от Левых, возможно, от Бодо Рамелова.

Идея о том, что самый известный левый политик Германии, Бодо Рамелов, потенциально может стать ключом к потенциальному министру-президенту ХДС в Тюрингии, вызывает оживление. После выборов в ландтаг, которые привели к сложным большинствам и победе АФД, высоки спекуляции о возможной роли Рамелова в качестве поставщика большинства.

Коалиция, которую лидер ХДС Марио Вайгт хочет сформировать в союзе с Сахрой Вальгенкнехт и СДПГ, набирает 44 голоса в ландтаге в Эрфурте - 88 мест, что на один голос меньше.

"Все это ерунда"

Ходят слухи среди тюрингских государственных политиков и партийных собраний, что Рамелов, в рамках своего часто подчеркиваемого "гражданского долга", мог бы покинуть фракцию Левых и стать поставщиком большинства для хрупкого альянса своего потенциального преемника. Альтернативно, 68-летний Рамелов, как напрямую избранный депутат Левых, мог бы систематически воздерживаться от голосования.

"Я просто пересказываю абсурдные концепции, которые ходят", - говорят некоторые государственные политики за закрытыми дверями, возбужденно повторяя слухи. "Все это ерунда, все это чепуха", - отвечает Рамелов, явно раздраженный, в Эрфурте. "Это наглость распространять слухи без содержания. Я запрещаю любые спекуляции".

Он не покинет свою партию или фракцию и не будет поставлять большинства путем воздержания или других действий, заявил Рамелов. И он добавил, что никто другой из фракции Левых не перейдет. Он не "частное лицо или один человек шоу". И он никогда не нарушит парламентские правила.

"Я сделаю все, чтобы сформировать правительство большинства"

Однако он также делает интерпретируемые заявления в эти бурные дни в Тюрингии. Когда "Der Spiegel" спросил его о недостающем голосе для потенциального альянса соперничающих партий ХДС, БСВ и СДПГ, он сказал: "Один голос прямо перед вами".

И он неоднократно подчеркивает, что на основе своего опыта с своей коалицией меньшинства красный-красный-зеленый не может рекомендовать правительство меньшинства. Красный-красный-зеленый был выведен в воскресенье.

Кроме того, Рамелов предложил поддержку формированию правительства в ночь выборов - "если другие партии этого хотят". "Я сделаю все, чтобы сформировать правительство большинства". Или: "Я готов к решениям и не участвую в исключении".

Точно не ясно, означает ли это также терпимость к потенциальной трехпартийной коалиции под руководством ХДС. Или он имеет в виду правительство большинства с участием Левых, которые имеют 12 мест в ландтаге. Лидер Левых в Тюрингии Ульрике Гранде-Рётхиг хотя бы призывает пересмотреть решение ХДС о несовместимости - это в настоящее время применяется tanto к АФД, как и к Левым.

"Мне не нужно спекулировать", - говорит Рамелов, добавляя, что инициатива переговоров с демократическими партиями лежит на Вайгте. ХДС, имея наибольшее количество мест (23), имеет мандат на формирование правительства. Его партия Левых готова к переговорам, "если господин Вайгт позвонит".

47-летний Вайгт хочет сначала поговорить с БСВ и СДПГ, а с Рамеловым, вероятно, только о бюджете на 2025 год. Бывший министр-президент Тюрингии Христиан-Люберкнехт хотя бы призывала к переговорам с Левыми. "Вы не можете обойти Левых, даже для терпимости. Это математика - ничего больше", - сказала она Редакционной сети Германии (RND).

Роль посредника в коалиционных переговорах

Политический scientist из Йены Торстен Оппеланд считает возможной коалицию ХДС, БСВ и СДПГ - уникальную модель в Германии. "На уровне земной политики политические различия между ХДС и партией Вальгенкнехт не так велики", - говорит он.

В конце концов, ситуация подобна коалиции Рамелова 2020 года, у которой не было большинства. Была хотя бы годовая стабилизационная пакт с ХДС. Терпимость Левых к правительству, возглавляемому ХДС, не является необходимостью. "Но в конце концов, это именно то, что произойдет", - считает Оппеланд.

И какую роль видит для себя Рамелов? Сначала он остается министром-президентом до тех пор, пока новое правительство не вступит в должность, скорее всего, до конца сентября. Рамелов, в отличие от Вайгта и лидера крайне правой АФД Бьорн Хёкке, напрямую избран в свой округ и планирует принять свой мандат депутата.

В коалиционных переговорах опытный политик, бывший профсоюзный деятель и арбитр железных дорог Рамелов может видеть свою роль посредника. "Да, если это будет желанным. Я могу попробовать привести партии к столу", - говорит Рамелов. Первая задача будет в избрании президента ландтага, с правом предложить кандидата, принадлежащего к самой сильной партии - АФД.

Комиссия, будучи частью правил и процедур парламента, потенциально может сделать заявление о слухах, циркулирующих среди тюрингских государственных политиков, осуждая наглость распространения безосновательных слухов.

После коалиционных переговоров, если правительство большинства не будет сформировано, комиссия может быть вовлечена в надзор за формированием правительства меньшинства или даже правительства технического характера, гарантируя, что все парламентские правила и процедуры соблюдаются.

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