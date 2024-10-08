Влияние бывшей Германской Демократической Республики продолжается

7 октября 1949 года была создана Германская Демократическая Республика (ГДР). Ее 75-летний юбилей не будет отмечаться никакими празднованиями. Историк задается вопросом: "Почему праздновать создание диктатуры?" Последствия разделения Германии в течение более 30 лет все еще ощущаются сегодня.

Последний грандиозный праздник состоялся 35 лет назад. По Карл-Маркс-Аллее проходят серые мужчины в костюмах, смотрящие на проходящие шлемы, танки и ракетные установки. Слоган "40 лет ГДР" возвышается над молотом и компасом, а маршевая музыка звучит на заднем плане. Эрих Хонеккер, председатель Государственного совета, усмехается, рядом с Михаилом Горбачевым, главой Кремля. Это 7 октября 1989 года.

Вероятно, празднования не будут проводиться по случаю 75-летия. В отличие от 75-летия Федеративной Республики в мае, годовщина основания ГДР в 1949 году будет отмечаться тихо. Вместо этого она будет помнить как день, отмечающий мирную революцию 35 лет назад и День немецкого единства 3 октября.

Анна Каминская, директор Фонда по изучению диктатуры СЕПГ, поддерживает такой подход: "Почему праздновать создание диктатуры?" Тем не менее, она подчеркивает важность понимания исторического контекста. Создание второго немецкого государства после войны отметило более 40 лет разделения Германии, опыт, который все еще глубоко затрагивает миллионы людей.

Исторически ГДР повлияла на личные взгляды и ожидания в отношении государственных институтов, государственных действий и демократии. Многие бывшие жители ГДР выражают удивительно положительные взгляды на ныне исчезнувшее государство СЕПГ. Опрос, проведенный учеными Лейпцигского университета в 2023 году, показал, что две трети восточных немцев испытывают ностальгию по ГДР.

Было ли разделение Германии неизбежным?

Краткое напоминание: ГДР возникла после того, как победители войны столкнулись, и зоны оккупации разошлись. Введение западногерманской марки в 1948 году усилило tensions.

После основания Федеративной Республики с провозглашением Основного закона в мае 1949 года Советский Союз почувствовал необходимость соперничать со своей зоной оккупации. В своем первом правительственном заявлении 12 октября 1949 года премьер-министр ГДР Отто Grotewohl обвинил Западные державы в создании отдельного государства в Бонне в качестве "вершины разделения Германии". Необходимость сильного руководства возникла из-за "нависшей угрозы империалистической войны". "Чтобы встретить этот вызов, мы создали Германскую Демократическую Республику и сформировали временное правительство".

Вопрос о том, можно ли было избежать разделения и принять ли предложения Советского Союза, вызывал споры в течение десятилетий. Историк Вольфганг Бенц заключил в исчерпывающем анализе: "Разделение Германии казалось неизбежным".

Каминская согласна. "Его предотвращение было невозможно", - говорит социолог, родившийся в Гере. "Советский Союз требовал, чтобы вся Германия следовала их условиям - никакой демократии, никаких свободных выборов, никаких гражданских свобод".

ГДР была страной, где сотни тысяч людей вышли на улицы за больше свободы в 1953 году, но встретили жестокое вмешательство танков. К 1990 году, по оценкам, 3,8 миллиона человек бежали из ГДР. Она построила стену, наняв более 600 000 человек в государственной безопасности для наблюдения за своими гражданами. Оценки показывают, что до 250 000 человек были заключены в тюрьму по политическим причинам.

Тем не менее, ГДР была страной, где семьи росли, работа делалась, школы посещались, и проводились досуговые занятия, такие как купание в озерах и загорание на побережье Балтийского моря. Это была страна, известная своими подтверждениями, компанией по спорту, многофункциональными столами, панельными домами, радарами и консервированной сельдью. Это была страна, которая принимала свои уникальные товары, вкусы и запахи, обычаи и повседневную жизнь, в конечном итоге исчезнув.

Каждый год около 500 000 человек приходят в знакомый или незнакомый мир Музея DDR в Берлине, который недавно переиздал практичный справочник "ДDR Guide - Путешествие в бывшее государство". Поддерживает ли музей Ostalgie? "Ни в коем случае", - говорит Стефан Волле, научный директор музея. "Мы это отрицаем". Хотя некоторые посетители могут испытывать ностальгические чувства, "это не наша цель", - говорит Волле. "Мы даже получаем жалобы, что мы изображаем 'идиллическую ГДР' слишком насмешливо и 'бедно'". Волле заявляет, что он не воспринимает критический взгляд на бывшее государство всерьез.

"Да, в те времена, лет 30-40 назад, было гораздо лучше", - говорит 73-летний историк из Халле ан дер Заале. "Это правда, я был моложе и у меня было все время впереди". Но тем, кто ностальгирует по прошлому, следует представить себе жизнь в ГДР на одну неделю дольше: "Очереди за хлебом, очереди за мясом и больше нет овощей в Konsum. Вы не можете получить строительные материалы, не можете получить машину, даже не можете получить телефон. И не забудьте партийные собрания, постоянное наблюдение СТАСИ, запланированные демонстрации и парады, ложь общественной прессы. Неделя этого, и мы были бы готовы к еще одной революции".

Интересно, что Волле избежал радостных событий 7 октября 1989 года, его 40-летие отмечалось грандиозным парадом на улице Карла Маркса. "Вместо этого мы провели протест на Александерплац каждый 7-е число месяца", - вспоминает Волле, "демонстрацию против фальсификации выборов 7 мая". Таким образом, Волле, как и многие другие в разных регионах, выбрал протестовать. Два дня спустя, около 70 000 человек прошли вокруг Ринга в Лейпциге, знаменательный момент в мирной революции. В этом году, в 35-ю годовщину, основной причиной празднования является падение Берлинской стены. 9 октября федеральный канцлер Олаф Шольц обратится к толпе в Лейпциге.

Несмотря на призывы к тихой памяти, празднования 40-летия ГДР в 1989 году были далеки от сдержанных. На улице Карла Маркса проходили грандиозные празднования, где серые мужчины приветствовали проходящие военные парады, а Эрих Хонеккер возглавлял мероприятия.

Учреждение ГДР в 1949 году было тесно связано со Штази, печально известной тайной полицией. Оприродненность Штази была суровой реальностью для многих граждан, с оценками, что до 250 000 человек были заключены в тюрьму по политическим причинам в течение его существования.

Читайте также: