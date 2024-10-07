Влияние "Брукс Бразерс" на стратегию кампании Трампа в 2020 году

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Требование "мятежа" отражает инициативы кампании Трампа в других штатах-решающих в ходе выборов 2020 года, как недавно было заявлено специальным прокурором Джеком Смитом в федеральном суде в Вашингтоне, согласно документам суда.

Этот запрос напоминает последние 25 лет американской политики, как отметил человек под номером 5, оператор Трампа, которого предупреждали о возможных беспорядках, подобных "мятежу Брукс-Бразерс", который сорвал пересчет в округе Майами-Дейд после выборов 2000 года.

"Мятеж Брукс-Бразерс" занял заметное место в коллективной памяти, возможно, из-за своей запоминающейся клички. Эта кличка указывала на группу хорошо одетых республиканцев, которые собрались во Флориде, вооруженные юристами и персоналом, в то время когда обычная одежда в Майами могла бы быть более распространенной.

Целью действий кампании Трампа в 2020 году, как заявлено в документах суда, было сорвать систему. Трамп продолжает утверждать свою невиновность и обвиняет эти правовые процедуры против него в необоснованной "охотой на ведьм". Он не сможет защищаться против обвинений Смита до после выборов 2020 года из-за своей тактики затягивания судебных процессов.

Новые обвинения Смита против Трампа

Смит пересмотрел и удалил определенные аспекты своих первоначальных обвинений против Трампа, которые были поданы год назад, после того как Верховный суд предоставил Трампу уникальную иммунитет от любых предполагаемых правонарушений в качестве президента США.

Эти новые обвинения, подробно описанные в документах суда, дают новое представление о результатах расследования Смита и показаниях Большого жюри.

Команда юристов CNN углубилась в эти обвинения, которые составляют основу дела Смита против Трампа. Согласно им, ФБР смогло восстановить деятельность Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года с помощью его телефонных записей.

Отсылка к мятежу Брукс-Бразерс

Мятеж Брукс-Бразерс 2000 года заслуживает более пристального рассмотрения в свете обвинений Смита в отношении Детройта, если подсчет голосов продлится за пределами дня выборов на предстоящих выборах. Республиканцы открыто объявили о своем намерении направить 100 000 сторонников для мониторинга подсчета голосов в ключевых штатах-решающих.

Сравнения действий кампании Трампа в 2020 году с действиями кампании Буша в 2000 году не являются чем-то новым.

Дуглас Хей, бывший политический комментатор CNN с обширным опытом работы в Республиканской партии, установил связь во время выборов 2020 года и argued, что действия 2020 года не имели ничего общего с событиями 2000 года.

Хей сам принимал участие в мятеже Брукс-Бразерс и отметил несоответствие между двумя ситуациями. Он отметил, что их конечной целью было обеспечить справедливое подсчет голосов, в отличие от сторонников Трампа, которые пытались сорвать пересчет.

Согласно Хейю, протесты в 2020 году были направлены на обеспечение справедливого и прозрачного процесса голосования, который часто игнорировался СМИ в то время.

“Наблюдатели за выборами и СМИ должны были быть допущены в комнату, гарантируя, что процесс подсчета был прозрачным. Этот аспект часто игнорировался в сообщениях СМИ в то время”, - отметил Хей по электронной почте. “Не должен ли это оставаться стандартом, независимо от того, какие кандидаты участвуют?”

Методология возмущения

Некоторые эксперты с более пессимистическим взглядом на мятеж Брукс-Бразерс. Джулиан Зелизер, историк-президента Принстонского университета, идентифицировал его как ранний пример того, как Республиканская партия использует возмущение в своей статье, опубликованной вскоре перед выборами 2020 года. Он предсказал, что Трамп и его союзники воспользуются результатами выборов себе на пользу, что оказалось точным предсказанием, учитывая постоянные заявления Трампа о фальсификации выборов, несмотря на отсутствие каких-либо существенных доказательств массового мошенничества.

Учитывая документы суда, которые свидетельствуют о том, что оператор кампании Трампа пытался организовать "мятеж" в Детройте, это неудивительно с исторической точки зрения. Сегодня Трамп продолжает утверждать, что он может проиграть только из-за мошенничества, несмотря на отсутствие каких-либо существенных доказательств массового мошенничества.

“Эта ситуация основана на нескольких десятилетиях радикальной партии”, - заявил Зелизер по электронной почте. “Мы видели с мятежом Брукс-Бразерс, как внимание, вызывающее хаос и подрыв системы, стал неотъемлемой частью стратегии, отвлекая внимание от вредных вопросов, в то время как создавая впечатление, что все в беспорядке - с подразумевающим аргументом, что Республиканская партия нужна для восстановления порядка”.

Хотя мятеж Брукс-Бразерс отличается от того, что произошло в 2020 году, это не исключает возможности того, что нынешние республиканские операторы могут попытаться повторить его театральное нарушение.

Наконец, Верховный суд США положил конец пересчетам во Флориде 12 декабря 2000 года после событий мятежа Брукс-Бразерс.

Согласно наблюдениям Джоан Бискупик, специалиста по Верховному суду CNN, нынешний Верховный суд состоит из трех судей - Джона Робертса, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт. Несмотря на то, что они не участвовали в грандиозных правовых аргументах в Майами, эти судьи внесли свой вклад в efforts кампании Буша во время напряженного процесса пересчета, который проходил во Флориде в том году.

Мятеж Брукс-Бразерс в 2000 году служит прецедентом в американской политике, демонстрируя, как политические партии могут использовать тактики нарушения, чтобы отвлечь внимание от своих проблем. В контексте предстоящих выборов некоторые эксперты предупреждают, что республиканские операторы могут попытаться повторить эту театральную нарушение.

Кроме того, требование мятежа на недавних выборах, как видно из действий кампании Трампа и обвинений Смита, подчеркивает продолжающуюся роль политики в формировании и влиянии на процесс выборов.

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