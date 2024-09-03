Власти задержали людей, связанных с страшным пожаром в церкви на севере Франции.

После потрясающего пожара, охватившего церковь 19 века в северном французском городе Сен-Омер, власти задержали подозреваемого. Личность, родившаяся в 1985 году, имеет криминальное прошлое, связанное с поджогами, как подтвердила прокуратура. Ее будут допрашивать по подозрению в умышленном уничтожении имущества опасным способом с религиозной мотивацией.

Пожар начался в понедельник вечером в ризнице Церкви Непорочного Зачатия. Прибыли около 120 пожарных, чтобы потушить пламя. Видео, размещенные в интернете, показали, как языки пламени охватили всю колокольню церкви, которая в итоге обрушилась, и полностью уничтоженную крышу. К счастью, жертв нет. Более 50 местных жителей были эвакуированы в целях безопасности.

По словам городских властей, церковь, освященная в 1859 году и отреставрированная в 2018 году, славилась своей мебелью в стиле неоготики. Префектура заверила, что 20 религиозных артефактов были спасены. "Еще раз наше религиозное наследие становится жертвой огня", - выразила Culture Minister Rachida Dati на цифровой платформе X.

Разрушение церкви было ярко продемонстрировано в вечернем фейерверке, когда вспышки цветов отражались от горящего здания. В результате расследования выяснилось, что подозреваемый планировал запустить еще больше фейерверков внутри церкви, чтобы нанести больший ущерб.

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