Власти во главе с Лукашенко освобождают тридцать политических заключенных.

Президент Белоруссии Лукашенко освободил 30 оппозиционных активистов, осужденных за протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 лидеров оппозиции, заключенных за участие в протестных акциях. Администрация президента объявила, что все они "подали прошение о помиловании, признали свою вину, искренне раскаялись и пообещали соблюдать закон". Министерство внутренних дел будет следить за соблюдением этого условия. Однако подлинность этих заявлений остается недоказанной. Группа состоит из 23 мужчин и 7 женщин, многие из которых - матери малолетних детей. Согласно российскому изгнанническому СМИ "Медуза", белорусская оппозиция в изгнании ранее передавала списки больных заключенных властям в Минске через посредников, и несколько человек из этих списков были помилованы. Изгнанные оппозиционные фигуры приветствуют освобождение, но считают, что это не свидетельствует о смене курса. Политическая репрессия и пытки продолжаются в Белоруссии, утверждает оппозиционный лидер Светлана Тихановская, которую широко считают настоящей победительницей президентских выборов 2020 года.

15:55 Российский воздушный удар в Львове убил целую семью

По данным мэра Львова Андрея Садового, российский авиационный удар во Львове унес жизни почти всех членов семьи. Среди семи погибших - 43-летняя женщина и ее три дочери в возрасте 7, 18 и 21 года. Они погибли в своем собственном доме. Их отец - единственный выживший, но он находится в критическом состоянии, сообщил Украинский католический университет. "В сердце Европы Россия exterminates Ukrainians и их семьи.Russians убивают наших детей, наше будущее," - пишет Садовый.

15:41 Шольц обосновывает развертывание американских ракет: "Бездействие угрожает миру"

Канцлер Германии Олаф Шольц отвергает оппонентов развертывания американских ракет на территории Германии. "Это делается для того, чтобы гарантировать мир и предотвратить войну," подчеркивает политик от СДПГ. "Наша основная цель - удержать потенциальных противников." В течение многих лет Россия существенно наращивала свой арсенал, в частности, возможности по ракетному вооружению, заявляет Шольц. Кроме того, президент Путин нарушил договоры о разоружении, такие как Договор об РСМД, и разместил ракеты в Калининграде, который находится в 530 километрах от Берлина по воздуху. "Неадекватный ответ был бы безрассудным," говорит канцлер, добавляя, "Бездействие также угрожало бы миру здесь. Я не позволю этого." В ответ на российское вторжение в Украину правительства США и Германии согласились разместить американские ракеты большей дальности на территории Германии с 2026 года. Левую партию (Левые) и АФД oppose this move, видя в этом лишь гонку вооружений, которая угрожает безопасности Германии. СДПГ также критиковала эту позицию.

15:18 Шольц обещает больше систем ПВО IRIS-T для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить больше систем ПВО IRIS-T для Украины. Заказано восемь систем IRIS-T SLM и девять систем IRIS-T SLS для Украины, заявил Шольц на военном объекте Бундесвера в Тодендорфе, Шлезвиг-Гольштейн. "Две из них будут доставлены в этом году, остальные - в 2025 году и позже." Четыре системы IRIS-T SLM уже находятся в эксплуатации в Украине, а также большое количество ракет и три связанные системы IRIS-T SLS. Шольц сделал эти заявления во время открытия первой системы ПВО IRIS-T для немецкой армии в Тодендорфе.

14:55 Южная Корея и Новая Зеландия требуют "безусловного" вывода России

На своей первой встрече за девять лет президенты Южной Кореи Юн Сук Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон осудили российское вторжение в Украину. В совместном заявлении лидеры призывают Россию "безотлагательно, полностью и без каких-либо условий" покинуть территории Украины, признанные международным сообществом. Они также критикуют эскалацию военной cooperation между Северной Кореей и Россией. Юн подчеркивает, что "в настоящее время, когда автократические силы продолжают представлять вызовы, более важно, чем когда-либо, чтобы страны, подобные Южной Корее и Новой Зеландии, демонстрировали солидарность". Северная Корея, в основном отвергнутая международным сообществом, в последнее время укрепила свои связи с Россией.

14:21 Зеленский объясняет перестановки в правительстве: "Украине нужна новая энергия"

Президент Украины Владимир Зеленский объясняет причины своего решения провести масштабную перестановку в правительстве, заявляя, "нам нужна новая энергия". Отвечая на вопрос о причинах перестановок, Зеленский отвечает, "нам нужна новая энергия". "Эти инициативы связаны с укреплением нашего государства в различных секторах," объясняет Зеленский. Украина уже два с половиной года защищает себя от российского вторжения. Зеленский выражает благодарность министрам и всему правительству за их усилия.

13:21 Россия: еще одна деревня вблизи украинского города Покровск взята под контроль Россия заявляет, что взяла под контроль еще одну деревню вблизи стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Министерство обороны России утверждает, что его войска "полностью освободили" деревню Карливка, примерно в 30 километрах от Покровска. Покровск служит важной базой логистики для украинской армии. Украинские войска отступают от российского наступления в этом районе уже несколько месяцев.

12:59 Украина: Крым укреплен множеством систем ПВО Российские оккупационные силы в Крыму развертывают все доступные системы ПВО для защиты Керченского моста, как сообщает спикер ВМС Украины Дмитро Плетючук на украинском национальном телевидении, согласно Defense Express. Среди них коротко- и среднедиапазонные системы С-300 и С-400 "Триумф", а также С-500 "Промetheus" и "Панцирь-С1". Крым считается tanto тактически, как и символически важным для оккупационных сил, объясняет Плетючук. Керченский мост, знаковый проект, инициированный российским лидером Владимиром Путиным, соединяет южную Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом, служа жизненно важным маршрутом поставок для российских сил на юге Украины. Вокруг моста часто происходят столкновения. Киев неоднократно заявлял о своем намерении освободить полуостров, делая мост жизненно важной точкой удушения.

12:32 Путин объявил о присутствии Си на саммите БРИКС в России Президент России Владимир Путин подтвердил, что президент Китая Си Цзиньпин примет участие в предстоящем саммите БРИКС в России в октябре. Путин заявил во время встречи с вице-премьером Китая Хань Чжэнь на полях Восточного экономического форума во Владивостоке: "Как согласовано, мы ожидаем президента Китая Си Цзиньпина на саммите БРИКС". Кроме того, Путин предложил провести двустороннюю встречу с Си. БРИКС был основан в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, позднее к ним присоединилась Южная Африка, а в последнее время в него включены страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иран. Страны БРИКС воспринимают себя как противовес западным государствам. Саммит состоится в российском городе Казань с 22 по 24 октября. Москва надеется, что это укрепит ее влияние и способствует более тесному экономическому сотрудничеству. Растущее стратегическое партнерство между Москвой и Пекином было очевидно с самого начала вторжения России на Украину.

12:00 Россия: смертельное нападение в Полтаве было направлено против солдат и иностранных инструкторов Министерство обороны России утверждает, что смертельное нападение на украинский город Полтаву было направлено против солдат и иностранных инструкторов. Основной целью был военный учебный центр. Министерство заявляет, что институт обучает специалистов в области связи и радиоэлектронной борьбы из различных подразделений украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нападениях на гражданские объекты на территории России. Министерство также сообщило о применении гиперзвуковой системы оружия "Кинжал" против военных промышленных объектов в западном украинском городе Львов. Кроме того, российские силы взяли под контроль два дополнительных поселения в восточной Украине, Пречистовку и Карливку. Согласно украинским сообщениям, в результате нападения во вторник в Полтаве погибли 50 человек.

11:43 Баerbock чествует уходящего министра иностранных дел Украины Министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock отдала дань уважения своему украинскому коллеге Дмитро Кулебе. "Бесконечные дискуссии в ночных поездах, на саммите G7, на передовой, в Брюсселе, возле взорванной электростанции", - написала она в X. "Мало кто работал со мной ближе, чем вы, @DmytroKuleba", - добавила она. "Вы ставите людей своей нации выше себя". Она пожелала Кулебе "от всего сердца всего наилучшего - мы должны встретиться снова, когда мир и свобода будут восстановлены во всей Украине".

11:24 Россия пересматривает свою ядерную доктрину

Действия Запада, по словам администрации президента России, побуждают пересмотреть ядерную доктрину России. Россия сталкивается с вызовами и угрозами со стороны так называемого Запада, которые требуют переоценки доктрины, цитируют агентства новостей Кремля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Рассматривается возможность того, что Украина может использовать американское дальнобойное оружие в своих атаках на глубоких территориях России. Киевское правительство давно призывает США разрешить ему использовать поставляемое союзниками оружие против целей на территории России. "Ясно, что украинцы это сделают", - сказал Песков агентству РИА. "Мы учитываем все это". Россия уже объявила о пересмотре своей ядерной доктрины, но никаких подробностей не сообщалось. Руководство позволяет использовать ядерное оружие, если под угрозой суверенитет или территориальная целостность России.

10:54 Украина отразила 29 из 42 российских авиационных ударов

Россия нанесла 42 авиационных удара по Украине за ночь, сообщает украинская авиация через Telegram. Среди них были ракеты Ч-47М2 "Кинжал", крылатые ракеты Ч-101 и ракеты "Искандер-К". Согласно своим данным, украинская авиация успешно сбила семь крылатых ракет и 22 Shahed-дрона. В результате, 29 авиационных ударов были сорваны.

10:19 Мунц: удар по Полтаве может выйти России боком

Россия обстреливает украинский город Полтаву ракетами, сообщается о самом интенсивном авиационном ударе с начала конфликта. Тем не менее, российские СМИ празднуют операцию как "большой успех", говорит корреспондент ntv Райнер Мунц. При этом Россия, похоже, меняет свою стратегию.

12:41 Военное руководство Украины обнародовало свежие данные о потерях России в Украине. С 24 февраля 2022 года, по оценкам, Россия потеряла около 620 350 военнослужащих в Украине, с 1390 погибшими за последние 24 часа. По данным из Киева, также были уничтожены семь бронетанков, 30 артиллерийских систем и 43 беспилотных летательных аппаратов (дронов). За время широкомасштабной военной операции Россия, якобы, потеряла 8618 бронетанков, 16848 артиллерийских единиц и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 морских судов и одну подводную лодку. Западные оценки предполагают, что потери занижены, но эти цифры представляют собой минимальный подсчет.

09:21 Губернатор: "Темный день" для Львовской области - число жертв растет

После российских воздушных бомбардировок Львова (ссылки: 07:18, 06:17 и 05:29) число жертв возросло. Губернатор Львовской области Максим Коцицкий в Telegram сообщил, что в результате ночных атак погибли семь человек, в том числе семилетняя девочка и 14-летняя девочка. Коцицкий выразил соболезнования, назвав этот день "темным днем" для региона. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter о пяти погибших и более 30 раненых, выразив соболезнования семьям погибших.

08:49 Министр иностранных дел Кулеба подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, как объявил спикер парламента Руслан Стефанчук в среду. Просьба об отставке будет рассмотрена на заседании parliament, согласно публикации Стефанчука в Facebook. Ранее другие министры также подали в отставку (см. записи 00:47 и 22:06). Эти отставки являются частью масштабной реорганизации украинской администрации. Среда станет днем увольнений, как заявил лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram. День назначений состоится в четверг.

08:03 Зеленский: "Люди все еще замурованы под обломками"

Минометный обстрел Полтавы стал одним из самых смертоносных отдельных инцидентов с начала конфликта. Люди все еще замурованы под завалами, заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Он вновь призвал к поставкам систем ПВО.

07:39 Гросси предупреждает об угрозе катастрофы на АЭС в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский и Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, обсудили ситуацию с ядерными электростанциями в Украине и России на встрече в Киеве. Гросси планирует посетить российскую оккупированную АЭС в Запорожье на юго-востоке Украины в среду. Как сообщает Reuters, на встрече с Зеленским Гросси выразил обеспокоенность тем, что ситуация на станции "крайне напряженная" и угроза катастрофы все еще реальна. Сразу после захвата российскими войсками после их вторжения в Украину в феврале 2022 года, станция была остановлена. В настоящее время обе стороны обвиняют друг друга в обстреле объекта, но ни одна из сторон не признает этих обвинений.

07:18 Губернатор: Погибли как минимум два человека в результате атаки на Львов

По меньшей мере два человека погибли в результате российских воздушных ударов (см. записи 06:17 и 05:29) по западноукраинскому городу Львов. Еще 19 человек получили ранения, как сообщил губернатор Львовской области Максим Коцицкий в Telegram.

06:53 Украина ждет дополнительной поддержки на фронте

Украина просит дополнительной поддержки для восстановления своего сельскохозяйственного сектора и разминирования пострадавших регионов. Как сообщает дублинская "Рейнская почта", об этом говорится в ответе немецкого правительства на запрос союза, который получила газета. Речь идет о программах финансирования сельскохозяйственных земель вблизи линии фронта. "Немецкое правительство получило запрос на изучение возможной поддержки", - говорится в сообщении. Это может включать выплату надбавки за безопасность персоналу. Украина также просит продлить программу поставок министерства сельского хозяйства и помощь в разминировании вдали от линии фронта. Как сообщает немецкое правительство, министерство экономического сотрудничества и развития уже участвует в проекте по обнаружению и разминированию.

06:17 Украина: Пожар вспыхнул возле вокзала Львова после удара российских беспилотников

После российских воздушных атак (см. запись 05:29) на Львов на северо-западе Украины вспыхнул пожар возле главного вокзала. Губернатор Максим Коцицкий объявил об этом в Telegram. Кроме того, два школьных здания пострадали в результате атаки, с разбитыми окнами и обломками на улицах. Как заявил Коцицкий, в российских воздушных бомбардировках были задействованы несколько Shahed-дронов. На месте работают службы экстренной помощи и пожарные, а пострадавшие школы закрыты, как заявил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram. По меньшей мере шесть человек, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Львов находится в западной части Украины, недалеко от польской границы, вдали от линии фронта. Однако город неоднократно подвергался атакам с начала войны.

05:29 Киев переживает вторую волну воздушных атак Столица Украины, Киев, подвергается новой серии российских воздушных бомбардировок. Силы ПВО активированы. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах на окраинах Киева, что может указывать на развертывание систем ПВО. Одновременно военные сообщают о нападении дронов на западноукраинский город Львов, примыкающий к польской границе. Украинское воздушное пространство находится в высокой степени готовности, как объявил на Telegram украинский военный. Польша усиливает свои и союзные самолеты в третий раз за восемь дней для обеспечения безопасности воздушного пространства в ответ на российские авиаудары и дальнобойные действия, как заявило Оперативное командование польских вооруженных сил.

04:35 Байден обещает дополнительное авиационное оборонительное оборудование для Украины После катастрофической российской атаки на украинский город Полтава президент США Байден клятвенно обещает предоставить Украине усовершенствованное авиационное оборонительное оборудование. "Я решительно осуждаю это отвратительное нападение", - заявил Байден. США продолжат оказывать военную помощь Киеву, "включая поставку систем и возможностей ПВО, необходимых стране для защиты своих границ". Зеленский вновь призывает западных союзников оперативно доставить Украине новые системы ПВО и разрешить использовать уже переданные дальнобойные оружия для ударов по территории России после атаки, в результате которой погибли не менее 51 человека.

02:52 Новое нападение дронов на Киев Россия проводит еще одну атаку дронов на Киев. Украинские подразделения ПВО ведут борьбу с атаками на окраинах столицы, как сообщает украинская армия на Telegram. Количество дронов и возможный ущерб не раскрываются. Ночная атака является частью серии все более интенсивных российских воздушных атак на украинскую столицу в последние недели.

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01:32 Зеленский: Определенным образом будет удерживать территории Курска до переговоров с Путиным Украина стремится удерживать занятые территории в российской области Курск до тех пор, пока президент России Путин не согласится на переговоры, заявил президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News. Занятие территорий является важной частью "плана победы", подчеркнул Зеленский. В целом, Украина не нуждается в российской земле, уточнил Зеленский, не уточняя, планируется ли захват дополнительных российских территорий. Операция в Курске велась в строжайшей секретности, даже от президента США Байдена.

00:47 Несколько украинских министров ушли в отставку Перед запланированной перетасовкой правительства в Украине в отставку подали четыре министра. Согласно украинским источникам, это заместитель министра по европейским делам Ольга Стефанishyna, министр стратегических индустрий Александр Камышин, который сыграл важную роль в наращивании производства оружия, министр юстиции Денис Малюська и министр окружающей среды Руслан Стрелец. Неясно, примут ли эти четыре министра новые высокие должности. "Как обещано, в этом неделе состоится большая перетасовка правительства", - объясняет Давид Арахамия, лидер правящей партии "Слуга народа", на Telegram. "Завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений", - объявляет Арахамия, которого считают близким соратником президента Украины Владимира Зеленского.

23:16 После обстрела Полтавы: Зеленский просит разрешения на использование дальнобойного оружия против России После смертельного российского ракетного удара по городу Полтава президент Украины Владимир Зеленский просит разрешения использовать дальнобойное оружие против России. "Российские удары станут невозможными, если мы сможем уничтожить стартовые площадки агрессоров, их самолеты и логистические центры", - говорит Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, число погибших в Полтаве теперь составляет 51, а число раненых - 271. Еще больше людей завалено обломками.

22:06 Зеленский увольняет еще одного высокопоставленного чиновника Президент Украины Владимир Зеленский увольняет Ростислава Шуру, первого заместителя главы президентской администрации, согласно указу на сайте президента. Председатель парламента также поддерживает отставку Ольги Стефанishyna, которая служила заместителем премьер-министра и министром европейской интеграции в Украине. Ранее несколько других министров подали в отставку. Президент Владимир Зеленский объясняет, что планируются изменения для укрепления правительства. "Падение будет очень значительным. Наши государственные институты должны быть структурированы таким образом, чтобы Украина смогла достичь всех необходимых результатов".

21:42 Корреспондент ntv в Полтаве: "Жители описали крайне тревожную ситуацию" Украина переживает одно из самых жестоких воздушных нападений со времени начала конфликта. Множество людей погибли, а многие ранены. Корреспондент ntv Кавита Шарма находится на месте и сообщает о "высоко напряженной атмосфере" и о том, как жители пережили ракетный удар.

21:25 Украина обвиняет Россию в убийстве военнопленных Украинская прокуратура обвиняет российских солдат в убийстве военнопленных. Расследование ведется в отношении убийства трех украинцев в районе Тореза в восточной Украине в Донецкой области, сообщает офис на своем Telegram-канале. По имеющимся данным, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Оккупанты заставили их лечь на землю и сразу же расстреляли сзади", - пишет офис, ссылаясь на видеоролики, распространенные в Интернете.

В свете освобождения оппозиционных активистов, возможно, снизится военная активность против диссидентов в Белоруссии. Однако политическое подавление и пытки продолжаются, как заявляет лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Несмотря на отрицание России своего участия, международные лидеры, в том числе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон, осудили российское вторжение на Украину и потребовали "быстрого, полного и безоговорочного" вывода из украинских территорий.

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