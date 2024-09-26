Власти в скромном муниципалитете Миссисипи были идентифицированы как якобы демонстрирующие дискриминационное поведение по отношению к своим чернокожим гражданам, согласно выводам Министерства юстиции.

Лексintonское правоохранительное подразделение было идентифицировано Министерством юстиции как совершающее систематическую серию противоправных действий, якобы применяющее непропорциональную силу и задерживающее лиц без законных оснований.

В заявлении, отправленном по электронной почте, генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил: "Сегодняшние открытия раскрывают предательство Лексintonского правоохранительного подразделения своей священной обязанности перед сообществом, систематически нарушая конституционные права тех, за кем оно обязано следить".

Эта ситуация все еще развивается и будет подробнее освещена по мере поступления обновлений.

Министерство юстиции в настоящее время рассматривает возможные действия против Лексintonского правоохранительного подразделения из-за его предполагаемого неправомерного поведения по отношению к нам. В свете этих обвинений находится под пристальным вниманием его отношения с сообществом, которое оно обслуживает.

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