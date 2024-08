Власти утверждают, что этот врач заработал деньги на злоупотреблении наркотиками Мэтью Перри.

Доктор Сальвадор Пласенсия, базирующийся в Санта-Монике, Калифорния, является одним из пяти человек, которых обвиняют в связи со смерью знаменитого актера. Правоохранительные органы утверждают, что незаконная сеть торговли наркотиками, состоящая из дилеров и поставщиков, была ответственна за распространение смертельных доз кетamina, которые привели к смерти актера.

Перри, который прославился как Чендлер Бинг в "Друзьях", скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет из-за "острого воздействия кетamina" и последующего утопления, согласно официальному отчету патологоанатома офиса коронера Лос-Анджелеса.

Адвокат Стефен Сакс, представляющий Пласенсию, заявил, что его клиент вернется к работе в срочной помощи в Малибу-Каньон "в любое время на этой неделе".

Пласенсия предстал перед судом по обвинению в одном эпизоде ​​сговора с целью распространения кетamina, семи эпизодах распространения кетamina и двух эпизодах изменения и подделки документов или записей, связанных с федеральным расследованием.

Трое из пяти человек, обвиняемых в связи со смертью Перри, согласились на сделку о признании вины. Когда его спросили о возможности сделки для Пласенсии, его адвокат сказал, что еще рано принимать решение, так как команда защиты еще не получила никаких доказательств от обвинения.

Пласенсии была предоставлена ​​баail на прошлой неделе после внесения залога в размере 100 000 долларов и сдачи своего лицензии DEA, а также паспорта, который позволял ему назначать контролируемые вещества. Его суд назначен на 8 октября.

Спикер Медицинского совета Калифорнии Алексис Шембра сообщила CNN, что совет осведомлен о федеральных обвинениях против Пласенсии и другого медицинского работника, также обвиняемого в связи со смертью Перри. Оба находятся под расследованием совета, но пока никаких ограничений не введено.

Лицензия Пласенсии активна до октября 2024 года, согласно записям совета.

Адвокат Пласенсии сказал, что доктор может обращаться к пациентам лично и через телемедицину в зависимости от конкретных потребностей пациента.

По решению суда, пациенты Пласенсии должны подписать форму согласия, признавая предстоящее федеральное дело против него и то, что Пласенсия не может назначать никакие контролируемые вещества.

Почему Пласенсия может продолжать практиковать?

Ситуация с предстоящим судебным процессом против врача и его медицинской лицензией включает два отдельных процесса – уголовное разбирательство и лицензирование профессии, которые одновременно продвигаются вперед, согласно юридическим экспертам.

Законно лицензированным врачам, проходящим расследование со стороны совета по медицинской лицензии штата, гарантируется право на справедливое рассмотрение дела во время медицинского расследования, которое может привести к приостановке, аннулированию или непринятию их лицензии.

Во время расследования советы по медицинской лицензии могут учитывать доказательства из уголовного процесса в качестве фактора для наложения определенных ограничений на лицензии – стандарт, применяемый в Калифорнии и по всей стране.

Существуют ограничения во многих штатах, в том числе в Калифорнии, запрещающие учитывать криминальное прошлое или текущие судебные дела против человека в процессе трудоустройства или лицензирования, если вопрос не связан с их профессиональной практикой, объяснила Линдси Вайли, профессор Школы права UCLA.

Однако когда обвинения напрямую связаны с профессиональной квалификацией, как в случае с Пласенсией, учитывать криминальную сторону считается справедливым, продолжила Вайли.

"Требование, чтобы последствия для вашей лицензии были разумно связаны с обвинениями против вас, это meant to protect people from overly severe consequences of criminal actions", - said Wiley.

Расследования со стороны советов по медицинской лицензии в процессе лицензирования профессии известны своей продолжительностью, сказала Вайли, но суды могут налагать санкции или условия на освобождение подозреваемого, чтобы гарантировать общественную безопасность до начала судебного процесса.

Хотя Пласенсии разрешено продолжать работать, приостановление его лицензии DEA судом и требование формы согласия были двумя условиями, наложенными судом, чтобы гарантировать общественную безопасность в течение срока отдельного расследования совета по медицинской лицензии.

Какие обвинения выдвигаются против Пласенсии?

Примерно за месяц до смерти Перри Пласенсия узнал, что актер заинтересован в покупке кетamina, и связался с другим врачом – доктором Марком Чавесом, согласно документам суда.

Чавес предоставил Пласенсии кетamina, предназначенный для Перри, через поддельный рецепт, как указано в документе, суммирующем обвинения против него.

Прокурор Мартин Эстрада сказал, что Пласенсия увидел в этом возможность получить выгоду от актера и планировал стать единственным поставщиком Перри.

По словам Эстрады, в сообщении от сентября 2023 года Пласенсия написал: "Я задумался, сколько заплатит этот идиот?"

В течение следующих недель обвинение утверждает, что Пласенсия приобрел кетamina у Чавеса, продал флаконы наркотика помощнику Перри и дал инструкции по его введению.

Кроме того, Пласенсия якобы посещал дом Перри, чтобы доставить кетamina, и даже вводил наркотик путем инъекции в задней части автомобиля на парковке, по словам обвинителей.

12 октября, более чем за две недели до смерти Перри, Пласенсия якобы "ввел большую дозу" актеру, что вызвало значительное повышение систолического артериального давления и сделало его немым и неподвижным, согласно обвинителям.

Если виновен, Пласенсия может получить до 10 лет тюремного заключения за каждый эпизод, связанный с кетamina, и до 20 лет за каждый эпизод подделки записей, согласно заявлению Министерства юстиции.

Приговор по уголовным обвинениям Пласенсии назначен на 8 октября, и в это время он все еще может обращаться к пациентам как лично, так и через телемедицину, согласно заявлениям его адвоката.

Несмотря на обвинения в сговоре с целью распространения кетamina, поставке препарата знаменитому актеру по подделанному рецепту и участии в нелегальной сети наркоторговли, лицензия Пласенсии на медицинскую деятельность остается действительной до октября 2024 года, согласно записям в медицинских документах.

