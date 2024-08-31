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ПолитикаНовостиСтреляли.

Власти Украины сообщают о гибели людей в Донецкой и Харьковской областях

На востоке Украины российские атаки вновь привели к многочисленным жертвам. В частности, в районе Донецка местные власти выказали срочное taoopopcэйге для экoдинаций.

 and  Viktoria Klein
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Харьков, город, расположенный на востоке Украины возле границы с Россией, часто испытывает...
Харьков, город, расположенный на востоке Украины возле границы с Россией, часто испытывает российские авиационные налёты.

- Власти Украины сообщают о гибели людей в Донецкой и Харьковской областях

В подконтрольной в основном Москве территории Донецкой области в результате артиллерийского огня российских войск в Часивом Яре погибли пять человек, сообщают украинские источники. По словам Вадима Филащенко, главы оккупированной Донецкой области, российские снаряды упали ранним утром, поразив частный дом и многоквартирное здание. Жертвами стали мужчины в возрасте от 24 до 38 лет.

"Часивое" Яр уже более двух лет остается городом, где комфортно жить невозможно. Будьте осторожны и ищите укрытие! - предупредил Филащенко. Ранее он призывал жителей нескольких сел Донецкой области эвакуироваться из-за продвижения российских войск. Регион Покровск также стал зоной напряженности, банки там временно закрыты с понедельника.

Министерство обороны России ранее сообщало о прогрессе в Донецкой области, заявляя о контроле над селом Кировское. Однако эти заявления не подтверждены независимыми источниками. С другой стороны, украинские военные аналитики также признают дополнительные территориальные приобретения российских войск в регионе.

Артиллерийский огонь и скорбь в Харькове

Авторитеты также сообщают о новых случаях артиллерийского обстрела в Харьковской области. По меньшей мере два гражданских лица погибли в результате обстрела в селе Червоная Лозова, и восемь других были ранены, сообщает военный губернатор Олег Синегубов в Telegram. Ранее жестокий российский авиационный удар по высотному зданию в Харькове привел к гибели по меньшей мере семи человек и ранениям 97. Синегубов приказал приспустить флаги в знак скорби.

Украина уже более двух с половиной лет сопротивляется российскому вторжению, получая поддержку от Запада. В последнее время украинские войска активно атакуют российские регионы, чтобы нарушить линии снабжения.

Примерно 10 000 украинских солдат вошли в Курскую область в начале августа, якобы захватив несколько сел и более 1000 квадратных километров территории. По данным российских источников, продолжаются интенсивные бои. Российские военные блогеры описывают ситуацию в Курской области как очень напряженную, но без каких-либо значительных изменений в развертывании войск.

"Во время обстрела в Часивом Яре были поражены частный дом и многоквартирное здание, что привело к гибели пяти человек. Выстрел из российской артиллерии унес жизни мужчин в возрасте от 24 до 38 лет."

"В свете продолжающегося конфликта Филащенко призвал жителей Часивого Яра быть осторожными и искать укрытие, предупредив их, чтобы они избегали попадания в прицел российских войск после выстрела."

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