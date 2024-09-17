Власти Туниса задержали нескольких адвокатов диссидентов

Авторитеты Туниса якобы задержали множество лидеров оппозиции, как сообщают правозащитники. По данным «Амнести Интернешнл», 97 человек, связанных с умеренной исламистской партией «Ан-Нахда», были задержаны, и продолжаются допросы по обвинению в "заговоре". Эти аресты произошли в прошлый четверг и пятницу.

Глава «Амнести Интернешнл» Агнес Калламард осудила действия тунисских властей, назвав их "недвусмысленным нападением на основы прав человека и верховенство права" перед президентскими выборами. Она назвала это "серьезным отступлением в области защиты прав человека". «Амнести Интернешнл» призвала тунисские власти немедленно освободить всех задержанных только за мирное осуществление своих прав человека.

Выборы президента в этой средиземноморской стране запланированы на 6 октября. Более дюжины кандидатов, претендующих на высший пост, ранее были осуждены, некоторые из них сидят в тюрьме. Другие были запрещены от участия в выборах. Лидер партии «Ан-Нахда» Рашед Ганнуши уже находится в заключении. Кроме действующего Каиса Саида, только двое других кандидатов получили разрешение, один из которых также был заключен под стражу.

Саид вступил в должность в 2019 году и с 2021 года постепенно расширяет свою власть, в том числе распуская парламент и вводя спорную новую конституцию. Вопросы растут среди наблюдателей о том, могут ли выборы пройти честно и справедливо. Критики обвиняют Саида в том, что он ведет страну к диктатуре.

Осуждение «Амнести Интернешнл» обвинений в "заговоре" против членов партии «Ан-Нахда» воспринимается как сильное осуждение правительства Саида, так как многие считают, что эти обвинения политически мотивированы. Обвинения в заговоре еще больше подогревают опасения по поводу эрозии демократических принципов и верховенства права в Тунисе.

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