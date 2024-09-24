Власти США усердно работают над тем, чтобы не допустить эскалации усиливающегося конфликта между Израилем и "Хезболлой" в масштабный региональный конфликт.

Мы находимся ближе всего к разжиганию регионального конфликта со времен атаки Хамас 7 октября, как отметил один из чиновников.

Хезболла начала дроновые и ракетные атаки против Израиля на следующий день, что привело к эскалации tensions, которые ранее сохраняли мир на этой границе в течение нескольких лет. Прошлой неделей Израиль провел секретные операции, в результате которых были взорваны коммуникационные устройства Хезболлы, такие как пейджеры и рации. Израиль отреагировал авиационными ударами по Бейруту и южному Ливану, что привело к гибели многих гражданских лиц и лидеров Хезболлы. В ответ Хезболла запустила ракетные атаки, целями которых были израильские объекты, такие как авиабаза Рамат Давид недалеко от Хайфы.

Американские чиновники считают, что ни Израиль, ни Хезболла не стремятся к полномасштабному конфликту. Однако старший чиновник Госдепартамента выразил сомнения в подходе Израиля "эскалация для деэскалации", заявив: "Я не могу припомнить, по крайней мере в недавней памяти, период, когда эскалация или эскалация привела к фундаментальной деэскалации и к стабилизации ситуации".

Основная озабоченность сейчас связана с возможным вовлечением Ирана, главного спонсора Хезболлы. Иран пока не вмешивался, но может сделать это, если решит, что находится на грани потери своей самой мощной прокси-силы, Хезболлы.

В понедельник спикер МИД Ирана Насер Канаани предупредил о "опасных последствиях" после израильских атак.

За последнюю неделю Израиль, по сообщениям, существенно ослабил боевиков, убив нескольких ключевых лидеров и нанеся значительный ущерб структуре командования и управления Хезболлы, согласно нескольким источникам.

"Они, вероятно, отброшены на 20 лет назад", - добавил другой чиновник, имея в виду совокупный эффект операций Израиля против Хезболлы.

В ответ на растущее напряжение Пентагон объявил о дополнительной отправке войск в регион в качестве меры предосторожности.

Эскалация ситуации имеет серьезные последствия для выступления президента Джо Байдена на Генеральной ассамблее во вторник, но ожидания, что он сможет снизить tensions, относительно низкие, учитывая безуспешные усилия США по посредничеству в перемирии между Израилем и ХАМАС.

Альянсы спешат предложить практические решения для деэскалации ситуации, которая может потенциально дестабилизировать регион. Старший чиновник Госдепартамента не уточнил, будет ли Израиль призван к проведению наземной операции в Ливане, если попытки деэскалации провалятся, но подчеркнул важность серьезного отношения к израильским приготовлениям.

В понедельник Израиль провел удары по примерно 1600 целям Хезболлы, как сообщил спикер ЦАХАЛа Реар-адм. Даниэль Хагари, целями были дальнобойные крылатые ракеты и тяжелые ракеты, способные достичь глубоких районов Израиля. Оружие было размещено в жилых районах деревень, согласно Хагари.

Авиаудары привели к гибели по крайней мере 492 человек в Ливане, в том числе 35 детей и 58 женщин. По крайней мере 1645 человек получили ранения, согласно Министерству здравоохранения страны.

Хезболла запустила более 200 ракет в направлении Израиля в понедельник, некоторые из которых были успешно перехвачены над Хайфой, крупнейшим городом Израиля и крупнейшим городом в Северном Израиле.

Израиль, по сообщениям, сообщил США, что его целью не является полная война с этими ударами. Вместо этого Израиль стремится к дипломатическому решению с эскалацией, чтобы способствовать возвращению примерно 70 000 перемещенных граждан вблизи границы с Ливаном в свои дома.

Однако ЦАХАЛ не исключил возможности наземной операции, что, скорее всего, потребует значительной мобилизации резервов и передислокации израильских сил на ливанскую границу.

"Готова ли армия?" - риторически вопросил Хагари на пресс-брифинге, прежде чем ответить: "Да, армия полностью готова и выполнит любые необходимые меры, чтобы безопасно вернуть домой всех граждан севера".

Операция, кульминацией которой стало взрывание коммуникационных устройств Хезболлы, якобы была проведена Моссадом и ЦАХАЛом, лишив Хезболлу способности к коммуникации, согласно чиновникам.

Несмотря на существенный провал, Хезболла остается более грозной угрозой для Израиля, чем ХАМАС в Газе, с оценками запасов до войны в 150 000 ракет и ракет, которые тактически усилены Ираном.

Кабинет Израиля объявил "особое положение" по всей стране, что позволяет ему налагать строгие ограничения на гражданские свободы. Эти ограничения, включая закрытие школ и ограничения на публичные собрания, в настоящее время ограничены северным Израилем и районами рядом с Газой. В знак серьезности ситуации больницы в северном Израиле были распоряжены переместить своих пациентов в укрепленные учреждения.

Между тем, чиновники следят за реакцией Ирана. Иран пока не отвечал военными действиями после ассасинации лидера ХАМАС Исмаила Ханийя в Тегеране в июле.

Президент Ирана Масуд Пешекиан заверил в понедельник, что его страна все еще будет добиваться возмездия.

"Наш гость на день был Исмаил Ханийя, и как раз в тот день, когда меня избрали президентом, как было упомянуто на Генеральной ассамблее ООН. Израиль решил вмешаться и атаковать, превратив Ханийя в якобы мученика. Их целью было эскалация конфликта в регионе и создание нестабильности".

Несмотря на эскалацию tensions и военных действий, ведутся международные переговоры о продвижении к перемирию и предотвращении полномасштабной войны. Международное сообщество призывает tanto Израиль, как и Хезболлу, учитывать потенциальные политические последствия дальнейшей эскалации.

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