Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Власти раскроют новые подробности о жертве "азиатского неизвестного" в серии убийств на пляже Гильго

Органы власти предполагаются к раскрытию подробностей о жертве, обозначенной как «Азиатский Джо», в расследовании, связанном с подозреваемым в серии убийств Рексом Хайерманом, причастным к убийствам на пляже Гилго, в понедельник.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут

Власти раскроют новые подробности о жертве "азиатского неизвестного" в серии убийств на пляже Гильго

Прокурора Рай Тирни из округа Саффолк объявил, что они раскроют последние новости на пресс-конференции, связанной с делом Хьюэрмана.

Хьюэрман, бывший архитектор из Нью-Йорка, был арестован в июле 2023 года и сейчас обвиняется в убийстве шести женщин из разных общин на Лонг-Айленде за три десятилетия.

Правоохранительные органы упорно искали виновного в серии загадочных убийств женщин. Четыре из них, известные как "Четверка из Гилго", были найдены с ремнями или скотчем на теле и завернутые в мешковину вдоль побережья пляжа Гилго на Лонг-Айленде в 2010 году.

Хьюэрман признал вину по всем обвинениям в убийстве и находится под стражей без залога.

По словам адвоката Хьюэрмана, Майкла Брауна, на пресс-конференции в январе, Хьюэрман продолжает утверждать свою невиновность и ждет возможности оспорить обвинения.

По меньшей мере, 11 комплектов человеческих останков были найдены в округе Саффолк, Лонг-Айленд, в том числе останки женщин, которых, как утверждается, убил Хьюэрман.

Хьюэрман подозревается в убийстве Мелорис Бартелеми, Мэгэн Уатерман, Эмбер Костелло, Морин Брейнард-Барнс, Джессики Тейлор и Сандры Костильи.

Хьюэрман был обвинен в убийстве Бартелеми, Уатерман и Костелло после его ареста в 2023 году, а обвинение в убийстве Брейнард-Барнс было предъявлено ему в январе. В этом году официальные лица объявили о новых обвинениях в убийстве Тейлор и Костильи, ссылаясь на новые данные расследования.

На слушании в июне суду были представлены шокирующие доказательства, найденные во время расследования, в том числе подробный план, описывающий методы убийства.

В документе Word, как указано в ходатайстве об освобождении под залог, якобы созданном Хьюэрманом на своем ноутбуке в 2000 году и позднее неоднократно редактировавшемся, подробно описывается, как избавляться от тел, избегать поимки и не оставлять следов ДНК, а также перечисляются необходимые принадлежности для совершения серийных убийств.

"Это был ледяной план, который Хьюэрман использовал, чтобы тщательно спланировать свои убийства с пугающей точностью, с целью найти своих жертв, подчинить их и, в конечном итоге, лишить их жизни", - заявил прокурор Рай Тирни на пресс-конференции в прошлом месяце.

По словам ходатайства об освобождении под залог, другие доказательства также указывают на обширную коллекцию порнографии Хьюэрмана, посвященной насилию, связыванию и пыткам, датирующуюся 1994 годом.

Джон Миллер, Марк Моралес и Бринн Гинграс из CNN внесли вклад в этот отчет.

Прокурор Тирни заявил на пресс-конференции, что они поделятся последними новостями о деле Хьюэрмана. Несмотря на обвинения в убийстве шести женщин, Хьюэрман продолжает утверждать свою невиновность и ждет возможности защищать себя в суде.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Автомобили Патрульной службы Пограничной охраны расположены вдоль ограждения, разделяющего США и...
Политика

Администрация Байдена объявляет о значительном сокращении несанкционированных пересечений границы, в то время как Трамп использует вопросы иммиграции.

Чиновники из США отметили в понедельник еще один месяц минимального пересечения границы, виновником чего они считают недавние исполнительные распоряжения, ограничивающие возможности получения убежища на юго-западной границе. Однако бывший президент Дональд Трамп продолжает критиковать...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Во время церемонии награждения на 바닥ном упражнении у женщин на Олимпийских играх в Париже 2024 года...
Спорт

Джордан Чилс оспаривает несправедливость решения, которое лишило ее олимпийской бронзовой медали.

Адвокаты Йордана объявили в понедельник, что подали апелляцию на решение, которое привело к лишению Йордан Чайлз олимпийской bronzovoy medal как gymnasticka США.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно