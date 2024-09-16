Власти раскроют новые подробности о жертве "азиатского неизвестного" в серии убийств на пляже Гильго

Прокурора Рай Тирни из округа Саффолк объявил, что они раскроют последние новости на пресс-конференции, связанной с делом Хьюэрмана.

Хьюэрман, бывший архитектор из Нью-Йорка, был арестован в июле 2023 года и сейчас обвиняется в убийстве шести женщин из разных общин на Лонг-Айленде за три десятилетия.

Правоохранительные органы упорно искали виновного в серии загадочных убийств женщин. Четыре из них, известные как "Четверка из Гилго", были найдены с ремнями или скотчем на теле и завернутые в мешковину вдоль побережья пляжа Гилго на Лонг-Айленде в 2010 году.

Хьюэрман признал вину по всем обвинениям в убийстве и находится под стражей без залога.

По словам адвоката Хьюэрмана, Майкла Брауна, на пресс-конференции в январе, Хьюэрман продолжает утверждать свою невиновность и ждет возможности оспорить обвинения.

По меньшей мере, 11 комплектов человеческих останков были найдены в округе Саффолк, Лонг-Айленд, в том числе останки женщин, которых, как утверждается, убил Хьюэрман.

Хьюэрман подозревается в убийстве Мелорис Бартелеми, Мэгэн Уатерман, Эмбер Костелло, Морин Брейнард-Барнс, Джессики Тейлор и Сандры Костильи.

Хьюэрман был обвинен в убийстве Бартелеми, Уатерман и Костелло после его ареста в 2023 году, а обвинение в убийстве Брейнард-Барнс было предъявлено ему в январе. В этом году официальные лица объявили о новых обвинениях в убийстве Тейлор и Костильи, ссылаясь на новые данные расследования.

На слушании в июне суду были представлены шокирующие доказательства, найденные во время расследования, в том числе подробный план, описывающий методы убийства.

В документе Word, как указано в ходатайстве об освобождении под залог, якобы созданном Хьюэрманом на своем ноутбуке в 2000 году и позднее неоднократно редактировавшемся, подробно описывается, как избавляться от тел, избегать поимки и не оставлять следов ДНК, а также перечисляются необходимые принадлежности для совершения серийных убийств.

"Это был ледяной план, который Хьюэрман использовал, чтобы тщательно спланировать свои убийства с пугающей точностью, с целью найти своих жертв, подчинить их и, в конечном итоге, лишить их жизни", - заявил прокурор Рай Тирни на пресс-конференции в прошлом месяце.

По словам ходатайства об освобождении под залог, другие доказательства также указывают на обширную коллекцию порнографии Хьюэрмана, посвященной насилию, связыванию и пыткам, датирующуюся 1994 годом.

Джон Миллер, Марк Моралес и Бринн Гинграс из CNN внесли вклад в этот отчет.

Прокурор Тирни заявил на пресс-конференции, что они поделятся последними новостями о деле Хьюэрмана. Несмотря на обвинения в убийстве шести женщин, Хьюэрман продолжает утверждать свою невиновность и ждет возможности защищать себя в суде.

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